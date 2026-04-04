تشيلسي يستعد لتغيير جذري في استراتيجيته الانتقالية، حيث ألمح ليام روزينيور إلى السمات الرئيسية التي سيستهدفها «البلوز»

يأتي هذا التغيير في التوجه عقب الخروج المُخيب للآمال من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان. وفي أعقاب تلك الهزيمة بنتيجة 8-2 في مجموع المباراتين، تحدث مارك كوكوريلا بصراحة عن افتقار الفريق للخبرة في المباريات الكبيرة، وهو رأي لقي صدىً لدى الإدارة وجماهير النادي المحبطة. وفي حديثه قبل مباراة «البلوز» في كأس الاتحاد الإنجليزي ضد بورت فالي، أكد روزينيور أن محادثاته مع مجلس الإدارة ركزت على الشخصية أكثر من مجرد الإمكانات. يمنح المدير الأولوية لـ"الشخصيات الجيدة" القادرة على التعامل مع المتطلبات العاطفية لبيئة عالية الضغط.

وأوضح روزينيور: "نريد ضم لاعبين يتمتعون بالاستقرار العاطفي، وشخصيات جيدة، قادرين في اللحظات الصعبة على فهم ما يتطلبه الفوز في تلك اللحظات الصعبة". "أجرينا محادثات رائعة مع الملاك ومديري الدعم حول ما سنفعله في الصيف. كما أجرينا محادثات مع بعض اللاعبين في الفريق، والذين يشعرون بسعادة بالغة بالاتجاه الذي سنسير فيه".