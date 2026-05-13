Montenegro v Croatia - FIFA World Cup 2026 Qualifier

تشكيلة كرواتيا لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

كل ما تحتاج معرفته عن تشكيلة منتخب كرواتيا لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026

ورغم أن التتويج باللقب لم يتحقق لهم حتى الآن، فقد أثبتت كرواتيا أنها ليست فريقًا يمكن الاستخفاف به عندما يتعلق الأمر بكأس العالم.

بعد أن احتلت المركز الثالث في البطولتين السابقتين، خاضت كرواتيا تصفيات دون أي هزيمة، وفازت بسبع مباريات من أصل ثماني مباريات لتصل إلى النهائيات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ربما فقدوا بعض لاعبيهم المهمين الذين اعتزلوا اللعب الدولي في السنوات الأخيرة، وربما تجاوز بعض نجومهم المعروفين ذروة عطائهم، ولكن مع إثبات الأسطورة لوكا مودريتش أنه لا يزال يمتلك ما يلزم للعب على أعلى مستوى، فإن فريق زلاتكو داليتش سيشكل أكثر من مجرد اختبار صعب للفرق التي سيواجهونها هذا الصيف، ومن بينها إنجلترا في المجموعة L.

وستواجه كرواتيا أيضًا غانا وبنما، وستكون واثقة بالتأكيد من تحقيق تقدم كبير في مراحل خروج المغلوب من البطولة.

    حراس المرمى

    من المتوقع أن يبدأ دومينيك ليفاكوفيتش المباراة في حراسة مرمى كرواتيا. وقد أبدى حارس مرمى دينامو زغرب أداءً مبهراً خلال كأس العالم 2022، حيث كان بطل فريقه بفضل تصدياته الحاسمة في ركلات الترجيح التي حسمت الفوز على اليابان والبرازيل، مما ساعد الفريق على بلوغ الدور نصف النهائي. أما الخيارات الاحتياطية فهي جميعها تفتقر إلى الخبرة إلى حد ما، حيث لا يتجاوز مجموع مشاركات دومينيك كوتارسكي وإيفور باندور وإيفيكا إيفوسيتش مع المنتخب الوطني تسع مباريات فقط.

    اللاعبالنادي
    دومينيك ليفاكوفيتشدينامو زغرب
    دومينيك كوتارسكيكوبنهاغن
    إيفور باندورهال سيتي
    إيفيكا إيفوسيتشهايدوك سبليت
    المدافعون

    على صعيد الدفاع، تضم كرواتيا لاعبين يتمتعون بخبرة واسعة في الدوريات الخمسة الكبرى بأوروبا. ويبرز جوسكو جفارديول، الذي من المتوقع أن يلعب في مركز الظهير الأيمن، بينما يعزز لاعبون مثل دوجي كاليتا-كار وجوسيب ستانيسيتش خط الدفاع.

    كما سيكون لدى الفريق عمق كبير في التشكيلة إذا لزم الأمر، حيث من المتوقع أن يتم ضم بورنا سوسا لاعب كريستال بالاس واللاعب الشاب المتميز لوكا فوسكوفيتش لاعب توتنهام، والمعار حالياً إلى هامبورغ، إلى التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعباً.

    اللاعبالنادي
    جوسكو جفارديولمانشستر سيتي
    دوي كاليتا-كارريال سوسيداد
    يوسيب ستانيسيتشبايرن ميونيخ
    جوزيب يورانوفيتشيونيون برلين
    بورنا سوساكريستال بالاس
    جوزيب سوتالوأياكس
    لوكا فوسكوفيتشهامبورغ
    مارين بونغراتشيتشفيورنتينا
    لاعبو خط الوسط

    لطالما كانت قوة كرواتيا تكمن في جودة لاعبي خط الوسط. ورغم غياب مارسيلو بروزوفيتش وإيفان راكيتيتش، لا يزال لوكا مودريتش موثوقًا به كما كان دائمًا، في حين يتمتع أندريه كراماريتش بخبرة واسعة، حيث خاض أكثر من 100 مباراة دولية.

    أبهر ماريو باساليتش مع أتالانتا ومن المتوقع أن يحصل على فرصة كبيرة للعب في أمريكا الشمالية، وكذلك الحال بالنسبة للاعب المخضرم ماتيو كوفاسيتش.

    اللاعبالنادي
    لوكا مودريتشميلان
    أندريه كراماريتشهوفنهايم
    ماريو باساليتشأتالانتا
    نيكولا فلاسيتشتورينو
    ماتيو كوفاسيتشمانشستر سيتي
    لوفرو مايرفولفسبورغ
    نيكولا موروبولونيا
    بيتار سوسيتشإنتر ميلان
    المهاجمون

    أحد المجالات التي قد تواجه فيها كرواتيا صعوبات خلال الصيف هو خط الهجوم. لا يزال إيفان بيريسيتش يثبت قدرته على تقديم الأداء المطلوب عند الحاجة، لكن المدرب داليتش اضطر إلى إجراء تغييرات في مركز المهاجم الرئيسي، حيث لم يتمكن أي لاعب من حسم هذا المنصب بشكل قاطع خلال فترات التوقف الدولية الأخيرة.

    قد يحصل أنتي بوديمير على الفرصة في النهاية بفضل خبرته الكبيرة، لكنه لم يكن غزير التهديف بقميص "فاتريني". وينطبق الأمر نفسه على بيتار موسى وإيغور ماتانوفيتش وفرانجو إيفانوفيتش وميسلاف أورسيتش، ومعظمهم لا يزالون صغار السن وعديمي الخبرة باستثناء أورسيتش، الذي يعد أحد أكبر اللاعبين سناً في الفريق حيث يبلغ 33 عاماً. 

    اللاعبالنادي
    أنتي بوديميرأوساسونا
    بيتار موسىإف سي دالاس
    إيفان بيريسيتشبي إس في أيندهوفن
    إيغور ماتانوفيتشفرايبورغ
    فرانجو إيفانوفيتشبنفيكا
    ميسلاف أورسيتشبافوس
    نجوم كرواتيا

    وإذا أرادت كرواتيا أن تحقق مفاجأة أخرى بالوصول إلى نصف النهائي، فستحتاج إلى نجومها ذوي الخبرة الواسعة ليظهروا مرة أخرى. قد يكون لوكا مودريتش في الأربعين من عمره، لكنه لم يُظهر أي علامة على تراجع مستواه مع ميلان، في حين سيكون شريكه المحتمل في خط الوسط ماتيو كوفاسيتش عنصراً مهماً رغم تعرضه لموسم مليء بالإصابات مع مانشستر سيتي.

    يحب إيفان بيريسيتش تسجيل الأهداف في كأس العالم، في حين سيُعتمد على جوسكو جفارديول لتشديد الدفاع وتهديد المرمى من الكرات الثابتة. أظهرت كرواتيا متانتها في البطولات الدولية السابقة، وسيكون الحارس دومينيك ليفاكوفيتش متحمساً لفرصة إنقاذ منتخب بلاده مرة أخرى إذا وصلت المباراة إلى ركلات الترجيح في الأدوار الإقصائية.

    التشكيلة المتوقعة لكرواتيا في كأس العالم 2026

    تتمتع كرواتيا بنواة ثابتة إلى حد كبير في خطي الدفاع والوسط، لكن كيفية دمج عدد كبير من اللاعبين ذوي التوجهات الهجومية في تشكيلة أساسية واحدة ستشكل تحديًا يستدعي التفكير من جانب المدرب داليتش.

    كما قام مدرب المنتخب الوطني بتغيير مهاجمه الرئيسي في فترات التوقف الدولية الأخيرة، على الرغم من عدم إقناع أي لاعب حتى الآن.

    في النهاية، ستعتمد كرواتيا على نجومها في الدفاع وخط الوسط لتوفير الأساس المتين الذي تحتاجه لترك بصمتها في كأس العالم، مع احتمال تكليف بوديمير بدور صانع الأهداف الرئيسي في الهجوم.

    التشكيلة المتوقعة لكرواتيا (4-2-3-1): ليفاكوفيتش؛ جفارديول، كاليتا-كار، سوتالو، ستانيسيتش؛ مودريتش، كوفاسيتش؛ باساليتش، كراماريتش، بيريسيتش؛ بوديمير.

