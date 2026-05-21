تشكيلة منتخب السنغال لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

كل ما تحتاج إلى معرفته عن تشكيلة منتخب السنغال لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

تستعد السنغال لخوض كأس العالم 2026 بعد خروجها من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي اتسمت بالجدل والفوضى. فازت «أسود تيرانغا» على المغرب في المباراة النهائية، لكن اللقاء شابته مشاهد مروعة، حيث انسحبت السنغال فعليًا من الملعب بعد منح المضيف ركلة جزاء. ومنذ ذلك الحين، جُردت السنغال من لقبها بعد أن قضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بأنها خسرت المباراة بسبب مغادرتها أرض الملعب دون إذن من الحكم.

وسط هذه الفوضى، يقود المدرب بابي ثياو فريقه الآن إلى بطولة كبرى أخرى ويواجه مرحلة مجموعات صعبة. من المقرر أن يواجه "أسود تيرانغا" اثنين من أفضل المهاجمين على وجه الأرض، حيث ستلعب السنغال ضد فرنسا بقيادة كيليان مبابي والنرويج بقيادة إرلينغ هالاند في المجموعة الأولى.

ومع ذلك، فهذه هي المشاركة الثالثة على التوالي للسنغال في كأس العالم، ويتمتع الفريق بخبرة كبيرة. كان أفضل أداء لـ "أسود تيرانغا" هو الوصول إلى ربع النهائي في عام 2002، ومن المتوقع أن تكون السنغال واحدة من أقوى الفرق الأفريقية في البطولة هذه المرة.

قبل انطلاق بطولة 2026، تلقي GOAL نظرة على التشكيلة المحتملة التي قد تسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

    حراس المرمى

    حارس مرمى تشيلسي السابق إدوارد ميندي هو الحارس الأول للمنتخب السنغالي، ومن المقرر أن يواصل حراسة المرمى في كأس العالم. وقد أبدى ميندي أداءً مبهراً مرة أخرى في كأس الأمم الأفريقية، حيث وصلت السنغال إلى النهائي، وهو الآن في طريقه للمشاركة في كأس العالم للمرة الثانية. ويبلغ ميندي الآن 34 عاماً، وهو يمثل عنصراً متمرساً في خط الدفاع، ويحظى بدعم قوي من ييفان ديوف وموري دياو.

    اللاعب | النادي 
    ييفان ديوفنيس
    إدوارد مينديالأهلي
    موري دياو لو هافر
    المدافعون

    تمتلك السنغال خط دفاع قوي، وهو ما اتضح جليًّا خلال فوزها بكأس الأمم الأفريقية. لم تستقبل «أسود تيرانغا» سوى هدفين فقط في طريقها نحو اللقب، لكنها قد تواجه صعوبة أكبر بكثير في كأس العالم، حيث ستلتقي في دور المجموعات باثنين من أبرع المهاجمين على الساحة حاليًا.

    لا يزال كاليدو كوليبالي لاعباً أساسياً في قلب الدفاع، لكنه يظهر بعض علامات التراجع في أدائه، خاصةً أنه يبلغ من العمر 34 عاماً. غاب كوليبالي عن نهائي كأس الأمم الأفريقية بسبب الإيقاف والإصابة، كما طُرد من الملعب في مباراة دور المجموعات ضد بنين، وهو ما قد يكون بمثابة علامات تحذيرية للسنغال.

    من المتوقع أن يكون هناك حضور قوي من الدوري الفرنسي في خط الدفاع، حيث من المقرر ضم موسى نياخاتي لاعب ليون ونجم موناكو كريبين دياتا. كما أن الدوري الإنجليزي ممثل جيدًا بفضل الحاجي مالك ديوف لاعب وست هام ومامادو سار لاعب تشيلسي.

    اللاعب | النادي 
    كريبين دياتاموناكو
    مامادو سارتشيلسي
    كاليدو كوليباليالهلال
    إسماعيل جاكوبسغالطة سراي
    موسى نياخاتيليون
    أنطوان ميندينيس
    الحاج مالك ديوفوست هام يونايتد
    عبد الله سيكمكابي حيفا
    مصطفى مبوباريس إف سي
    إيلاي كاماراأندرلخت
    لاعبو خط الوسط

    ستتمكن السنغال من استعادة خدمات بابي سار وحبيب ديارا بعد تعافيهما من الإصابة في الوقت المناسب لبطولة كأس العالم. وقد غاب كلاهما عن الفوز بكأس الأمم الأفريقية، لكن من المتوقع أن يكونا في كامل لياقتهما البدنية للمشاركة في بطولة الصيف.

    ولن يكون الثنائي النجمان الوحيدان في الدوري الإنجليزي الممتاز اللذان سيشاركان في تشكيلة السنغال للبطولة. ومن المقرر أيضًا استدعاء إدريسا جوي وإسماعيل سار، مما يمنح ثياو خيارات عديدة من الطراز الرفيع في خط الوسط.

    ومن المتوقع أن يضم التشكيل أيضًا نجمي الدوري الإسباني بابي جوي وباتي سيس، اللذين سيضيفان خبرة كبيرة للمنتخب السنغالي.

    اللاعب | النادي 
    إدريسا جويإيفرتون
    بابي جويفياريال
    باتي سيس رايو فايكانو
    لامين كاماراموناكو
    بابي ماتار سار توتنهام
    بارا سابوكو نديايبايرن ميونيخ
    حبيب دياراسندرلاند
    المهاجمون

    ومن المؤكد أن السنغال لن تعاني من نقص في القوة الهجومية، حيث يُتوقع أن يقود الهجوم هذا الصيف مهاجم «النصر» ساديو ماني ونجم «بايرن ميونيخ» نيكولاس جاكسون.

    مانيه هو أفضل هداف في تاريخ السنغال برصيد 51 هدفاً، كما أنه أحد أكثر اللاعبين حصدا للألقاب في تاريخ البلاد بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مع ليفربول.

    قد يكون الشاب المثير إيبراهيم مباي، لاعب باريس سان جيرمان، خيارًا جيدًا للسنغال من على مقاعد البدلاء، في حين سيكون شريف ندياي سعيدًا أيضًا بتلقيه استدعاءً للمنتخب.

    كما عاد بامبا ديينغ بشكل مفاجئ إلى التشكيلة قبل البطولة. وقد أبهر مهاجم لوريان في الدوري الفرنسي هذا الموسم وقد يحصل على فرصة هذا الصيف.

    اللاعب | النادي 
    ساديو مانيالنصر
    إسماعيل سار كريستال بالاس
    إليمان ندياي إيفرتون
    أسان دياوكومو
    إبراهيم مبايباريس سان جيرمان
    نيكولاس جاكسونبايرن ميونيخ
    بامبا ديينغ لوريان
    شريف نديايسامسونسبور
    نجوم كرة القدم السنغاليين

    يستمتع نجم إيفرتون إيليمان ندياي بحياته في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يقدم أداءً أثار تكهنات حول انتقاله إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية. ندياي لاعب مبهج في التعامل مع الكرة، لكنه يتمتع أيضًا بحضور قوي في الدفاع. كما يتمتع بقدرة على التسجيل وقد يجذب المزيد من المعجبين إذا قدم أداءً قويًا في كأس العالم.

    واجه نيكولاس جاكسون صعوبات في بعض الأحيان منذ انتقاله إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة قادماً من تشيلسي، وقد يكون لديه ما يثبته في كأس العالم. اضطر المهاجم إلى لعب دور ثانوي خلف لاعبين مثل هاري كين ولويس دياز، لكنه في أفضل حالاته مهاجم قوي ويمكن أن يشكل خطراً حقيقياً.

    لكن النجم الأكبر للسنغال هو بلا شك ساديو ماني الذي لعب دوراً أساسياً في فوز السنغال بكأس الأمم الأفريقية، ومن المتوقع أن يتألق مجدداً في كأس العالم. وقد أكد نجم ليفربول السابق بالفعل أنه سيتقاعد من اللعب الدولي بعد البطولة، ولا يرغب في شيء أكثر من إنهاء مسيرته الدولية في قمة المجد.

    التشكيلة المتوقعة للمنتخب السنغالي في كأس العالم 2026

    لا شك في أن إدوارد ميندي سيكون الحارس الأساسي في كأس العالم. فقد فاز اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا بلقبين في كأس الأمم الأفريقية مع منتخب السنغال، ويتمتع بخبرة واسعة، كما أنه يمثل حجر الأساس الذي يبعث على الهدوء في المرمى.

    أمام المرمى، هناك المزيد من الخبرة في شكل كاليدو كوليبالي الذي يبدو أنه سيشكل ثنائي الدفاع مع موسى نياخاتي. ومن المتوقع أن يكون كريبين دياتا والحاجي مالك ديوف الظهيرين الجانبيين لثياو في خط دفاع قوي للسنغال.

    هناك منافسة شديدة على المراكز في خط الوسط، حيث من المقرر أن يشارك نجما الدوري الإنجليزي الممتاز إدريسا جويي وحبيب ديارا إلى جانب بابي جويي لاعب فياريال في تشكيلة ثلاثية فعالة.

    من المرجح أن تأتي الإلهام من السنغال من خط الهجوم. يظل ساديو مانيه اللاعب الخطير في صفوف "أسود تيرانغا" وسيتولى مركزه المعتاد على الجانب الأيسر من الهجوم. ومن المتوقع أن نرى نيكولاس جاكسون في الوسط، وإليمان ندياي على الجانب الأيمن.

    التشكيلة المتوقعة للسنغال في كأس العالم 2026 (4-3-3): ميندي، دياتا، كوليبالي، نياخاتي، ديوف؛ ديارا، إدريسا جويي، بابي جويي؛ ندياي، جاكسون، ماني.

