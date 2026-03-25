ومع ذلك، يبدو أن قيود دوري كرة القدم الأمريكية (MLS) ستجعل انتقاله إلى أي من الناديين أمراً صعباً. فلا يوجد لدى ميامي ولا لوس أنجلوس مكان شاغر للاعب محدد، وبالتالي لن يتمكنا من منح كاسيميرو عقداً يليق بخبرته.

يمتلك فريق هيرونز ثلاثة لاعبين مخصصين، وهم ليونيل ميسي ورودريغو دي باول وجيرمان بيرترامي، المرتبطين بعقود متعددة السنوات. أما فريق غالاكسي، فسيكون لديه مكان شاغر في عام 2027. ومع ذلك، سيتعين على كاسيميرو أن يقبل بخفض كبير في راتبه - على الأقل في المدى القصير - إذا أراد توقيع عقد مع دوري MLS.