Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

تشكيلة منتخب اسكتلندا لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

كل ما تحتاج معرفته عن تشكيلة منتخب اسكتلندا لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026

بعد سنوات عديدة من الغياب عن الساحة الدولية، يبدو أن الأوقات الجيدة عادت إلى اسكتلندا.

بعد أن أسعدت جماهير "تارتان آرمي" بمشاركتين متتاليتين في بطولة أمم أوروبا عقب حملات تصفيات دراماتيكية، حقق فريق ستيف كلارك إنجازاً أفضل حيث تصدر مجموعته التي ضمت الدنمارك واليونان وبيلاروسيا ليحجز مكانه في كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية بفوزه المثير 4-2 على الدنمارك في هامبدن بارك.

هناك تفاؤل وزخم لا يصدقان في الفريق، لكن اسكتلندا لن تشارك في البطولة هذا الصيف لمجرد إكمال العدد. سيكون لديهم طموحات للتأهل من دور المجموعات، بعد أن فشلوا في تحقيق ذلك في كل من يورو 2020 ويورو 2024، ولديهم فريق مليء بالخبرة واللاعبين من الدوريات الكبرى في جميع أنحاء أوروبا.

بالتأكيد لن يكون الأمر سهلاً. فقد تم تصنيفها في المجموعة C، حيث ستواجه البرازيل - التي لم تهزمها من قبل - والمغرب وهايتي. إنها مهمة شاقة، لكن اسكتلندا تمتلك التشكيلة المناسبة بعد سنوات من التطور الجيد لتبذل قصارى جهدها للوصول إلى مرحلة خروج المغلوب.

    حراس المرمى

    قد يبدو أن كريغ جوردون موجود على الساحة منذ 20 عامًا — أو 22 عامًا منذ ظهوره الأول مع منتخب اسكتلندا، على وجه الدقة — لكنه لا يزال الحارس الذي يتمتع بأكبر فرصة لارتداء القميص رقم 1 مع منتخب اسكتلندا هذا الصيف. لم يتم ضم حارس مرمى سندرلاند السابق إلى تشكيلة مارس بسبب إصابة في الكتف، مما أتاح الفرصة للاعبين الآخرين لإثبات جدارتهم. ومن بين هؤلاء أنجوس غان، الحارس الاحتياطي لنوتنغهام فورست، وسكوت باين من فالكيرك، وليام كيلي من رينجرز. 

    اللاعبالنادي
    أنجوس غاننوتنغهام فورست
    سكوت باينفالكيرك
    ليام كيليرينجرز
    كريغ جوردونهارتس
    المدافعون

    يلعب قلب دفاع اسكتلندا معًا على الصعيد الدولي منذ فترة طويلة، وهو ما سيساعد في تحسين التنظيم خلال كأس العالم. ولا يزال القائد آندي روبرتسون يشارك في مباريات ليفربول، ومن المتوقع أن يكون في أفضل حالاته بحلول الصيف، في حين يستمتع زميله في الجانب الأيسر كيران تيرني بوقت لعب وفير مع سلتيك بعد سنوات صعبة قضاها مع أرسنال.

    يأمل جرانت هانلي وسكوت ماكينا في الحفاظ على التنظيم والدقة في قلب الدفاع، بينما يمكن لآرون هيكي لاعب برينتفورد أن يضيف السرعة والحيوية من مركز الظهير الأيمن. ومن المتوقع أيضًا أن يتم ضم لاعبين مثل ناثان باترسون وجاك هندري وأنطوني رالستون إلى التشكيلة النهائية. 

    اللاعبالنادي
    آندي روبرتسونليفربول
    جرانت هانليهيبرنيان
    كيران تيرنيسلتيك
    سكوت ماكينادينامو زغرب
    جاك هندريالاتحاد
    أنتوني رالستونسلتيك
    ناثان باترسونإيفرتون
    جون سوتاررينجرز
    دومينيك هايمريكسهام
    روس ماكروريبريستول سيتي
    آرون هيكيبرينتفورد
    لاعبو خط الوسط

    لا شك أن منتخب اسكتلندا استفاد من الخيارات الانتقالية لعدد من لاعبي خط الوسط، حيث يلعب أربعة من لاعبيه الأساسيين حالياً في الدوري الإيطالي. وأبرز الأسماء هو بالتأكيد سكوت ماكتوميناي، الذي يمر بأفضل سنواته مع نابولي إلى جانب بيلي جيلمور، الذي انتقل هو الآخر إلى ملعب دييغو أرماندو مارادونا في صيف عام 2024. كما قد ينضم لويس فيرغسون لاعب بولونيا ولينون ميلر لاعب أودينيزي إلى التشكيلة النهائية.

    يظل جون ماكجين عنصراً أساسياً في تشكيلة اسكتلندا. لاعب أستون فيلا المجتهد أظهر ثباتاً في الأداء عندما كان الأمر مهماً لبلاده، وسيكون حريصاً على تسجيل أول هدف له في بطولة دولية كبرى. سيقدم رايان كريستي لاعب بورنموث الكثير من الجهد الذي اعتاد عليه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يضيف كيني ماكلين المزيد من الخبرة بعمره البالغ 34 عاماً.

    اللاعبالنادي
    جون ماكجينأستون فيلا
    سكوت ماكتوميناينابولي
    رايان كريستيبورنموث
    كيني ماكليننورويتش سيتي
    بيلي جيلمورنابولي
    لويس فيرغسونبولونيا
    لينون ميلرأودينيزي
    آندي إيرفينغسبارتا براغ
    المهاجمون

    تواجه اسكتلندا نفس المشكلة التي ستواجهها العديد من منتخبات كأس العالم هذا الصيف، وهي عدم وجود مهاجم بارز في خط الهجوم. ومع ذلك، فإن لديها لاعبين مجتهدين ومخلصين للقضية، مثل ليندون دايكس وتشي آدامز، الذين يأملون في الحصول على فرصة في الهجوم.

    تم ضم تومي كونواي وجورج هيرست وفيندلي كورتيس إلى تشكيلة مارس، لكنهم سجلوا هدفاً دولياً واحداً فقط بينهم، مما يسلط الضوء على قلة العمق التي يعاني منها المدرب كلارك في المراكز الهجومية. قدم لورانس شانكلاند موسمًا رائعًا مع فريق هارتس وقد يجد نفسه ضمن التشكيلة الأساسية في أمريكا الشمالية، في حين أن السرعة الفائقة التي يتمتع بها بن غانون-دوك قد تكون عاملاً فارقاً إذا تمكن من إثبات لياقته البدنية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

    اللاعبالنادي
    ليندون دايكستشارلتون أتلتيك
    تشي آدامزتورينو
    تومي كونوايميدلزبره
    جورج هيرستإيبسويتش تاون
    فيندلي كورتيسكيلمارنوك
    لورانس شانكلاندهارتس
    بن غانون-دوكبورنموث
    نجوم كرة القدم الاسكتلنديون

    يُعد سكوت ماكتوميناي النجم الأبرز في تشكيلة منتخب اسكتلندا. فقد أظهر لاعب الوسط لمحات من قدراته التهديفية مع مانشستر يونايتد، وارتقى بمستواه إلى درجة أعلى خلال فترة لعبه مع نابولي. وسيكون جون ماكجين عنصراً بالغ الأهمية إلى جانبه، حيث سيشكل تهديداً هجومياً إضافياً من وسط الملعب.

    ستكون على اسكتلندا مهمة دفاعية كبيرة في كأس العالم، لا سيما في المواجهات مع البرازيل والمغرب في دور المجموعات، لذا سيتعين على لاعبين مثل آندي روبرتسونوكيران تيرني أن يكونوا أكثر من مجرد لاعبين نشطين في الأطراف الخلفية.

    سيصبح كريغ جوردون أحد أكبر اللاعبين سناً في تاريخ كأس العالم للرجال إذا تم اختياره ضمن التشكيلة النهائية، ولكن لا شك في موثوقيته بالنظر إلى بعض التصديات والأداء الذي قدمه في السنوات الأخيرة.

    التشكيلة المتوقعة لمنتخب اسكتلندا في كأس العالم 2026

    وقد مال كلارك بشكل كبير إلى اللعب بنظام 4-2-3-1 خلال فترات التوقف الدولية الأخيرة، متخليًّا عن تشكيلة الدفاع الثلاثي التي كانت قد أفادت الاسكتلنديين كثيرًا في السابق. ويمنح التشكيل الحالي لاعبين مثل ماكجين وماكتوميناي حرية أكبر في الانطلاق إلى الأمام عندما تسنح الفرصة، لكنه يظل راسخًا في روح من الانضباط والتفاني.

    سيكون هناك قدر لا بأس به من التراجع والانتظار لفرصة الانقضاض، لكنها تكتيك أثبت فعاليته مع اسكتلندا في الماضي وقد يثبت فعاليته مرة أخرى هذا الصيف.

    التشكيلة المتوقعة لأسكتلندا (4-2-3-1): جوردون؛ هيكي، هانلي، ماكينا، روبرتسون؛ فيرغسون، ماكجين؛ كريستي، ماكتوميناي، غانون-دوك؛ ديكس.

