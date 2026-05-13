Peru v Paraguay - FIFA World Cup 2026 Qualifier
تشكيلة باراغواي لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

كل ما تحتاج إلى معرفته عن تشكيلة منتخب باراغواي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

حسمت باراغواي تأهلها إلى كأس العالم 2026 التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. 

تأهلت المنتخب الجنوب أمريكي بعد أن احتل المركز الأخير المؤهل تلقائياً في تصفيات الكونميبول؛ حيث احتلت باراغواي المركز السادس برصيد 28 نقطة، وهو نفس رصيد البرازيل. وتقدمت بفارق ثماني نقاط عن بوليفيا التي احتلت المركز السابع.

شاركت باراغواي في كأس العالم ثماني مرات، في أعوام 1930 و1950 و1958 و1986 و2002 و2006 و2010. 

كان أفضل أداء لها في البطولة عام 2010، حيث وصلت باراغواي إلى ربع النهائي، وخرجت من البطولة على يد إسبانيا، الفائزة باللقب في النهاية، بعد هزيمة 1-0.

هل يمكنهم إعادة إحياء تلك اللحظة السحرية بعد 26 عامًا؟

    حراس المرمى

    يحرس مرمى باراغواي الحارس المخضرم روبرتو فرنانديز. يبلغ فرنانديز الآن 37 عامًا، وخاض 30 مباراة دولية مع منتخب بلاده، لكنه يتمتع بخبرة واسعة على أعلى المستويات، كما فاز بالميدالية الفضية في كأس أمريكا الجنوبية مع منتخب بلاده عام 2011. 

    يقدم غاستون أولفيرا دعماً قوياً، في حين يمكن للحارس الشاب أورلاندو جيل أن يقدم دعماً إضافياً من مقاعد البدلاء، حيث تختار معظم الفرق الدولية ثلاثة حراس مرمى في تشكيلاتها. 

    الخيارات الأخرى الوحيدة هي كارلوس كورونيل، حارس مرمى ساو باولو الذي خاض تسع مباريات دولية، وألدو بيريز، وخوان إسبينولا.

    اللاعبالنادي
    روبرتو فرنانديزسيرو بورتينو
    أورلاندو جيلسان لورينزو
    غاستون أولفيراأوليمبيا
    كارلوس كورونيلساو باولو
    خوان إسبينولاباراكاس سنترال
    ألدو بيريزغواراني
    المدافعون

    يضم منتخب باراغواي مدافعًا يلعب حاليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد يصبح لاعبًا أساسيًا للفريق في كأس العالم: عمر ألديريتي لاعب سندرلاند. ويضم خط الدفاع مجموعة من اللاعبين المتقدمين في السن، حيث يتجاوز كل من القائد غوستافو غوميز وجونيور ألونسو وفابيان بالبوينا سن الثلاثين، ومن المرجح أن يشاركوا جميعًا في البطولة. لكن باراغواي تلعب عادةً بتشكيلة 4-4-2، لذا من المرجح أن تكون المنافسة شرسة.

    يُعد خوان كاسيريس (25 عاماً)، الذي يلعب في روسيا مع دينامو موسكو، وأليساندرو مايدانا (20 عاماً)، الخيارين الشابين اللذين يمكن أن ينضما إلى خط الدفاع. وقد خاض دييغو ليون، لاعب مانشستر يونايتد، أول مباراة دولية له في سن 18 عاماً، ويأمل في الانضمام إلى التشكيلة. 

    اللاعبالنادي
    غوستافو غوميزبالميراس
    جونيور ألونسوأتلتيكو مينيرو
    دييغو ليونمانشستر يونايتد
    فابيان بالبويناجريميو
    عمر ألديريتسندرلاند
    خوان كاسيريس دينامو موسكو
    غوستافو فيلازكيزسيرو بورتينو
    آلان بينيتيزليبرتاد
    خوسيه كاناليلانوس
    أليساندرو مايداناتاليريس
    ساول سالسيدونيويلز أولد بويز
    بلاس ريفيروسسيرو بورتينو
    أغوستين سانديزروزاريو سنترال
    لاعبو خط الوسط

    في خط الوسط، تضم باراغواي لاعبين مخضرمين وشباباً صاعدين يتطلعون إلى ترك بصمتهم. 

    سيكون نجم نيوكاسل يونايتد السابق ميغيل ألميرون عنصراً أساسياً في أي آمال للفريق بالتقدم في البطولة، بينما يبرز دييغو غوميز لاعب برايتون كلاعب يستحق المتابعة. 

    ويأمل ماتياس غالارزا في الانضمام إلى التشكيلة، نظراً لتفاهمه مع ألميرون، حيث يلعب الثنائي في نفس النادي. 

    اللاعبالنادي
    ميغيل ألميرونأتلانتا يونايتد
    أليخاندرو روميرو غاماراالعين
    رامون سوسابالميراس
    أندريس كوباسفانكوفر وايتكابس
    برايان أوجيداأورلاندو سيتي
    دييغو غوميزبرايتون آند هوف ألبيون
    داميان بوباديلاساو باولو
    ماتياس غالارزاأتلانتا يونايتد
    لوكاس روميروجامعة تشيلي
    ماوريسيو بالميراس
    ماتياس فيلاسانتيجريميو
    المهاجمون

    في خط الهجوم، لا تمتلك باراغواي مجموعة من المهاجمين الأكثر تهديفاً، لكن هناك إمكانات حقيقية في خط الهجوم. 

    يتمتع خوليو إنسيسو، الذي يلعب حالياً في ستراسبورغ، بخبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو لاعب ماهر في المراوغة، بينما من المرجح أن يقود أنطونيو سانابريا خط الهجوم، نظراً لأنه سجل بالفعل سبعة أهداف دولية. 

    ومن المرجح أن يتم ضم نجم بوكا جونيورز أنخيل روميرو، في حين أن نجم بورتسموث غوستافو كاباليرو سيطمح للعب في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا أيضاً. 

    اللاعبالنادي
    أنطونيو سانابرياكريمونسي
    خوليو إنسيسوستراسبورغ
    غابرييل أ فالوسإنديبندينتي
    أليكس أرسيإنديبندينتي ريفادافيا
    غوستافو كاباليروبورتسموث
    أنخيل روميروبوكا جونيورز
    رونالدو مارتينيزتاليريس
    إيسيدرو بيتاريد بول براغانتينو
    رودني ريديسإل دي يو كيتو
    أدريان ألكاريزأوليمبيا
    نجوم منتخب باراغواي

    يتمتع منتخب باراغواي بتشكيلة غنية بالخبرة، كما يضم أكثر من لاعب قادر على اختراق دفاعات صلبة. 

    سيؤدي ميغيل ألميرون دوراً رئيسياً بلا شك، حيث يلعب عادةً في مركز رقم 10، وينطلق من الجانب الأيسر، ويتمتع بتفاهم قوي مع زملائه. يوليو إنسيسو هو لاعب متعدد الاستخدامات، قادر على تمزيق الدفاعات في أي يوم، في حين أن دييغو ليون لاعب مانشستر يونايتد هو اللاعب الشاب الموهوب الذي قد يبرز في هذه البطولة. 

    يبلغ رصيد قائد الفريق غوستافو غوميز 86 مباراة دولية، وسيكون عليه قيادة فريقه للخروج من دور المجموعات، بينما يدرك الحارس المخضرم روبرتو فرنانديز جيدًا أن هذه قد تكون فرصته الأخيرة لحراسة المرمى في كأس العالم. 

    التشكيلة المتوقعة لباراغواي في كأس العالم 2026

    في حراسة مرمى باراغواي، من المتوقع أن يبدأ فرنانديز المباراة، نظراً لخبرته.

    سيتولى جوميز قيادة الدفاع، ويأمل ألديريت من سندرلاند في أن يبدأ المباراة أيضًا نظرًا لأدائه القوي هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    من المرجح أن يلعب ألميرون على الجانب الأيسر، مما يمنحه حرية التحرك إلى الداخل، بينما من المرجح أن يشكل إنسيسو ثنائي الهجوم مع سانابريا. 

    التشكيلة المتوقعة لباراغواي (4-4-2): فرنانديز؛ كاسيريس، ج. جوميز، ألديريت، ريفيروس؛ غونزاليس، بوباديلا، د. جوميز، ألميرون؛ إنسيسو، سانابريا. 