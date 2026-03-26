Netherlands v Malta - FIFA 2026 World Cup Qualifier

تشكيلة هولندا لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

كل ما تحتاج معرفته عن تشكيلة منتخب هولندا لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026

لطالما كانت هولندا قوة كروية عظمى. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالفوز بالبطولات على أكبر المسارح، غالبًا ما كان الحظ يغيب عنها. وصلت هولندا إلى نهائي كأس العالم ثلاث مرات، على التوالي في عامي 1974 و1978، ومرة أخرى في عام 2010. ومع ذلك، خابت آمال «الأورانجي» في المرات الثلاث جميعها.

تمكنوا من الانتقام من خسارتهم أمام إسبانيا في نهائي 2010 بعد أربع سنوات في البرازيل، حيث هزموا منافسيهم 5-1 في مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم 2014. وواصلوا مسيرتهم حتى وصلوا إلى نصف النهائي، لكنهم خرجوا من البطولة على يد الأرجنتين في ركلات الترجيح المرهقة.

في كأس العالم 2018، غابت هولندا تمامًا عن البطولة، بعد أن فشلت في التأهل عقب احتلالها المركز الثالث في مجموعتها التأهيلية خلف فرنسا والسويد.

وفي النسخة الأخيرة من البطولة عام 2022، تعرضت هولندا مرة أخرى للهزيمة على يد الأرجنتين في ركلات الترجيح بعد تعادل مثير 2-2 في الوقت الأصلي.

هل سيتغير حظهم أخيرًا في النسخة القادمة من هذا الحدث الكبير العام المقبل؟ دعونا نكتشف ذلك من خلال إلقاء نظرة على قوة تشكيلتهم.

    حراس المرمى

    في مركز حراسة المرمى، تتمتع هولندا بخيارات جيدة بفضل وجود العديد من الحراس المتميزين. ويُعتبر بارت فيربروغن، لاعب برايتون، المرشح الأوفر حظاً حالياً لتولي منصب الحارس الأساسي لمنتخب هولندا في البطولة المقرر إقامتها العام المقبل. كما قد يكون مارك فليكن، الذي انتقل إلى باير ليفركوزن في الدوري الألماني الصيف الماضي، خياراً قوياً لفريق رونالد كومان.

    جاستن بيجلو، لاعب فينورد، هو مرشح قوي آخر ومن المتوقع أن يكون الحارس الاحتياطي.

    اللاعبالنادي 
    مارك فليكنباير ليفركوزن
    جاستن بيجلوفينورد
    بارت فيربروغنبرايتون
    كييل شيربينبرايتون
    نيك أوليجبي إس في
    المدافعون

    على الصعيد الدفاعي، تُعد هولندا حاليًا من بين أفضل الفرق في العالم. ولا تعاني "الأورانج" من نقص في المدافعين الموهوبين ضمن تشكيلتها، بقيادة القائد فيرجيل فان ديك. فقد كان قلب دفاع ليفربول هذا حاضراً بقوة في الخط الخلفي، وسيكون مسؤولاً مرة أخرى عن ضمان بقاء هولندا صلبة في الدفاع.

    ماتثيس دي ليخت لاعب مانشستر يونايتد هو شخصية أخرى ذات خبرة يمكن أن تكون خياراً في خط الدفاع لهولندا. عانى قلب الدفاع من إصابة صعبة في أولد ترافورد في عام 2026، لكنه من المفترض أن يكون جاهزاً للبطولة. كما يمتلك المدرب رونالد كومان بدائل قوية في ستيفان دي فري، وناثان آكي، وسام بوكما، ويان بول فان هيك.

    وكما هو الحال مع قلب الدفاع، فإن هولندا تتمتع بتغطية جيدة في المناطق الجانبية. لاعبون مثل دنزل دومفريس وجيريمي فريمبونج وديفاين رينش يمثلون جميعًا خيارات قوية في مركز الظهير الأيمن، بينما يوفر ميكي فان دي فين وإيان ماتسن والواعد جوريل هاتو تغطية جيدة على الجانب الأيسر. كما يشارك يورين تيمبر في البطولة بعد موسم قوي مع أرسنال.

    مع وجود فرينبونغ ومااتسن، سيكون لدى كويمان الحرية في إشراكهما كظهيري جناح، على غرار دورهما في نادييهما.

    اللاعبالنادي
    فيرجيل فان ديكليفربول
    دينزل دومفريسإنتر ميلان
    ميكي فان دي فين توتنهام
    يان بول فان هيكبرايتون
    جيريمي فرينبونغليفربول
    ستيفان دي فريإنتر ميلان
    ناثان آكيمانشستر سيتي
    لوتشاريل جيرترويداآر بي لايبزيغ
    ماتيس دي ليختمانشستر يونايتد
    إيان ماتسنأستون فيلا
    جوريل هاتوأياكس
    يورين تيمبرأرسنال
    سفين بوتماننيوكاسل يونايتد
    ديفاين رينشروما
    يوري باسأياكس
    سيب فان دن بيرغبرينتفورد
    سام بوكمابولونيا
    لاعبو خط الوسط

    قد لا تتمتع هولندا بنفس العمق العددي في خط الوسط كما هو الحال في خط الدفاع، لكنها تمتلك بالتأكيد لاعبين متميزين قادرين على السيطرة على وتيرة المباراة وتوجيهها من وسط الملعب.

    يبدو أن فرينكي دي يونغ لاعب برشلونة قد استعاد مستواه تحت قيادة هانسي فليك، مما يجعله أحد أهم اللاعبين في تشكيلة المنتخب الهولندي. ستكون قدرة دي يونغ على السيطرة على خط الوسط وتمرير الكرة إلى مناطق الهجوم حاسمة في تحديد نجاح هولندا في كأس العالم.

    وبصرف النظر عن نجم برشلونة، فإن لاعبين مثل تيجاني رايندرز، الذي انتقل إلى مانشستر سيتي، وتيون كوبمينيرز لاعب يوفنتوس، قد يكونون أيضًا شخصيات رئيسية في خط الوسط. كما لعب رايان جرافنبرخ لاعب ليفربول دورًا أساسيًا في كل من ناديه ومنتخب بلاده، وقد يكون محوريًا في خطط كويمان.

    يعد ماتس ويفر وجوي فيرمان وكوينتين تيمبر خيارات إضافية عالية الجودة تضيف عمقًا وتنوعًا إلى خط الوسط.

    اللاعبالنادي
    فرينكي دي يونغبرشلونة
    تشافي سيمونزRB لايبزيغ
    تون كوبماينرزيوفنتوس
    تيجاني رايندرزمانشستر سيتي
    ماتس ويفربرايتون
    جوي فيرمانبي إس في
    جيردي شوتنبي إس في
    غوس تيلبي إس في
    كوينتين تيمبرفينورد
    كينيث تايلورأياكس
    ستيفن بيرغويسأياكس
    رايان جرافنبرخليفربول
    المهاجمون

    إلى جانب خط دفاع وخط وسط قويين، تتمتع هولندا بموارد هجومية قوية أيضًا. ويُعد ميمفيس ديباي، الذي تجاوز الأسطورة روبن فان بيرسي كأفضل هداف في تاريخ «الأورانجي»، شخصية محورية في خط الهجوم، وسيتحمل مرة أخرى المسؤولية في الثلث الأخير من الملعب.

    كما قدم كودي جاكبو أداءً ممتازاً مع المنتخب الوطني، وسيكون له دور حاسم في تحديد نجاح هولندا في البطولة الكبرى العام المقبل، في حين أظهر لاعبون مثل جاستن كلويفرت ودونييل مالين وجوشوا زيركزي إمكاناتهم أيضاً.

    في الختام، تتمتع هولندا بعمق كبير في جميع مناطق الملعب وستكون من بين المرشحين للوصول إلى المراحل الأخيرة من الأدوار الإقصائية في كأس العالم 2026.

    اللاعبالنادي
    ممفيس ديبايكورينثيانز
    كودي جاكبوليفربول
    دونيل مالينأستون فيلا
    جاستن كلويفرتبورنموث
    جوشوا زيركزيمانشستر يونايتد
    نوا لانغنابولي
    براين بروبيأياكس
    فوت ويغهورستأياكس
    إيمانويل إيميغاستراسبورغ
    نجوم المنتخب الهولندي

    يتمتع المنتخب الهولندي بلاعبين متميزين في جميع مناطق الملعب، حيث يرتدي القميص البرتقالي الشهير بعض من ألمع نجوم كرة القدم في أوروبا والعالم. وكما ذكرنا سابقًا، سيؤدي ميمفيس ديباي، الهداف الأول في تاريخ المنتخب الهولندي، دورًا حيويًا في الهجوم إلى جانب الموهوب كودي جاكبو.

    وفي الوقت نفسه، في وسط الملعب، سيكون لفرينكي دي يونغ تأثير كبير بفضل مهاراته في التعامل مع الكرة ورباطة جأشه. وقد قدم دي يونغ أداءً ممتازًا مع برشلونة في الآونة الأخيرة، حيث لعب دورًا أساسيًا في عودة الفريق الكتالوني إلى الساحة الأوروبية. من ناحية أخرى، سيكون تيجاني رايندرز أيضًا حاسمًا في المساعدة على الحفاظ على سيطرة هولندا على خط الوسط.

    وبعيدًا عن المهاجمين ولاعبي خط الوسط، سيتحمل قلب الدفاع فيرجيل فان ديك مسؤولية مهمة تتمثل في صد هجمات الخصم.

    سيكون دينزل دومفريس عاملاً حاسماً في المناطق الجانبية. نجم إنتر ميلان في قمة مستواه مع الفريق الإيطالي، كما كان محوريًا في الجناح مع المنتخب الهولندي. دومفريس لاعب موثوق به في الدفاع، كما يساهم بانتظام في الهجوم.

    التشكيلة المتوقعة لهولندا في كأس العالم 2026

    في حراسة المرمى، من المتوقع أن يحتفظ بارت فيربروغن بمكانه كحارس مرمى أساسي للفريق، مع وجود مارك فليكن كخيار احتياطي.

    بالانتقال إلى الدفاع، يفضل كومان باستمرار تشكيلة من أربعة مدافعين، مع فيرجيل فان ديك في قلب الدفاع. كما أن يورين تيمبر وماتيس دي ليخت ويان بول فان هيك هم خيارات أخرى للعب بجانب لاعب ليفربول في قلب خط الدفاع. غالبًا ما يتم استخدام ميكي فان دي فين في الجانب الأيسر وقد يحصل على فرصة اللعب بدلاً من ناثان آكي، مع دنزل دومفريس في الجانب المقابل.

    في خط الوسط، من المتوقع أن يلعب تيجاني رايندرز وفرينكي دي يونج دور المحور المزدوج. وسيكون مزيجهما من الهدوء والرؤية هو المفتاح لتحديد وتيرة المباراة لفريق كويمان. ومن المفترض أن يكمل رايان جرافنبرخ ثلاثي خط الوسط.

    في الهجوم، يجعل حس كودي جاكبو التهديفي وهدوئه في إنهاء الهجمات منه الرجل الرئيسي في الهجوم إلى جانب ممفيس ديباي، مع وجود عدد من اللاعبين يتنافسون على المكانة الأخيرة في الهجوم على الجناح الأيمن، بما في ذلك دونييل مالين.

    التشكيلة المتوقعة لهولندا (4-3-3): فيربروجن؛ دومفريس، تيمر، فان ديك، فان دي فين؛ دي يونغ، رايندرز، جرافنبرخ؛ مالين، ممفيس، جاكبو

