تشكيلة منتخب اسكتلندا لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين تأهلوا إلى البطولة الكبرى التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

بعد سنوات عديدة من الغياب عن الساحة الدولية، يبدو أن الأوقات الجيدة عادت إلى اسكتلندا.

بعد أن أسعدت مشجعي "جيش التارتان" بالمشاركة في بطولتي كأس الأمم الأوروبية على التوالي عقب حملات تصفيات دراماتيكية، حقق فريق ستيف كلارك إنجازاً أفضل حيث تصدر مجموعته التي ضمت الدنمارك واليونان وبيلاروسيا ليحجز مكانه في كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية بفوزه المثير 4-2 على الدنمارك في هامبدن بارك.

هناك تفاؤل وزخم لا يصدقان في الفريق، لكن اسكتلندا لن تشارك في البطولة هذا الصيف لمجرد إكمال العدد. سيكون لديهم طموحات للتأهل من دور المجموعات، بعد أن فشلوا في تحقيق ذلك في كل من يورو 2020 ويورو 2024، ولديهم فريق مليء بالخبرة واللاعبين من الدوريات الكبرى في جميع أنحاء أوروبا.

بالتأكيد لن يكون الأمر سهلاً. فقد تم تصنيفها في المجموعة C، حيث ستواجه البرازيل - التي لم تهزمها من قبل - والمغرب وهايتي. إنها مهمة شاقة، لكن اسكتلندا تمتلك التشكيلة المناسبة بعد سنوات من التطوير لتحقق إنجازاً حقيقياً بالوصول إلى مرحلة خروج المغلوب.