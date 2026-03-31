Goal.com
مباشر
FIFA World Cup 2026 - OFC Qualifier Semi Finals: New Zealand v Fiji

ترجمه

تشكيلة نيوزيلندا لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

كأس العالم
نيوزيلندا

كل ما تحتاج معرفته عن تشكيلة منتخب نيوزيلندا لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026

أكدت نيوزيلندا مشاركتها في كأس العالم 2026، محققةً التأهل إلى أكبر مسابقة كروية بعد غياب دام 16 عامًا.

شارك منتخب "البيض" آخر مرة في كأس العالم 2010، حيث فاجأ الجميع بتعادله في مبارياته الثلاث، بما في ذلك مباراة ضد إيطاليا، حاملة اللقب آنذاك. ومع ذلك، فشل في التأهل إلى الأدوار الإقصائية. قبل ذلك، شاركت نيوزيلندا في كأس العالم مرة واحدة فقط، في عام 1982.

لم يفز الفريق بأي مباراة في هذا الحدث الكبير حتى الآن، وسيكون مصمماً على تحقيق فوزه الأول العام المقبل. على الرغم من أنه ليس من بين أقوى الفرق أو المرشحين للفوز بالبطولة، إلا أنه يضم لاعبين متميزين يمكنهم مساعدته في الوصول إلى المراحل النهائية.

هل يستطيع "البيض" تجاوز التوقعات وترك بصمته في البطولة هذا العام؟

  • New Zealand v United StatesGetty Images Sport

    حراس المرمى

    في مركز حراسة المرمى، تمتلك نيوزيلندا عددًا من الخيارات المتاحة. وفي الوقت الحالي، يتصدر قائمة المرشحين للمشاركة في البطولة الكبرى العام المقبل كحراس مرمى أساسيين لـ"الوايتس" كل من أليكس بولسن، لاعب فريق ليشيا غدانسك والمعار من بورنموث، والحارس المخضرم ماكس كروكومب.

    كما يعد أوليفر سيل، لاعب بيرث غلوري، خياراً قوياً، خاصةً أنه سبق له اللعب مع المنتخب الوطني.

    اللاعبالنادي 
    أليكس بولسنليشيا غدانسك
    كيس سيمزGAIS
    ماكس كروكومبميلوال
    أوليفر سيلأوكلاند إف سي
    • إعلان
  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-NZL-NCLAFP

    المدافعون

    في خط الدفاع النيوزيلندي، لن تنقصهم الخيارات. ومع ذلك، عند مقارنتهم بالفرق الكبرى الأخرى في البطولة، يبدو دفاعهم متزعزعًا بعض الشيء. ومع ذلك، فإن لديهم لاعبين متميزين يمكن أن يكون لهم تأثير كبير على مسيرتهم في البطولة.

    يشكل تايلر بيندون من شيفيلد يونايتد وليبيراتو كاكاسي من ريكسهام ثنائي قوي في مركز الظهير، وسيلعبان دوراً رئيسياً في الدفاع والهجوم للمنتخب النيوزيلندي، في حين أن مايكل بوكسال وسام ساتون وفين سورمان وفرانسيس دي فريس ودالتون واتكينز جميعهم خيارات قوية يمكن استخدامها في مركز قلب الدفاع.

    اللاعبالنادي
    تايلر بيندونشيفيلد يونايتد
    مايكل بوكسالمينيسوتا
    ليبيراتو كاكاسيريكسهام
    تيم باينويلينغتون
    ناندو بيناكرأوكلاند إف سي
    ستورم روسنترال كوست مارينرز
    تومي سميث براينتري تاون
    فرانسيس دي فريسأوكلاند إف سي
    فين سورمانبورتلاند تيمبرز
    سام ساتونبيرث غلوري
    إيزاك هيوزويلينغتون
  • FBL-WC-2026-OCEANIA-QUALIFIERS-NZL-FIJAFP

    لاعبو خط الوسط

    بالمقارنة مع خط الدفاع، يظهر خط وسط نيوزيلندا مزيداً من الصلابة. فقد كان لاعبون مثل ماركو ستامينيتش وجو بيل من العناصر الأساسية في خط وسط «الأبيض الكامل»، ومن المتوقع أن يواصلوا لعب أدوار مهمة في كأس العالم العام المقبل.

    وفي الوقت نفسه، قد يكون ساربريت سينغ أيضًا لاعبًا مهمًا في مركز لاعب الوسط المهاجم، مع وجود لاعبين مثل ماثيو غاربيت ومات شيريدان وبنجامين أولد لتعزيز خط الوسط.

    اللاعبالنادي
    جو بيلفايكنغ
    ماركو ستامينيتشسوانسي
    أليكس روفرويلينغتون
    كالوم ماكواتسيلكبورغ
    ساربريت سينغويلينغتون
    ماثيو شيريدانويلينغتون
    بن أولدسانت إتيان
    ماثيو غاربيتبيتربورو
  • Chris Wood New Zealand 2025Getty

    المهاجمون

    في الثلث الهجومي من الملعب، تتمتع نيوزيلندا بوجود مهاجم بارع هو كريس وود لاعب نوتنغهام فورست. وقد أنهى أفضل هداف في تاريخ نيوزيلندا الموسم في المركز الخامس على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2024-2025، بعد أن سجل 20 هدفًا في 36 مباراة، على الرغم من معاناته من مشاكل اللياقة البدنية طوال الموسم الحالي.

    كما قدم الشابان جيسي راندال ولوغان روجرسون أداءً جيدًا مع أوكلاند سيتي، وقد ينضمان إلى تشكيلة منتخب نيوزيلندا كأعضاء مهمين على الساحة العالمية هذا العام.

    كما يمكن للاعب الشاب بن وين أن يلعب دورًا مهمًا في خط الهجوم، بعد انتقاله مؤخرًا من مانسفيلد تاون إلى بورت فيل.

    اللاعبالنادي
    كريس وودنوتنغهام فورست
    كوستا بارباروسويسترن سيدني
    جيسي راندالأوكلاند سيتي
    لوغان روجرسونأوكلاند سيتي
    بن وينبورت فالي
    موسيس دايرفنوم بنه كراون
    لوك سوبيك ويلينغتون
    ماكس ماتاسانت باتريك أتلتيك
    إيليجا جاستموثرويل
  • FIFA World Cup 2026 - OFC Qualifier Semi Finals: New Zealand v FijiGetty Images Sport

    نجوم كرة القدم النيوزيلنديون

    وإذا أرادت نيوزيلندا تقديم أداء جيد في كأس العالم، فستحتاج إلى أن يرتقي أفضل لاعبيها بمستواهم ويقدموا أفضل ما لديهم. أحد هؤلاء النجوم البارزين هو كريس وود لاعب نوتنغهام فورست، الذي سيكون لأدائه أهمية حيوية بالنسبة لمشجعي "البيض" مع اقتراب انطلاق البطولة. كان وود ينافس لاعبين من أمثال محمد صلاح وإرلينغ هالاند وألكسندر إيساك من حيث عدد الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، لكن إصابة تعرض لها هذا الموسم قد تعني أنه قد لا يكون في أفضل حالاته في كأس العالم.

    إلى جانب وود، سيكون لماتيو غاربيت وساربريت سينغوبن وين أدوار مهمة في خطي الوسط والهجوم، لدعم تحركات وود في الثلث الأخير من الملعب.

    إيليجا جاست، الذي انضم إلى موثرويل في الدوري الاسكتلندي الممتاز العام الماضي، هو موهبة شابة أخرى يمكن أن تشكل تهديداً من الأجنحة.

    في الخلف، سيكون تايلر بيندون حاسماً في قيادة خط دفاع "الأبيضين".

  • FIFA World Cup 2026 - OFC Qualifier Semi Finals: New Zealand v FijiGetty Images Sport

    التشكيلة المتوقعة لنيوزيلندا في كأس العالم 2026

    يُعد ماكس كروكومب حالياً الحارس الأكثر خبرة في منتخب نيوزيلندا، ومن المتوقع أن يبدأ كحارس أساسي في كأس العالم، مع وجود أليكس بولسن كحارس احتياطي.

    في الدفاع، من المتوقع أن يسيطر الثنائي تايلر بيندون وليبيراتو كاكاسي على الأطراف، بينما سيتولى فين سورمان ومايكل بوكسال زمام الأمور في قلب خط الدفاع.

    بالانتقال إلى خط الوسط، يشكل الثلاثي جو بيل وماركو ستامينيك وساربريت سينغ خط وسط متوازن وقوي قد يلعب دوراً رئيسياً في مسيرة نيوزيلندا في البطولة.

    في الهجوم، قد يشكل الشابان إيليجا جاست وبن وين تهديداً خطيراً من الأجنحة، مع كريس وود كلاعب هجومي رئيسي.

    التشكيلة المتوقعة لنيوزيلندا (4-3-3): كروكومب؛ كاكاسي، بوكسال، سورمان، بيندون؛ بيل، ستامينيتش، ساربريت؛ إيليا جاست، وود، بن وين