تشير التقارير إلى أن إنتر ميامي ولوس أنجلوس غالاكسي مهتمان بالتعاقد مع لاعب خط وسط مانشستر يونايتد كاسيميرو هذا الصيف
ترددت أنباء عن اهتمام من قبل أندية كبرى في الدوري الأمريكي لكرة القدم
ليس من المستغرب أن يبدي اثنان من أكبر أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) اهتمامًا بكاسيميرو. ويبدو أن لاعب خط الوسط الدفاعي، الذي فاز بكل الألقاب الممكنة مع ريال مدريد، يُعتبر الخيار المثالي للدوري. كما أن كلا الفريقين في حاجة إليه. فقد خسر فريق «جالاكسي» لاعب خط وسط بعد إصابة ريكي بويغ، الذي خضع لعملية جراحية ثانية في الرباط الصليبي الأمامي خلال عامين متتاليين. أما فريق «ميامي»، فلم يتمكن من تعويض سيرجيو بوسكيتس بشكل كامل بعد اعتزاله في ديسمبر الماضي.
نشر موقع "ذا أثليتيك" هذه الأخبار لأول مرة.
بعض الحيل المتعلقة بسقف الرواتب
ومع ذلك، يبدو أن قيود دوري كرة القدم الأمريكية (MLS) ستجعل انتقاله إلى أي من الناديين أمراً صعباً. فلا يوجد لدى ميامي ولا لوس أنجلوس مكان شاغر للاعب محدد، وبالتالي لن يتمكنا من منح كاسيميرو عقداً يليق بخبرته.
يمتلك فريق هيرونز ثلاثة لاعبين مخصصين، وهم ليونيل ميسي ورودريغو دي باول وجيرمان بيرترامي، المرتبطين بعقود متعددة السنوات. أما فريق غالاكسي، فسيكون لديه مكان شاغر في عام 2027. ومع ذلك، سيتعين على كاسيميرو أن يقبل بخفض كبير في راتبه - على الأقل في المدى القصير - إذا أراد توقيع عقد مع دوري MLS.
مسيرة متقلبة مع مانشستر يونايتد
لم تسر مسيرة اللاعب البرازيلي مع مانشستر يونايتد وفقًا للخطة الموضوعة. بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع ريال مدريد، انتقل إلى شمال إنجلترا في عام 2022 في صفقة بلغت قيمتها حوالي 80 مليون دولار. تزامن وصوله مع تراجع حظوظ «الشياطين الحمر»، الذين عانوا من صعوبات على الصعيدين المحلي والأوروبي، على الرغم من الإنفاق المالي الكبير. خاض كاسيميرو 155 مباراة وفاز بلقبين خلال ثلاثة مواسم كاملة مع النادي.
رحلة إلى الولايات المتحدة هذا الصيف
كاسيميرو لديه بالفعل رحلة إلى الولايات المتحدة مدرجة في جدول أعماله. وعلى الرغم من سنه، فقد ظل عنصراً أساسياً في تشكيلة المنتخب البرازيلي تحت قيادة المدرب الجديد كارلو أنشيلوتي. وقد تم اختياره للانضمام إلى تشكيلتي المنتخب في الخريف الماضي، ومن المتوقع أن يلعب دوراً مهماً في مباراتين وديتين في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ويحتل مانشستر يونايتد حالياً المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز مع بقاء سبع مباريات، في سعيه لتأمين العودة إلى دوري أبطال أوروبا.