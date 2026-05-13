Switzerland v Sweden - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

تشكيلة سويسرا لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

كل ما تحتاج معرفته عن تشكيلة المنتخب السويسري لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026

وبصرف النظر عن الفترة العصيبة التي مرت بها سويسرا بين عامي 1970 و1990، فقد كانت السويسريون من المشاركين الدائمين في كأس العالم على مر السنين، وقد حجزوا مقعدهم في أمريكا الشمالية بفضل أداء قوي في التصفيات.

وقد واجهت سويسرا كوسوفو وسلوفينيا والسويد، وخرجت من المباريات الست دون أي هزيمة، وفازت بأربع منها وسجلت 14 هدفاً في المجموع لتحتل صدارة الترتيب بفارق ثلاث نقاط. وكانت مكافأتها هي مجموعة سهلة نسبياً في كأس العالم، حيث ستواجه كندا وقطر والبوسنة والهرسك.

لا تتمتع "الناتي" بسجل حافل على الساحة العالمية، حيث كان أفضل إنجاز لها هو الوصول إلى ربع النهائي في عامي 1934 و1954. كما تم إقصاؤها في دور الـ16 في آخر ثلاث بطولات لكأس العالم، ولكن بوجود عدد من اللاعبين المخضرمين ذوي الخبرة وبعض الشباب الواعدين في تشكيلتها، قد تصبح سويسرا الحصان الأسود الذي يصل إلى مراحل متقدمة في الأدوار الإقصائية، حتى لو كان لاعبون معروفون مثل شيردان شاكيري ويان سومر وهاريس سيفيروفيتش قد اعتزلوا اللعب على المستوى الدولي.

مع وجود شخصيات بارزة مثل مانويل أكانجي وريكاردو رودريغيز وغرانيت شاكا في تشكيلة سويسرا، يتوفر الكثير من المعرفة والخبرة للمدرب مراد ياكين، الذي سيكون حريصاً على تحقيق أقصى استفادة من مهاجميه الموهوبين والمتقلبين أيضاً.

    حراس المرمى

    احتفظ يان سومر بمركز الحارس الأساسي للمنتخب السويسري لأكثر من عقد من الزمن. لكن اعتزاله اللعب الدولي قبل عامين أتاح لغريغور كوبيل، لاعب بوروسيا دورتموند، تولي الدور الرئيسي بعد أن قضى فترة طويلة كحارس بديل. ومن المتوقع أن يشغل إيفون مفوغو ومارفين كيلر، اللذان يلعبان في صفوف لوريان ويونغ بويز على التوالي، منصب الحارسين الاحتياطيين.

    اللاعبالنادي
    جريجور كوبيلبوروسيا دورتموند
    إيفون مفوغولوريان
    مارفن كيلريونغ بويز
    المدافعون

    في خط الدفاع، سيعتمد المدرب ياكين على مانويل أكانجي وريكاردو رودريغيز باعتبارهما من أكثر لاعبيه خبرةً لتأمين خط الدفاع. أكانجي، الذي يلعب حالياً في صفوف إنتر ميلان، معروف جيداً لدى مشجعي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه بسبعة ألقاب كبرى مع مانشستر سيتي، بينما اشتهر رودريغيز سابقاً بكونه "آلة التمريرات الحاسمة" بفضل تمريراته الخطيرة من مركز الظهير الأيسر، على الرغم من أن إحصائياته هذه الأيام ليست مبهرة بقدر الأرقام التي سجلها أثناء وجوده في فولفسبورغ في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

    من المرجح أن يشارك أكانجي في مركز قلب الدفاع نيكو إلفيدي، الذي كان أحد أعمدة دفاع بوروسيا مونشنغلادباخ منذ انضمامه إلى الفريق الألماني قادمًا من نادي زيورخ، بينما من المتوقع أن يشغل سيلفان فيدمير لاعب ماينز مركز الظهير الأيمن. كما أن الفريق يتمتع بعمق كافٍ في المراكز الأخرى، حيث يلعب كل من ميرو موهايم وإيراي كومرت ولوكا جاكيز وأوريلي أميندا في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.

    اللاعبالنادي
    ميرو موهايمهامبورغ
    سيلفان فيدميرماينز
    نيكو إيلفيديبوروسيا مونشنغلادباخ
    مانويل أكانجيإنتر ميلان
    ريكاردو رودريغيزريال بيتيس
    إيراي كوميرتفالنسيا
    لوكا جاكيزشتوتغارت
    أوريلي أميندااينتراخت فرانكفورت
    لاعبو خط الوسط

    يعد غرانيت شاكا خيارًا شبه مؤكد لبدء المباراة في مركز خط الوسط بصفته قائدًا للفريق، ما لم تتعرض نجم ساندرلاند لإصابة في نهاية الموسم. يقدم لاعب خط وسط أرسنال السابق قدراً كبيراً من القيادة في وسط الملعب، وسيحظى بدعم من حيث الحركة من لاعبين مثل ريمو فرويلر وميشيل أبيشر.

    لم ينجح دينيس زاكاريا في إثبات نفسه خلال فترة قصيرة قضاها في تشيلسي، لكنه يقدم أداءً ثابتاً بما يكفي مع موناكو ليظل ضمن تشكيلة المنتخب السويسري، بينما سيقدم الدعم له يوهان مانزامبي لاعب فرايبورغ، الذي يُعتبر بلا شك أكثر اللاعبين الواعدين إثارة في البلاد وهو في العشرين من عمره فقط، بالإضافة إلى جبريل سو لاعب إشبيلية وفينسنت سييرو لاعب الشاب بين آخرين.

    اللاعبالنادي
    دينيس زاكارياموناكو
    ريمو فرويلربولونيا
    يوهان مانزامبيفرايبورغ
    غرانيت شاكاسندرلاند
    جويل مونتيرويونغ بويز
    جبريل سوإشبيلية
    فينسنت سييروالشباب
    ألفين سانشيزيونغ بويز
    ميشيل أبيشربيزا
    فابيان ريدرأوغسبورغ
    فيليب أوغرينيتشفالنسيا
    أردون جشاريميلان
    المهاجمون

    تمتلك سويسرا عدة خيارات مختلفة في خط الهجوم، لكن من المرجح أن يكون نجم رين بريل إمبولو هو لاعبها الأساسي. لم يحصل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا على صفقة الانتقال الكبيرة التي كان يُتوقع لها أثناء وجوده في بازل ثم شالكه لاحقًا، لكنه نادرًا ما خذل منتخب بلاده، ولديه خبرة سابقة في التسجيل في البطولات الدولية، ولا سيما تسجيله هدفًا في مرمى إنجلترا في يورو 2024 قبل خروج منتخب بلاده بركلات الترجيح.

    كان الموسم الأول لدان ندوي مع نوتنغهام فورست هادئًا، لكن تنوعه وقدرته على المراوغة قد تلفت الأنظار في أمريكا الشمالية، في حين أن تمركز روبن فارغاس وحركته تجعله دائمًا خطرًا في منطقة جزاء الخصم.

    اللاعبالنادي
    بريل إمبولورين
    دان ندوينوتنغهام فورست
    روبن فارغاسإشبيلية
    نجوم كرة القدم السويسريون

    أبرز نجوم المنتخب السويسري هم لاعبون قد يشاركون هذا الصيف في آخر بطولة دولية لهم. فقد خاض غرانيت شاكا كل التجارب ويقترب الآن من بلوغ 150 مباراة دولية. وسيكون حريصًا على ترك بصمته - ربما بهدف رائع من مسافة بعيدة بفضل مهارته في التسديد - لكن بريل إمبولو هو من سيتحمل العبء الأكبر في تسجيل الأهداف في أمريكا الشمالية.

    وسيحتاج إلى دعم من ريكاردو رودريغيز، الذي يمكنه صنع الفرص من مركز الظهير الأيسر، بالإضافة إلى الجناحين دان ندويوروبن فارغاس.

    كما اكتسب جريجور كوبيل سمعة طيبة بفضل أدائه مع دورتموند في ألمانيا، وسيكون من بين الحراس الأكثر شهرة في كأس العالم. لقد وُضع على عاتقه عبء كبير بعد رحيل سومر، لكنه قادر تمامًا على القيام بإنقاذات مهمة في اللحظات الحاسمة.

    التشكيلة المتوقعة لسويسرا في كأس العالم 2026

    غالبًا ما تتنقل سويسرا بين تشكيلتي 4-3-3 و4-2-3-1، لكن من المرجح أن يتم اللجوء إلى التشكيلة الأولى خلال الصيف في أمريكا الشمالية.

    سيتواجد كوبيل بين القائمين، مع وجود أكانجي ورودريغيز ضمن خط الدفاع الرباعي، بينما قد يشارك شاكا مع فرويلر وسو في خط الوسط الثلاثي.

    في الهجوم، سيسعى ندوي وفارغاس إلى تزويد المهاجم المركزي إمبولو بفرص التسجيل، مع الانطلاق من الأجنحة لتسديد الكرات بأنفسهم.

    التشكيلة المتوقعة لسويسرا (4-3-3): كوبيل؛ فيدمير، إيلفيدي، أكانجي، رودريغيز؛ فرويلر، شاكا، سو؛ ندوي، إمبولو، فارغاس.

