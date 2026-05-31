تشيلسي وأستون فيلا وكريستال بالاس .. ثلاثي إنجلترا يسخر بقسوة من خسارة آرسنال في نهائي دوري الأبطال
البلوز يوجهون ضربة قاسية على مواقع التواصل الاجتماعي
بلغت المنافسة الشديدة بين تشيلسي وآرسنال ذروتها ليلة السبت، ولكن ليس بسبب مباراة جمعت بين الفريقين. بل كان فريق تشيلسي المسؤول عن وسائل التواصل الاجتماعي هو الذي أشعل عاصفة من الجدل بسخريته اللاذعة من فشل أرسنال في حصد لقب دوري أبطال أوروبا الأول في تاريخه في بودابست.
بينما كان لاعبو آرسنال لا يزالون يتعافون من هزيمتهم بركلات الترجيح أمام باريس سان جيرمان، نشر الحساب الرسمي لتشيلسي على إنستجرام إعلاناً عن جولات في ملعبهم. وجاء في المنشور بشكل لاذع: "تعالوا وزوروا بيت الجوائز في لندن"، مصحوباً برمزين نجميين – يمثلان كأسَي الفريق الأوروبيين – وصورة بارزة لكأس دوري أبطال أوروبا نفسه.
وانضم أستون فيلا وكريستال بالاس لحملة السخرية غير المباشرة من خسارة غريمهم الإنجليزي بنشر صور تتويج الفريقين بالدوري الأوروبي ودوري المؤتمر على التوالي، معلقين "أبطال أوروبا".
تشيلسي عاد بمنشور آخر لاحقًا اعتذر فيه عن السخرية من منافسه، وقدم له التهاني على التتويج بلقب البريميرليج وبلوغ نهائي دوري الأبطال.
الجانرز يتعرضون لخيبة أمل قارية
كانت ليلة يأس تام بالنسبة للنصف الأحمر من شمال لندن. ورغم الأداء القوي الذي أدى إلى انتهاء المباراة بالتعادل 1-1 بعد 120 دقيقة من كرة القدم المثيرة، إلا أن «المدفعجية» خسروا في النهاية بسبب حظوظ ركلات الترجيح. وجاءت اللحظة الحاسمة عندما أضاع جابرييل ماجالهايس الركلة الخامسة والأخيرة، ليمنح الكأس للعملاق الفرنسي.
كان توقيت منشور تشيلسي دقيقاً للغاية، حيث ظهر على الإنترنت في اللحظة التي أكد فيها إخفاق جابرييل في ركلة الجزاء هزيمة آرسنال. كان ذلك تذكيراً ساخراً بأن تشيلسي لا يزال النادي الوحيد في لندن الذي رفع الكأس الأكثر شهرة في كرة القدم الأوروبية للأندية، وهي حقيقة يعتزمون بوضوح إبقائها في صدارة النقاش.
أرتيتا ورايس يشعران بخيبة أمل شديدة
بينما كانت المزاحات على مواقع التواصل الاجتماعي في أوجها، كان الجو في معسكر آرسنال كئيبًا، وهو أمر مفهوم. فقد وجد ميكيل أرتيتا صعوبة في إخفاء خيبة أمله من الطريقة التي انتهت بها المباراة. وقال مدرب «المدفعجية»: «من الصعب جدًّا تقبُّل الأمر عندما تكون مستقرًا في الأداء طوال البطولة وصولاً إلى النهائي، ثم تخسر المباراة بركلات الترجيح. إنه أمر صعب". وأضاف لاحقاً: "بالتأكيد، ما قلته للاعبين والطاقم، حتى لو قلت لهم مليون "شكراً"، فلن يكون ذلك كافياً. ليس بسبب ما فزنا به، بل بسبب الفرحة التي عشناها كل يوم".
كان لاعب الوسط ديكلان رايس محبطًا بنفس القدر، بعد أن انتهى موسمه الأول في الإمارات دون الفوز باللقب الأكبر، وقال رايس: "إنه أمر محبط. من المدمّر أن تخسر نهائي دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح. لكنه كان موسمًا رائعًا. لقد بذلنا قصارى جهدنا. إنها مسألة حظ، وهذا هو كرة القدم. بعض أفضل الفرق على الإطلاق خسرت بركلات الترجيح في النهائيات. نربح معاً، ونخسر معاً، وأنا فخور جداً بهذه المجموعة وبهؤلاء اللاعبين. يا له من موسم. لقد كان مذهلاً. من الواضح أنني محبط، لكنها كانت رحلة مذهلة هذا الموسم. سنعود".
تشيلسي يبقى فريدًا بإنجازه بلندن
وبهذا الفوز، يظل تشيلسي النادي الوحيد في العاصمة الإنجليزية الذي رفع كأس دوري أبطال أوروبا، حيث حقق ذلك مرتين في عامي 2012 و2021. أما بالنسبة لآرسنال، فتأتي هذه الخسارة استمرارًا لسلسلة مؤلمة؛ فقد وصل الفريق الآن إلى نهائيين في تاريخه وخسر كليهما، بعد هزيمته أمام برشلونة عام 2006. كما يحمل "المدفعجية" الرقم القياسي غير المرغوب فيه لخوض أكبر عدد من المباريات في تاريخ المسابقة — 226 مباراة — دون أن يتذوقوا طعم المجد قط.
سارع مشجعو تشيلسي إلى الإشارة إلى أن حتى لاعب البلوز السابق كاي هافيرتس، الذي سجل الهدف الأول في بودابست، لم يستطع مساعدة آرسنال في إنهاء جفافه. كان هافيرتس هو من سجل هدف الفوز لتشيلسي في نهائي 2021 على مانشستر سيتي، لكن هدفه المبكر هذه المرة تم تعويضه بركلة جزاء من عثمان ديمبيلي. في الوضع الحالي، لا يزال الترتيب في لندن دون تغيير في نظر مشجعي ستامفورد بريدج، الذين استمتعوا كثيرًا برد فعل ناديهم السريع على معاناة الجانرز.