"لم يضربني تشواميني" .. فالفيردي يصدر بيانًا رسميًا وريال مدريد يعلن اتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهما

من جانبه، أصدر فالفيردي هو الآخر بيانًا، أعرب خلاله عن أسفه من الشجار الذي دار، موضحًا أن إصابته في الرأس أتت نتيجة اصطدامه في طاولة، وليس نتيجة اعتداء تشواميني عليه.

وجاء نص بيان نجم الملكي كالتالي:

أمس واجهت حادثة مع زميل لي نتيجة لعبة في التدريبات، حيث أدى إرهاق المنافسة والإحباط إلى تضخيم كل شيء.

في غرفة الملابس العادية، يمكن أن تحدث هذه الأشياء ويتم تسويتها بيننا دون أن تخرج للعلن. من الواضح أن هناك شخصاً ما هنا يركض سريعاً لنشر القصة، وبالإضافة إلى موسم بلا ألقاب حيث يكون مدريد دائماً تحت المجهر، يتم تضخيم كل شيء.

اليوم واجهنا خلافاً مرة أخرى. خلال النقاش، اصطدمتُ بالخطأ بطاولة مما تسبب في جرح صغير في جبهتي تطلب زيارة بروتوكولية للمستشفى.

لم يضربني زميلي في أي وقت، وأنا لم أفعل ذلك أيضاً، رغم أنني أفهم أنه من الأسهل بالنسبة لكم تصديق أننا ضربنا بعضنا البعض باللكمات، لكن ذلك لم يحدث.

أشعر أن غضبي من الموقف، وإحباطي لرؤية أن بعضنا يصل إلى نهاية الموسم بآخر ما تبقى لنا من قوة ونحن نبذل قصارى جهدنا، قد نال مني لدرجة الوصول إلى حد الجدال مع زميل.

أنا آسف. أنا آسف من كل قلبي لأن الموقف يؤلمني، ويؤلمني الوقت الذي نمر به. مدريد هي واحدة من أهم الأشياء في حياتي ولا يمكنني أن أكون غريباً عنها. النتيجة هي تراكم أشياء تنتهي بشجار لا معنى له يضر بصورتي، ويترك المجال للشك في أن يتم اختراع، وتشويه سمعة، وإضافة "بهارات" لحادث عارض؛ ليس لدي شك في أن الاحتكاكات التي قد تحدث خارج الملعب تنتهي بمجرد الدخول إليه، وإذا كان عليّ الدفاع عنه داخل الملعب سأكون أول من يفعل ذلك.

لم أكن سأتحدث حتى نهاية الموسم، فقد خرجنا من دوري الأبطال وكتمت غضبي وضغينتي. لقد أضعنا سنة أخرى ولم أكن في وضع يسمح لي بالنشر على وسائل التواصل الاجتماعي بينما الوجه الوحيد الذي كان عليّ إظهاره هو داخل الملعب، وأشعر أنني فعلت ذلك، ولهذا السبب أنا أكثر من يحزن ويؤلمني المرور بهذا الموقف الذي يمنعني من لعب المباراة القادمة بقرار طبي لأنني كنت دائماً أستمر حتى النهاية، حتى آخر العواقب، ويؤلمني أكثر من أي شخص آخر عدم القدرة على فعل ذلك. أنا تحت تصرف النادي وزملائي للتعاون في أي قرار يرونه ضرورياً.