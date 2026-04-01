Getty Images Sport
ترجمه
تشيلسي يعلن عن أكبر خسارة قبل الضرائب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز
أرقام قياسية في ستامفورد بريدج
تكشف الحسابات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025 عن خسارة مذهلة بلغت 262.4 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم يتجاوز الرقم القياسي السابق للدوري الإنجليزي الممتاز البالغ 197.5 مليون جنيه إسترليني والذي سجله مانشستر سيتي في عام 2011. يأتي هذا بعد 12 شهراً فقط من تحقيق البلوز أرباحاً بقيمة 128.4 مليون جنيه إسترليني، على الرغم من أن هذا الفائض كان مرتبطاً بشكل كبير ببيع فريق تشيلسي للسيدات إلى Blueco Midco - وهي شركة تابعة للشركة الأم للنادي - مقابل ما يقرب من 200 مليون جنيه إسترليني.
وعزا مسؤولو النادي هذا التراجع الكبير إلى الارتفاع الحاد في تكاليف التشغيل طوال موسم 2024-2025. وعلى الرغم من الرقم المثير للقلق، سجل تشيلسي إيرادات بلغت 490.9 مليون جنيه إسترليني، وهي ثاني أعلى إيرادات في تاريخه، مدعومة بالإيرادات الناتجة عن مشاركته في كأس العالم للأندية.
- Getty Images Sport
الالتزام بمعايير PSR
ومن الناحية الحاسمة بالنسبة للجماهير والمدرب على حد سواء، يصر تشيلسي على أنه لا يزال ملتزمًا بقواعد الربحية والاستدامة (PSR) الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز. وفي حين أن اللوائح تحدد عمومًا الخسائر بحد أقصى قدره 105 ملايين جنيه إسترليني على مدى فترة متجددة مدتها ثلاث سنوات، فقد استخدم النادي «إضافات» محددة للبقاء ضمن الحدود المسموح بها. فالمصروفات المتعلقة بمشاريع البنية التحتية والأكاديمية وفريق السيدات قابلة للخصم بموجب قواعد الدوري الحالية.
ومن المفهوم أن هذه الخصومات المسموح بها ضمنت للنادي تجنب مصير الفرق الأخرى في الدوري الممتاز التي واجهت خصومات في النقاط في المواسم الأخيرة. ولا تزال المصادر المقربة من النادي واثقة من أن الأعمال أصبحت الآن "منظمة بالكامل لتلبية جميع المتطلبات التنظيمية" في المستقبل، مع توقع ارتفاع الإيرادات إلى ما يزيد عن 700 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 2025-2026.
تكلفة عهد بوهلي
منذ أن تولى الكونسورتيوم بقيادة تود بوهلي زمام الأمور من رومان أبراموفيتش في صيف عام 2022، أحدث تشيلسي ثورة في سوق الانتقالات، حيث أنفق حوالي 1.5 مليار جنيه إسترليني على المواهب الجديدة. ومع ذلك، أشار النادي إلى أن عمليات بيع اللاعبين الناجحة شكلت عاملاً موازناً، مدعياً أن مبيعاته من اللاعبين في الصيف الماضي كانت الأعلى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. كما أشار مطلعون إلى أن الإنفاق على الوكلاء كان عند مستوى متوسط الدوري أو أقل منه.
كما قدم التقرير المالي تحديثاً عن فريق السيدات. سجلت شركة تشيلسي لكرة القدم للسيدات المحدودة خسارة قدرها 17.1 مليون جنيه إسترليني، على الرغم من أن الشعبية المتزايدة للعبة ساعدت الفريق على تحقيق إيرادات جيدة بلغت 21.3 مليون جنيه إسترليني خلال نفس الفترة.
- AFP
التعامل مع إرث أبراموفيتش
كما يتعامل النادي مع تداعيات إدارة المالك السابق. ويتوقع تشيلسي فرض عقوبة مالية عليه من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد اعترافه بانتهاك القواعد المتعلقة بالمدفوعات للوكلاء خلال عهد أبراموفيتش. ومن المتوقع تسوية أي غرامات من خلال أموال احتفظ بها اتحاد بوهلي خصيصًا لهذا الغرض أثناء عملية الشراء الأولية للنادي في عام 2022.
يأتي ذلك في أعقاب تحقيق أجرته الدوري الإنجليزي الممتاز مؤخرًا بشأن مدفوعات غير معلنة بقيمة 47.5 مليون جنيه إسترليني من النظام السابق. ورغم أن النادي تجنب خصم نقاط الشهر الماضي، إلا أنه تعرض لغرامة قدرها 10.75 مليون جنيه إسترليني وحظر انتقالات لمدة عام مع وقف التنفيذ. وأشار الدوري إلى "تعاون" تشيلسي طوال فترة التحقيق كسبب للعقوبة الرياضية المتساهلة نسبيًا، على الرغم من أن النادي لا يزال خاضعًا لحكم مع وقف التنفيذ فيما يتعلق بالامتثال المستقبلي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).