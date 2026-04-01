تشير جمعية مشجعي توتنهام إلى أن تعليقات روبرتو دي زيربي «المسيئة للغاية» بشأن ماسون غرينوود تشكل «مصدر قلق بالغ» عقب تعيين المدرب السابق لمارسيليا

تنبع هذه الجدل من الفترة التي قضاها دي زيربي في مرسيليا، حيث دافع عن غرينوود ووصفه بأنه "شخص طيب" على الرغم من السجل القانوني السابق للاعب. فقد وُجهت إلى غرينوود في عام 2022 تهم محاولة الاغتصاب، والسلوك الاستبدادي والقسري، والاعتداء المسبب لإصابات جسدية فعلية. وأسقطت النيابة العامة القضية في فبراير 2023 بعد انسحاب شهود رئيسيين. وكان غرينوود قد أنكر هذه التهم.

وفي إشارة إلى تأثير وصول دي زيربي على ثقافة النادي، أضافت المؤسسة: "نعتقد أن هذه التصريحات، إذا تُركت دون رادع، ستخلق انقسامًا بين المشجعين في وقت نحتاج فيه جميعًا إلى التكاتف لدعم الفريق. يتجمع المشجعون خلف مبادرة "معًا دائمًا"، وهذا التعيين يضع ضغطًا كبيرًا على تلك الوحدة. إذا كانت تلك التصريحات تعكس آراءه الحقيقية، فإنها تلقي بظلال مقلقة على قيم النادي الذي نحبه.

"مع هذا التعيين، يجب أن تؤكد الاتصالات الصادرة عن النادي وعن السيد دي زيربي هذه القيم بوضوح وبشكل لا لبس فيه. علاوة على ذلك، يجب أن تكون هذه الكلمات مدعومة بأفعال ذات مغزى، بما في ذلك الدعم المرئي والمستمر للجمعيات الخيرية النسائية والمنظمات التي تعمل على مكافحة العنف ضد المرأة."