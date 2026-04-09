تشيلسي يرفض بيع جوش أشيمبونغ رغم أنه لم يشارك إلا قليلاً في موسم 2025-2026

ويشكل الوضع الحالي تباينًا صارخًا مع الثناء الكبير الذي ناله أشيمبونغ من مدربه السابق إنزو ماريسكا. ففي أعقاب أداء متميز ضد ليجيا وارسو في أبريل 2025، لم يخفِ المدرب الإيطالي إعجابه بالمرونة التكتيكية التي أظهرها الشاب.

قال ماريسكا في ذلك الوقت: "اللاعب الذي أعجبني الليلة هو جوش أشيمبونغ. لأنه، بالنسبة لي، لديه القدرة على أن يصبح لاعباً رائعاً، لاعباً من الطراز الأول، لهذا النادي، وللكرة القدم بشكل عام. اللاعب الجيد يثبت أنه قادر على اللعب في مراكز مختلفة ويؤدي أداءً جيداً".

"كان جيدًا في مركز الظهير، وجيدًا في مركز لاعب الوسط، وجيدًا في مركز قلب الدفاع. لذا، الأمر لا يتعلق بقول: "نعم، أنا ألعب في هذا المركز وفقط في هذا المركز". إذا كنت لاعبًا جيدًا، يمكنك اللعب في مراكز مختلفة".