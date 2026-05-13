تشكيلة باراغواي لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

حسمت باراغواي تأهلها إلى كأس العالم 2026 التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

تأهلت المنتخب الجنوب أمريكي بعد أن احتل المركز الأخير المؤهل تلقائياً في تصفيات الكونميبول؛ حيث احتلت باراغواي المركز السادس برصيد 28 نقطة، وهو نفس رصيد البرازيل. وتقدمت بفارق ثماني نقاط عن بوليفيا التي احتلت المركز السابع.

شاركت باراغواي في كأس العالم ثماني مرات، في أعوام 1930 و1950 و1958 و1986 و2002 و2006 و2010.

كان أفضل أداء لها في البطولة عام 2010، حيث وصلت باراغواي إلى ربع النهائي، وخرجت من البطولة على يد إسبانيا، الفائزة باللقب في النهاية، بعد هزيمة 1-0.

هل يمكنهم إعادة إحياء تلك اللحظة السحرية بعد 26 عامًا؟