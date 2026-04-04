تشيلسي يستعد لتغيير جذري في استراتيجيته الانتقالية، حيث ألمح ليام روزينيور إلى السمات الرئيسية التي سيستهدفها «البلوز»
السعي لتحقيق تأثير فوري
على مدى عدة فترات انتقالات، اتسمت سياسة التعاقدات في ستامفورد بريدج بتوجيه صارم: استقطاب أفضل المواهب الصاعدة على مستوى العالم. وقد جلبت هذه السياسة لاعبين مثل كول بالمر وإنزو فرنانديز إلى لندن كاستثمارات طويلة الأجل تهدف إلى زيادة قيمتهم مع الالتزام بلوائح اللعب المالي النظيف. ومع ذلك، يجري تعديل هذه الفلسفة الصارمة في أعقاب مراجعات داخلية. يشير خبير الانتقالات فابريزيو رومانو إلى أن النادي أصبح الآن منفتحاً على ضم لاعبين قادرين على إحداث تأثير فوري، لضمان ألا يعتمد الفريق بعد الآن بشكل حصري على اللاعبين الواعدين الذين يحتاجون إلى وقت طويل للتأقلم مع الدوري الإنجليزي الممتاز.
روزينور يبحث عن قيادة
يأتي هذا التغيير في التوجه عقب الخروج المُخيب للآمال من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان. وفي أعقاب تلك الهزيمة بنتيجة 8-2 في مجموع المباراتين، تحدث مارك كوكوريلا بصراحة عن افتقار الفريق للخبرة في المباريات الكبيرة، وهو رأي لقي صدىً لدى الإدارة وجماهير النادي المحبطة. وفي حديثه قبل مباراة «البلوز» في كأس الاتحاد الإنجليزي ضد بورت فالي، أكد روزينيور أن محادثاته مع مجلس الإدارة ركزت على الشخصية أكثر من مجرد الإمكانات. يمنح المدير الأولوية لـ"الشخصيات الجيدة" القادرة على التعامل مع المتطلبات العاطفية لبيئة عالية الضغط.
وأوضح روزينيور: "نريد ضم لاعبين يتمتعون بالاستقرار العاطفي، وشخصيات جيدة، قادرين في اللحظات الصعبة على فهم ما يتطلبه الفوز في تلك اللحظات الصعبة". "أجرينا محادثات رائعة مع الملاك ومديري الدعم حول ما سنفعله في الصيف. كما أجرينا محادثات مع بعض اللاعبين في الفريق، والذين يشعرون بسعادة بالغة بالاتجاه الذي سنسير فيه".
بناء عمود فقري قوي
من المتوقع أن تركز إدارة النادي على ثلاثة مجالات محددة لتنفيذ هذه الرؤية الجديدة. ووفقًا لـ«سكاي سبورتس»، يستهدف «البلوز» ضم مدافع قلب دفاع جديد ذي خبرة ولاعب وسط، في حين لم يُستبعد التعاقد مع حارس مرمى جديد في إطار سعي النادي لتعزيز النواة الأساسية للفريق. وفي الوقت نفسه، قال رومانو إن «البلوز» يبحثون عن لاعبين قادرين على إحداث تأثير فوري على أداء الفريق، دون الحاجة إلى الانتظار لفترة طويلة حتى يتأقلموا مع كرة القدم الإنجليزية.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
قبل الانطلاق في سوق الانتقالات الصيفية، سيركز فريق روزينيور أولاً على إنهاء الموسم بأداء قوي. ويحتل الفريق حالياً المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، متأخراً بسبع نقاط عن المراكز الثلاثة الأولى. وسيواجه الفريق فريق بورت فيل في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت، قبل أن يستضيف مانشستر سيتي على ملعب ستامفورد بريدج الأسبوع المقبل.