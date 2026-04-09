ترجمه
تشيلسي يرفض بيع جوش أشيمبونغ رغم أنه لم يشارك إلا قليلاً في موسم 2025-2026
إدارة «البلوز» تصر على الاحتفاظ بخريج الأكاديمية
لا ينوي تشيلسي السماح برحيل أشيمبونغ بشكل نهائي، بغض النظر عن دوره الهامشي في التشكيلة الحالية. وكان اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا محط اهتمام كبير خلال فترات الانتقالات الصيفية والشتوية، لكن النادي يؤكد أنه أحد الأصول "غير القابلة للانتقال"، وفقًا لصحيفة "ديلي إكسبريس". وقد وجد لاعب منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً صعوبة في الحصول على فرصة للعب منذ بداية العام. وعلى الرغم من التقلبات الدفاعية للنادي، تعتقد الإدارة أن إمكاناته لا تزال عالية بما يكفي لتبرير الصبر بدلاً من بيعه مقابل مبلغ مالي كبير.
تأييد ماريسكا الحماسي مقابل الواقع
ويشكل الوضع الحالي تباينًا صارخًا مع الثناء الكبير الذي ناله أشيمبونغ من مدربه السابق إنزو ماريسكا. ففي أعقاب أداء متميز ضد ليجيا وارسو في أبريل 2025، لم يخفِ المدرب الإيطالي إعجابه بالمرونة التكتيكية التي أظهرها الشاب.
قال ماريسكا في ذلك الوقت: "اللاعب الذي أعجبني الليلة هو جوش أشيمبونغ. لأنه، بالنسبة لي، لديه القدرة على أن يصبح لاعباً رائعاً، لاعباً من الطراز الأول، لهذا النادي، وللكرة القدم بشكل عام. اللاعب الجيد يثبت أنه قادر على اللعب في مراكز مختلفة ويؤدي أداءً جيداً".
"اللاعب الجيد يثبت أنه قادر على اللعب في مراكز مختلفة ويؤدي أداءً جيدًا. كان جيدًا في مركز الظهير، وجيدًا في مركز لاعب الوسط، وجيدًا في مركز قلب الدفاع. لذا، الأمر لا يتعلق بقول: "نعم، أنا ألعب في هذا المركز وفقط في هذا المركز". إذا كنت لاعبًا جيدًا، يمكنك اللعب في مراكز مختلفة".
أطراف معنية تشعر بالإحباط من موقف تشيلسي
يُعد بايرن ميونيخ وكريستال بالاس من بين الأندية التي قوبلت استفساراتها بالرفض. فقد اعتبر بالاس أن أشيمبونغ هو الخلف المثالي لمارك جويهي، بينما رأى بايرن فيه خيارًا متعدد الاستخدامات لتعزيز خط دفاعه. ومع ذلك، لا يزال مجلس إدارة تشيلسي مقتنعاً بالإمكانات التي أظهرها اللاعب عند إيقاف مهاجمين من الطراز العالمي في بعض مبارياته. ويرجع رفض النادي بيعه إلى ذكريات لحظات انطلاقته، بما في ذلك أدائه المهيمن ضد ليفربول والهدف الحاسم الذي سجله ضد نوتنغهام فورست. وبالنسبة لصانعي القرار في ستامفورد بريدج، فإن هذه اللمحات من التألق تفوق قلة مشاركته مؤخراً تحت قيادة ليام روزينيور.
مفترق طرق للمدافع الشاب
يبدو أن الطريق إلى التشكيلة الأساسية سيصبح أكثر ازدحامًا. يبدو أن تشيلسي قد أعطى الأولوية للتعاقد مع مدافع قلب مخضرم هذا الصيف بعد أن خسر جيريمي جاكيه لصالح ليفربول. ومع احتلال ريس جيمس ومالو غوستو مركز الظهير الأيمن، قد تكون تعددية مواهب أشيمبونغ هي طريقه الوحيد للعودة إلى التشكيلة الأساسية.
يحتل تشيلسي حالياً المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز ويستعد لمواجهة مانشستر سيتي يوم الأحد. وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يتم ضم أشيمبونغ إلى تشكيلة المباراة، إلا أنه لم يشارك سوى في ست مباريات بالدوري منذ بداية العام.