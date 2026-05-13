تشكيلة كوت ديفوار لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

كل ما تحتاج إلى معرفته عن تشكيلة منتخب كوت ديفوار لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

تتجه كوت ديفوار إلى أول مشاركة لها في كأس العالم منذ 12 عامًا بعد أن تصدرت مجموعتها في التصفيات متقدمةً على الغابون، وذلك استعدادًا للبطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

يدرك المدرب إيميرس فاي أن فريقه سيواجه الإكوادور وألمانيا وكوراكاو في البطولة، حيث تسعى "الفيلة" إلى تجاوز مرحلة المجموعات للمرة الأولى.

ومع ذلك، تدخل كوت ديفوار البطولة بعد أن خسرت لقب بطولة أفريقيا. وصل حامل اللقب إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 قبل أن يخسر أمام مصر.

ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من المواهب في تشكيلة كوت ديفوار، مع وجود شباب واعدين مثل أماد ديالو لاعب مانشستر يونايتد ويان ديوماندي لاعب آر بي لايبزيغ، الذين يأملون في لعب دور بارز هذا الصيف. 

قبل انطلاق البطولة في عام 2026، تلقي GOAL نظرة على التشكيلة المحتملة التي قد تسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

    حراس المرمى

    يتنافس يحيى فوفانا وألبان لافونت حالياً على المركز الأول في منتخب كوت ديفوار قبل انطلاق البطولة. ويبدو أن حارس مرمى فريق كايكور ريزسبور، فوفانا، يتمتع بالأفضلية في الوقت الحالي، حيث يقدم أداءً مبهراً في الدوري التركي الممتاز.

    ومع ذلك، فإن لافونت خيار موثوق به أيضاً، وسيضع المدرب فاي في موقف صعب عندما يحين وقت اختيار الحارس الأول. ولا يمكن أن تكون المنافسة الشريفة بين الحارسين سوى خبر سار لكوت ديفوار، حيث يأمل فاي بلا شك أن تبرز هذه المنافسة أفضل ما لدى كلا اللاعبين. 

    ويبدو أن محمد كوني، لاعب شارلروا، سيكون الخيار الثالث في كأس العالم.

    اللاعبالنادي 
    يحيى فوفانا كايكور ريزسبور
    محمد كونيشارلروا
    ألبان لافونتباناثينايكوس
    المدافعون

    تضم تشكيلة دفاع كوت ديفوار العديد من الأسماء المعروفة، حيث من المتوقع أن يتم اختيار نجمي الدوري الإنجليزي الممتاز إيمانويل أغبادو وويلي بولي ضمن التشكيلة، إلى جانب نجم روما إيفان نديكا، وشقيق مهاجم باريس سان جيرمان ديزير دو، غويلا، ولاعب سبورتينغ أوسمان ديوماندي.

    يتمتع كل من أوديلون كوسونو وغيسلين كونان بخبرة كبيرة ومن المتوقع أن يتم اختيارهما، بينما عاد ويلفريد سينغو إلى التشكيلة ويأمل هو الآخر في الحصول على مكان في كأس العالم.

    من ناحية أخرى، يبدو أن كريستوفر أوبيري، مدافع إسطنبول باشاك شهير، وأرميل زوهوري، لاعب إيبيريا 1999، سيخوضان معركة للانضمام إلى القائمة بعد استبعادهما من مباريات كوت ديفوار الودية في مارس ضد كوريا الجنوبية واسكتلندا.

    اللاعبالنادي 
    إيمانويل أغبادو  وولفز
    كليمنت أكبا أوكسير
    أوسمان ديومانديسبورتينغ لشبونة
    غيلا دويستراسبورغ
    جان-غيسلان كونان جيل فيسنتي
    أوديلون كوسونوأتالانتا
    إيفان نديكاروما
    ويلفريد سينغوغالطة سراي
    ويلي بولينوتنغهام فورست
    لاعبو خط الوسط

    يتمتع خط وسط كوت ديفوار بوفرة من المواهب، مثل إبراهيم سانغاري وفرانك كيسي وسيكو فوفانا. ويأتي سانغاري، لاعب نوتنغهام فورست، على وجه الخصوص بعد موسم مثير للإعجاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أثارت أدائه تكهنات بأن مانشستر يونايتد مهتم بضمه.

    كانت هناك بعض الشكوك حول مستقبل كيسي الدولي بعد كأس الأمم الأفريقية، لكنه من المفترض أن يواصل قيادة الفريق. لاعب خط الوسط المخضرم جان-ميكايل سيري هو لاعب آخر شكك المشجعون في مستقبله الدولي، لكنه تم ضمه إلى تشكيلة المنتخب للمباريات الودية في مارس، ومن المفترض أن يشارك في كأس العالم.

    قد يغيب جان-فيليب غبامين عن البطولة بعد استبعاده من آخر قائمة منتخب كوت ديفوار، بينما تم ضم بارفيت غياغون، ويعد كريست إيناو أولا خياراً مفيداً آخر للمدرب فاي.

    اللاعبالنادي 
    سيكو فوفاناستاد رين
    بارفيت غياغونشارلروا
    فرانك كيسيالأهلي
    كريست أولايترابزونسبور
    إبراهيم سانغارينوتنغهام فورست
    جان-ميكايل سيرين.ك. ماريبور
    المهاجمون

    أماد ديالو هو النجم الأبرز في هجوم كوت ديفوار، ويخوض البطولة بعد موسم قوي مع مانشستر يونايتد. سجل المهاجم ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات أساسية في كأس الأمم الأفريقية، ويأمل في الحفاظ على هذا المستوى في كأس العالم.

    كما ستتجه الأنظار إلى يان ديوماندي في كأس العالم. أصبح لاعب راب ليبزيغ مطلوباً بعد أن لفت الأنظار في الدوري الألماني، حيث أثارت أدائه المثير التكهنات حول انتقاله في الصيف مقابل مبلغ مالي ضخم.

    عانى سيباستيان هالر من الإصابة في عام 2026، لكن من المفترض أن يتم ضمه إلى التشكيلة إذا تمكن من إثبات جاهزيته البدنية، في حين يبدو أن الجناح سيمون أدينغرا في طريقه للعودة إلى منتخب كوت ديفوار بعد استبعاده المفاجئ من قائمة كأس الأمم الأفريقية.

    يأمل نيكولاس بيبي أيضًا في الحصول على استدعاء، لكن عليه بذل المزيد من الجهد. تم استبعاد لاعب أرسنال السابق في البداية من تشكيلة المباريات الودية في مارس، لكنه حصل على استدعاء متأخر بعد استبعاد ديوماندي بسبب الإصابة.

    كما يسعى الشابان إيلي واهي ومارتيال جودو للحصول على مقاعد في كأس العالم. حصل واهي على جواز سفره الإيفواري قبل البطولة بعد تغيير انتمائه الدولي، ولا يزال بإمكانه الانضمام إلى التشكيلة.

    اللاعبالنادي 
    سيمون أدينغراموناكو
    أماد ديالومانشستر يونايتد
    يان ديومانديRB لايبزيغ
    مارتيال جودوستراسبورغ
    إيفان جيساندأستون فيلا
    بازومانا توريهوفنهايم
    بيني تراوريبازل
    إيلي واهينيس
    نيكولاس بيبيفياريال
    سيباستيان هالر أوترخت
    نجوم كوت ديفوار

    أبهر أماد ديالو الجميع في كأس الأمم الأفريقية، وتأمل كوت ديفوار في أن يكرر المهاجم أداءه الرائع في كأس العالم 2026. كما كان اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا عنصرًا أساسيًا في صفوف مانشستر يونايتد هذا الموسم، حيث جعلته حركاته المراوغة على الجناح ومهارته أمام المرمى عنصرًا خطيرًا في هجوم «الشياطين الحمر».

    كما ستتجه الأنظار إلى يان ديوماندي في كأس العالم 2026 وسط أنباء عن انتقاله مقابل مبلغ ضخم هذا الصيف. ويعد ليفربول، عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز، من بين عدة أندية مرشحة للتعاقد مع ديوماندي، وقد يؤدي أداءه القوي في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا إلى التعاقد معه قبل بدء الموسم المحلي الجديد.

    مهاجم كوت ديفوار سيباستيان هالر هو لاعب آخر يجب الانتباه إليه، وقد يكون لديه ما يثبته بعد أن غاب عن كأس الأمم الأفريقية بسبب الإصابة. تعافى هالر من علاج السرطان ليسجل هدف الفوز في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2024، لكنه لم يشارك بعد في كأس العالم. وقد عانى اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً من موسم صعب بسبب الإصابة، وواجه صعوبة في العودة إلى أفضل مستوياته. ومع ذلك، إذا تمكن من التغلب على مشاكله البدنية، فسيظل قوة هجومية فعالة لكوت ديفوار.

    التشكيلة المتوقعة لكوت ديفوار في كأس العالم 2026

    يبدو أن المدرب إيميرس فاي سيواصل الاعتماد على يحيى فوفانا بدلاً من ألبان لافونت في حراسة المرمى خلال كأس العالم. إن وجود حارسين من الطراز الرفيع يمثل دفعة قوية للفريق، ويؤكد أن هذا المركز في أيدٍ أمينة خلال البطولة.

    عادة ما تلعب كوت ديفوار بخط دفاع مكون من أربعة لاعبين، ومن المفترض أن يتألف من غويلا دوي وغيسلين كونان كظهيرين جانبيين، مع أوديلون كوسونو لاعب أتالانتا الذي سيشكل ثنائي قلب الدفاع مع مدافع روما إيفان نديكا.

    من المتوقع أن يحظى لاعب وسط نوتنغهام فورست إبراهيم سانغاري بفرصة المشاركة في خط الوسط، وسيكون بالتأكيد لاعباً يستحق المتابعة خلال البطولة. سيقود القائد المخضرم فرانك كيسي الفريق مرة أخرى، ومن المرجح أن يكمل سيكو فوفانا لاعب بورتو خط الوسط المكون من ثلاثة لاعبين.

    في الهجوم، هناك الكثير من المواهب للاختيار من بينها، ومن المتوقع أن تكون كوت ديفوار فريقًا ممتعًا للمشاهدة. من المتوقع أن نرى أماد ديالو ويان ديوماندي على الجناحين، مع سيباستيان هالر في الوسط.

    التشكيلة المتوقعة لكوت ديفوار في كأس العالم 2026 (4-3-3): يحيى فوفانا؛ غويلا دو، أوديلون كوسونو، إيفان نديكا، غيسلان كونان؛ إبراهيم سانغاري، فرانك كيسي، سيكو فوفانا؛ أماد ديالو، سيباستيان هالر، يان ديوماندي.