تشكيلة هولندا لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

لطالما كانت هولندا قوة كروية عظمى. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالفوز بالبطولات على أكبر المسارح، غالبًا ما كان الحظ يغيب عنها. وصلت هولندا إلى نهائي كأس العالم ثلاث مرات، على التوالي في عامي 1974 و1978، ومرة أخرى في عام 2010. ومع ذلك، خابت آمال «الأورانجي» في المرات الثلاث جميعها.

تمكنوا من الانتقام من خسارتهم أمام إسبانيا في نهائي 2010 بعد أربع سنوات في البرازيل، حيث هزموا منافسيهم 5-1 في مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم 2014. وواصلوا مسيرتهم حتى وصلوا إلى نصف النهائي، لكنهم خرجوا من البطولة على يد الأرجنتين في ركلات الترجيح المرهقة.

في كأس العالم 2018، غابت هولندا تمامًا عن البطولة، بعد أن فشلت في التأهل عقب احتلالها المركز الثالث في مجموعتها التأهيلية خلف فرنسا والسويد.

وفي النسخة الأخيرة من البطولة عام 2022، تعرضت هولندا مرة أخرى للهزيمة على يد الأرجنتين في ركلات الترجيح بعد تعادل مثير 2-2 في الوقت الأصلي.

هل سيتغير حظهم أخيرًا في النسخة القادمة من هذا الحدث الكبير العام المقبل؟ دعونا نكتشف ذلك من خلال إلقاء نظرة على قوة تشكيلتهم.