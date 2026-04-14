ليس تشواميني وكورتوا فقط .. "التهابات المعدة" تبعد لاعب ريال مدريد عن مواجهته الحاسمة أمام بايرن ميونخ

في ملعب أليانز أرينا، يتعين على «البلانكوس» تعويض خسارة 1-2 في مباراة الذهاب. ويرى أربيلوا أن هذه المهمة ممكنة تمامًا. «إذا كان هناك نادٍ واحد قادر على الفوز في ميونخ، فهو ريال مدريد»، صرح بذلك المدرب الذي يواجه ضغوطًا كبيرة، والذي حل مؤخرًا محل تشابي ألونسو المُقال. وأصر على أن فريقه كان يجب أن يفوز في مباراة الذهاب على ملعب سانتياغو برنابيو.

في رأيه، كان يجب على "البلانكوس" حسم المباراة في البرنابيو: "صنعنا الكثير من الفرص ولم نسمح لبايرن بأي فرصة تقريبًا. الآن نسافر إلى ألمانيا ونحن مقتنعون تمامًا بأننا قادرون على الفوز، وإذا لزم الأمر، سنبذل قصارى جهدنا حتى النهاية".

قد يعني الخروج المبكر من ربع النهائي بالفعل نهاية فترة أربيلوا كمدرب للريال. في الدوري الإسباني، انتهت سباق اللقب عملياً مع تأخر الفريق بفارق تسع نقاط عن برشلونة وبقاء سبع مباريات فقط؛ وفي كأس الملك، خرج الفريق الملكي من الدور الأول تحت قيادة أربيلوا أمام فريق ألباسيتي من الدرجة الثانية. وقد أدى الخسارة في نهائي كأس السوبر أمام برشلونة إلى إنهاء فترة ولاية ألونسو القصيرة.

وبالتالي، فإن الخروج من دور الثمانية سيكون له عواقب بعيدة المدى ليس فقط على أربيلوا، بل على هيكل النادي بشكل عام. وقد يتم التخلي أخيرًا عن المبدأ الذي طالما آمن به الرئيس فلورنتينو بيريز، وهو أن ريال مدريد يمكنه النجاح بدون مدير رياضي، إذا انتهى الموسم دون فوز بأي لقب.

أفادت صحيفة "آس" الإسبانية أن توني كروس سيُدمج في الهيكل الرياضي للنادي اعتباراً من الصيف المقبل، حيث من المحتمل أن يتولى اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً دوراً مشابهاً لدور المدير الرياضي.