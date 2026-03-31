تشكيلة نيوزيلندا لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

أكدت نيوزيلندا مشاركتها في كأس العالم 2026، محققةً التأهل إلى أكبر مسابقة كروية بعد غياب دام 16 عامًا.

شارك منتخب "البيض" آخر مرة في كأس العالم 2010، حيث فاجأ الجميع بتعادله في مبارياته الثلاث، بما في ذلك مباراة ضد إيطاليا، حاملة اللقب آنذاك. ومع ذلك، فشل في التأهل إلى الأدوار الإقصائية. قبل ذلك، شاركت نيوزيلندا في كأس العالم مرة واحدة فقط، في عام 1982.

لم يفز الفريق بأي مباراة في هذا الحدث الكبير حتى الآن، وسيكون مصمماً على تحقيق فوزه الأول العام المقبل. على الرغم من أنه ليس من بين أقوى الفرق أو المرشحين للفوز بالبطولة، إلا أنه يضم لاعبين متميزين يمكنهم مساعدته في الوصول إلى المراحل النهائية.

هل يستطيع "البيض" تجاوز التوقعات وترك بصمته في البطولة هذا العام؟