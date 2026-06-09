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Netherlands v Malta - FIFA 2026 World Cup QualifierGetty Images Sport

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تشكيلة هولندا لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين تأهلوا إلى البطولة الكبرى التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

كأس العالم
هولندا

كل ما تحتاج إلى معرفته عن تشكيلة منتخب هولندا لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026

لطالما كانت هولندا قوة كروية عظمى. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالفوز بالبطولات على أكبر المسارح، غالبًا ما كان الحظ يغيب عنها. وصلت هولندا إلى نهائي كأس العالم ثلاث مرات، على التوالي في عامي 1974 و1978، ومرة أخرى في عام 2010. ومع ذلك، خابت آمال «الأورانجي» في المرات الثلاث جميعها.

تمكنوا من الانتقام من خسارتهم أمام إسبانيا في نهائي 2010 بعد أربع سنوات في البرازيل، حيث هزموا منافسيهم 5-1 في مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم 2014. وواصلوا مسيرتهم حتى وصلوا إلى نصف النهائي، لكنهم خرجوا من البطولة على يد الأرجنتين في ركلات الترجيح المرهقة.

في كأس العالم 2018، غابت هولندا تمامًا عن البطولة، بعد أن فشلت في التأهل عقب احتلالها المركز الثالث في مجموعتها التأهيلية خلف فرنسا والسويد.

في النسخة الأخيرة من البطولة عام 2022، تعرضت هولندا مرة أخرى للهزيمة على يد الأرجنتين في ركلات الترجيح بعد تعادل مثير 2-2 في الوقت الأصلي.

هل سيتغير حظهم أخيرًا في النسخة القادمة من هذا الحدث الكبير العام المقبل؟ دعونا نكتشف ذلك من خلال إلقاء نظرة على قوة تشكيلتهم.

  • Netherlands v Spain - UEFA Nations League Quarterfinal Leg OneGetty Images Sport

    حراس المرمى

    في مركز حراسة المرمى، تتمتع هولندا بخيارات جيدة بفضل وجود عدد من الحراس المتميزين. ويُعتبر بارت فيربروغن، حارس مرمى برايتون، المرشح الأوفر حظاً حالياً لتولي منصب الحارس الأساسي لمنتخب هولندا في البطولة المقرر إقامتها العام المقبل. 

    كما يمكن أن يكون مارك فليكن، الذي انتقل إلى باير ليفركوزن في الدوري الألماني الصيف الماضي، خيارًا قويًا لفريق رونالد كومان، في حين يُعد روبن روفس، الحارس الأول في سندرلاند، مرشحًا قويًا آخر ومن المتوقع أن يتم اختياره

    اللاعبالنادي 
    بارت فيربروغنبرايتون
    روبن روفزسندرلاند
    مارك فليكنباير ليفركوزن
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  • Netherlands v Poland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    المدافعون

    على الصعيد الدفاعي، تُعدّ هولندا حاليًا من بين أفضل الفرق في العالم، ولا تعاني من نقص في المدافعين الموهوبين ضمن تشكيلتها، بقيادة القائد فيرجيل فان ديك. لطالما كان قلب دفاع ليفربول هذا حجر الزاوية في خط الدفاع، وسيكون مسؤولاً مرة أخرى عن ضمان صلابة دفاع المنتخب الهولندي.

    على الرغم من غياب ماتيس دي ليخت لاعب مانشستر يونايتد بسبب الإصابة، لا يزال المدرب رونالد كومان يمتلك بدائل قوية في ستيفان دي فري وناثان آكي ويان بول فان هيك.

    وكما هو الحال مع قلب الدفاع، فإن هولندا تتمتع بتغطية جيدة في المناطق الجانبية. ومن المتوقع أن يبدأ دنزل دومفريس في مركز الظهير الأيمن مع استبعاد جيريمي فرينبونج وديفاين رينش، بينما يوفر ميكي فان دي فين والواعد جوريل هاتو تغطية جيدة على الجانب الأيسر. وفي الوقت نفسه، تم استبعاد يورين تيمبر بشكل قاسٍ من البطولة بسبب الإصابة، ليحل محله مدافع سندرلاند لوتشاريل جيرترويدا.

    اللاعبالنادي
    دينزل دومفريسإنتر 
    لوتشاريل جيرترويداسندرلاند (إر بي لايبزيغ، على سبيل الإعارة)
    يان بول فان هيكبرايتون
    ماتس ويفربرايتون
    فيرجيل فان ديكليفربول
    ميكي فان دي فين توتنهام
    ناثان آكيمانشستر سيتي
    جوريل هاتوتشيلسي
  • دي يونجGetty Images Sport

    لاعبو خط الوسط

    قد لا تتمتع هولندا بنفس العمق العددي في خط الوسط كما هو الحال في خط الدفاع، لكنها تمتلك بالتأكيد لاعبين متميزين قادرين على السيطرة على وتيرة المباراة وتوجيهها من وسط الملعب.

    يبدو أن فرينكي دي يونغ لاعب برشلونة قد استعاد مستواه تحت قيادة هانسي فليك، مما يجعله أحد أهم اللاعبين في تشكيلة المنتخب الهولندي. ستكون قدرة دي يونغ على السيطرة على خط الوسط وتوجيه الكرة إلى المناطق الهجومية عاملاً حاسماً في تحديد نجاح هولندا في كأس العالم.

    وبصرف النظر عن نجم برشلونة، فإن لاعبين مثل تيجاني رايندرز، الذي انتقل إلى مانشستر سيتي الصيف الماضي، وتيون كوبمينيرز لاعب يوفنتوس، قد يكونون أيضًا شخصيات رئيسية في خط الوسط. كما لعب رايان جرافنبرخ لاعب ليفربول دورًا أساسيًا في كل من ناديه ومنتخب بلاده، وقد يكون محوريًا في خطط كويمان.

    ويعد كوينتين تيمبر ومارتن دي رون خيارين إضافيين عاليي الجودة سيضيفان عمقًا وتنوعًا إلى خط الوسط.

    اللاعبالنادي
    فرينكي دي يونغبرشلونة
    رايان جرافنبرخليفربول
    تيجاني رايندرزمانشستر سيتي
    تون كوبماينرزيوفنتوس
    مارتن دي رونأتالانتا
    غوس تيلبي إس في
    كوينتين تيمبرمارسيليا
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-FINAFP

    المهاجمون

    إلى جانب خط دفاع ووسط قويين، تتمتع هولندا بموارد هجومية قوية أيضًا. ويُعد ميمفيس ديباي، الذي تجاوز الأسطورة روبن فان بيرسي كأفضل هداف في تاريخ "الأورانجي"، شخصية محورية في خط الهجوم، وسيتحمل مرة أخرى زمام المسؤولية في الثلث الأخير من الملعب.

    كما قدم كودي جاكبو أداءً ممتازًا مع المنتخب الوطني، وسيكون له دور حاسم في تحديد نجاح هولندا في هذا الحدث الكبير، في حين أظهر لاعبون مثل جاستن كلويفرت ودونييل مالين وبريان بروبي إمكاناتهم أيضًا.

    في الختام، تتمتع هولندا بعمق كبير في جميع مناطق الملعب وستكون من بين المرشحين للوصول إلى المراحل الأخيرة من الأدوار الإقصائية في كأس العالم 2026.

    اللاعبالنادي
    ممفيس ديبايكورينثيانز
    كودي جاكبوليفربول
    دونيل مالينأستون فيلا
    جاستن كلويفرتبورنموث
    نوا لانغغالطة سراي
    براين بروبيسندرلاند
    فوت ويغهورستأياكس
    كريسينسيو سمرفيلوست هام
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-MALAFP

    نجوم كرة القدم الهولنديون

    يمتلك المنتخب الهولندي لاعبين متميزين في جميع مناطق الملعب، حيث يرتدي القميص البرتقالي الشهير بعض من ألمع نجوم كرة القدم في أوروبا والعالم. وكما ذكرنا سابقًا، سيؤدي ميمفيس ديباي، الهداف الأول في تاريخ المنتخب الهولندي، دورًا حيويًا في الهجوم إلى جانب الموهوب كودي جاكبو.

    وفي الوقت نفسه، في وسط الملعب، سيكون لفرينكي دي يونغ تأثير كبير بفضل مهاراته في التعامل مع الكرة ورباطة جأشه. قدم دي يونغ أداءً ممتازًا مع برشلونة في الآونة الأخيرة، حيث لعب دورًا أساسيًا في عودة الفريق الكتالوني إلى الصدارة في الدوري الإسباني وعلى الساحة الأوروبية. ومن المرجح أيضًا أن يكون تيجاني رايندرز عاملاً حاسمًا في مساعدة المنتخب الهولندي على التقدم بالكرة.

    سيتحمل فيرجيل فان ديك المسؤولية المهمة المتمثلة في صد هجمات الخصم، وهو لا يزال أحد أفضل المدافعين في العالم.

    سيكون دنزل دومفريس، الذي سينتقل إلى ريال مدريد، عاملاً حاسماً في المناطق الجانبية - فقد كان نجم إنتر في ذروة مستواه مع الفريق الإيطالي، كما كان محوريًا في الجناح مع المنتخب الهولندي.

  • Netherlands 2026Getty

    التشكيلة المتوقعة لهولندا في كأس العالم 2026

    في حراسة المرمى، من المتوقع أن يحتفظ بارت فيربروغن بمكانه كحارس مرمى أساسي للفريق، مع وجود مارك فليكن كخيار احتياطي.

    أما في خط الدفاع، فقد فضل كويمان باستمرار تشكيلة من أربعة مدافعين، مع فيرجيل فان ديك في الوسط إلى جانب يان بول فان هيك. في حين تم استخدام ميكي فان دي فين في كثير من الأحيان على الجانب الأيسر وقد يحصل على فرصة اللعب بدلاً من ناثان آكي، مع دنزل دومفريس على الجانب المقابل.

    في خط الوسط، من المتوقع أن يلعب ريان جرافنبرخ وفرينكي دي يونج دور المحور المزدوج. وسيكون مزيج من رباطة الجأش والرؤية هو المفتاح لتحديد وتيرة المباراة لفريق كويمان. ومن المفترض أن يكمل تيجاني ريندرز ثلاثي خط الوسط.

    في الهجوم، يجعل حس كودي جاكبو التهديفي وهدوئه في إنهاء الهجمات منه اللاعب الرئيسي إلى جانب ممفيس ديباي، مع وجود عدد من اللاعبين يتنافسون على المكان الأخير في الهجوم على الجناح الأيمن، بما في ذلك دونييل مالين.

    التشكيلة المتوقعة لهولندا (4-3-3): فيربروجن؛ دومفريس، فان هيك، فان ديك، فان دي فين؛ دي يونغ، رايندرز، جرافنبرخ؛ مالين، ممفيس، جاكبو

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