تشكيلة كرواتيا لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

ورغم أن التتويج باللقب لم يتحقق لهم حتى الآن، فقد أثبتت كرواتيا أنها ليست فريقًا يمكن الاستخفاف به عندما يتعلق الأمر بكأس العالم.

بعد أن احتلت المركز الثالث في البطولتين السابقتين، خاضت كرواتيا تصفيات دون أي هزيمة، وفازت بسبع مباريات من أصل ثماني مباريات لتصل إلى النهائيات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ربما فقدوا بعض لاعبيهم المهمين الذين اعتزلوا اللعب الدولي في السنوات الأخيرة، وربما تجاوز بعض نجومهم المعروفين ذروة عطائهم، ولكن مع إثبات الأسطورة لوكا مودريتش أنه لا يزال يمتلك ما يلزم للعب على أعلى مستوى، فإن فريق زلاتكو داليتش سيشكل أكثر من مجرد اختبار صعب للفرق التي سيواجهونها هذا الصيف، ومن بينها إنجلترا في المجموعة L.

وستواجه كرواتيا أيضًا غانا وبنما، وستكون واثقة بالتأكيد من تحقيق تقدم كبير في مراحل خروج المغلوب من البطولة.