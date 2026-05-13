تشكيلة كوت ديفوار لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

تتجه كوت ديفوار إلى أول مشاركة لها في كأس العالم منذ 12 عامًا بعد أن تصدرت مجموعتها في التصفيات متقدمةً على الغابون، وذلك استعدادًا للبطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

يدرك المدرب إيميرس فاي أن فريقه سيواجه الإكوادور وألمانيا وكوراكاو في البطولة، حيث تسعى "الفيلة" إلى تجاوز مرحلة المجموعات للمرة الأولى.

ومع ذلك، تدخل كوت ديفوار البطولة بعد أن خسرت لقب بطولة أفريقيا. وصل حامل اللقب إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 قبل أن يخسر أمام مصر.

ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من المواهب في تشكيلة كوت ديفوار، مع وجود شباب واعدين مثل أماد ديالو لاعب مانشستر يونايتد ويان ديوماندي لاعب آر بي لايبزيغ، الذين يأملون في لعب دور بارز هذا الصيف.

قبل انطلاق البطولة في عام 2026، تلقي GOAL نظرة على التشكيلة المحتملة التي قد تسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.