تشيلسي يتخذ قرارًا بشأن مستقبل ليام روزينيور في خضم سلسلة هزائم محبطة من أربع مباريات
تشيلسي يختار الاستقرار على المدى الطويل
يُعتقد أن منصب روزينور كمدرب رئيسي لفريق تشيلسي آمن حتى لو فشل النادي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ووفقاً لتقارير صحيفة "التلغراف"، لا تخطط إدارة "البلوز" لإجراء تقييم رسمي لأداء روزينور قبل صيف 2027، ولا تنوي إجراء أي تغيير في نهاية هذا الموسم.
السيناريو الوحيد الذي قد يؤدي إلى تغيير هذا الموقف هو انهيار تشيلسي خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم، ولكن لا توجد حاليًا أي توقعات بحدوث ذلك داخل النادي.
في حين أن الهدف النهائي لا يزال هو احتلال مركز ضمن المراكز الأربعة أو الخمسة الأولى، فإن الإدارة تدرك أن روزينيور تولى منصبه في يناير فقط ولا يمكن تحميله المسؤولية الكاملة عن نتائج الموسم.
التعلم من الأخطاء التكتيكية
على الرغم من الثقة التي حظي بها بشكل عام، هناك إقرار داخلي بارتكاب أخطاء خلال هذه الفترة الصعبة.
كان أحد أخطاء روزينيور هو إثارة قضية لا داعي لها بشأن حراس المرمى، حيث استبعد روبرت سانشيز من مباراة الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا التي خسرها الفريق أمام باريس سان جيرمان، قبل أن يضطر إلى إعادته بعد أن ارتكب فيليب يورجنسن خطأً فادحاً ثم تعرض لإصابة.
تسبب هذا القرار في عدم استقرار في مركز مهم، ويبدو أنه أثر على سانشيز، الذي كان مسؤولاً عن هدف واحد على الأقل في الهزيمة الأخيرة 3-0 أمام إيفرتون.
ومع ذلك، يعتقد تشيلسي أن المدرب منفتح على التعليقات والنقد البناء، وهم واثقون من أنه يمكنه التعلم بسرعة من هذه الأخطاء التكتيكية مع اكتسابه الخبرة على مستوى النخبة.
مشروع طويل الأمد في ستامفورد بريدج
إن رؤية النادي لروزينيور بعيدة المدى، وهو ما يتجلى في العقد طويل الأمد الذي وقعه حتى عام 2032 عقب انتقاله من النادي الشقيق ستراسبورغ.
وتشير التقارير إلى أن المسؤولين داخل تشيلسي يعتقدون أنه لا يمكن الحكم على المدرب بشكل عادل إلا بعد 65 إلى 70 مباراة، وليس بعد 17 مباراة فقط قادها منذ أن حل محل إنزو ماريسكا.
إحصائيًا، يشير النادي إلى تقدم طفيف على الرغم من المظهر الأخير، حيث فاز البلوز في 10 مباريات وخسر 7 من أصل 19 مباراة خاضها تحت قيادة المدرب الجديد. يعزو مجلس الإدارة إلى حد كبير طبيعة الحملة "المتقطعة" إلى تغيير المدرب في منتصف الموسم الذي فُرض عليهم عندما استقال ماريسكا فعليًا من منصبه.
التوظيف الصيفي والأهداف
مع تطلع النادي إلى المستقبل، يُعتبر الصيف المقبل حاسماً من حيث التعاقدات. ويحرص تشيلسي بشدة على تعزيز المرونة الذهنية للفريق وتزويد روزينيور بتوازن أفضل في الخيارات على جميع أنحاء الملعب.
وتشمل الأهداف الرئيسية ضم مدافع وسط جديد على الأقل، ولاعب وسط، ومهاجم لتعزيز العمود الفقري للفريق.
كما أن هناك قرارات يجب اتخاذها بشأن مركز الحارس الأول، حيث من المرجح أن يعود الحارس مايك بندرز من إعارته التي استمرت موسمًا كاملًا في ستراسبورغ للتنافس على دور أساسي.