تشكيلة منتخب مصر لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

تعود مصر بقيادة محمد صلاح إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 2018 بعد حملة تصفيات مبهرة. لم يتعرض الفراعنة لأي هزيمة في مجموعتهم، حيث فازوا بثماني مباريات من أصل 10، ليضمنوا احتلال صدارة المجموعة بفارق مريح.

بقيادة صلاح وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي في الهجوم، يمكن لمصر أن تشكل قوة هجومية قوية، وقد أثبتت ذلك في تصفيات كأس العالم، حيث سجلت 20 هدفاً وتلقت هدفين فقط في 10 مباريات.

وواصلت مصر أداءها القوي في كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث وصلت إلى الدور نصف النهائي قبل أن تودع البطولة على يد السنغال - التي فازت باللقب لكن تم تجريدها منه لاحقاً بعد نهائي فوضوي شهد مغادرة اللاعبين الملعب احتجاجاً على قرار الحكم بمنح ركلة جزاء لصالح المغرب.

وبالتالي، فإن المؤشرات واعدة قبل كأس العالم، حيث ستسعى مصر لتحقيق أول فوز لها على الإطلاق، بعد أن لم تذق طعم الفوز من قبل في أي نهائيات. وقد أُدرجت الفرعون في المجموعة G وستواجه بلجيكا وإيران ونيوزيلندا من أجل حجز مكان في مرحلة خروج المغلوب.

قبل انطلاق البطولة الكبرى لعام 2026، تلقي GOAL نظرة على التشكيلة المحتملة التي قد تسافر إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.