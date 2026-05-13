تشكيلة إيران لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

تأهلت إيران إلى كأس العالم 2026، في ما سيكون مشاركتها الرابعة على التوالي في البطولة. وقدم فريق المدرب أمير غالينوي أداءً قوياً في التصفيات، حيث فاز بسبع مباريات من أصل 10 ليتصدر مجموعته ويتأهل تلقائياً إلى الدور النهائي الذي سيُقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

كان المهاجم النجم مهدي تاريمي مرة أخرى عاملاً حاسماً في نجاح إيران. سجل مهاجم أولمبياكوس 10 أهداف في 15 مباراة في عرض مثير للإعجاب آخر من اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً، وسيتطلع الآن إلى مشاركته الثالثة في كأس العالم مع منتخب إيران.

شاركت إيران في ست بطولات كأس العالم حتى الآن، لكنها لم تتجاوز مرحلة المجموعات بعد. وسيهدف فريق غالينوي إلى إنهاء هذه السلسلة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث سيواجه نيوزيلندا وبلجيكا ومصر في المجموعة G.

    حراس المرمى

    يُعتبر الحارس المخضرم علي رضا بيرانفاند المرشح الأوفر حظاً ليكون الحارس الأول للمنتخب الإيراني في كأس العالم 2026. ويحمل هذا اللاعب المخضرم البالغ من العمر 33 عاماً أكثر من 80 مباراة دولية مع المنتخب الوطني، ومن المتوقع أن يضيف المزيد إلى رصيده خلال البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

    يعد حسين حسيني أكبر منافس له على مركز حارس المرمى، لكنه قد يضطر إلى الاكتفاء بدور الحارس الاحتياطي في البطولة. كما يعد بايام نيازماند والشاب محمد خليفة خيارين محتملين، ويأملان في المشاركة في البطولة بصفتهما الحارسين الثالث والرابع لإيران.

    اللاعبالنادي 
    علي رضا بيرانفاندتراكتور
    حسين حسينيسيباهان
    بايام نيازماندبرسيبوليس
    محمد خليفةنادي أراك للألمنيوم
    المدافعون

    تتمتع خط الدفاع الإيراني بخبرة واسعة وخيارات متعددة. فقد رسخ صالح حرداني مكانه في مركز الظهير، في حين يُعد شوجاء خليل زاد وحسين كنعاني زادغان مدافعين مركزيين موثوقين. ويضيف كل من علي نيماتي وإحسان حاج صافي ورامين رضائيا ودانيال إسماعيليفار وميلاد محمدي خبرة كبيرة، في حين يمثل دانيال إيري خياراً أكثر شباباً لمنتخب ميللي.

    اللاعبالنادي 
    علي نيماتيفولاد
    حسين أبرغوي برسيبوليس
    شوجاء خليل زادهتراكتور
    حسين كناني زادهبرسيبوليس
    دانيال إيري مالافان بندر أنزالي 
    إحسان حاجصافيسيباهان
    ميلاد محمديبرسيبوليس
    أبولفزل جلالياستقلال
    صالح حردانيالاستقلال
    رامين رضائيانفولاد
    دانيال إسماعيلفارتراكتور
    لاعبو خط الوسط

    يُعد سامان غودوس لاعباً أساسياً في المنتخب الإيراني، ومن المتوقع أن يلعب دوراً رئيسياً مع الفريق في كأس العالم. أما سعيد عزت اللهي فهو لاعب آخر ستعول عليه إيران في البطولة. وقد غاب عن المباريات الودية التي أقيمت في شهر مارس بسبب إصابة في القدم، لكن من المتوقع أن يكون جاهزاً للمشاركة في الصيف.

    كما يعد أوميد نورافكان ومحمد غورباني خيارين ذوي خبرة في خط وسط إيران، في حين أن الشاب أمير رازاغينيا موهبة واعدة وقد يكون أحد اللاعبين الذين يجب متابعتهم إذا أتيحت له الفرصة لإثارة الإعجاب مع منتخب ميلي في كأس العالم.

    اللاعبالنادي 
    سعيد عزت اللهيشباب الأهلي
    أوميد نورفكانسيباهان
    سامان غودوسكالبا
    محمد غوربانيالوحدة
    مهدي هاشم نجادتراكتور
    أمير رزاقينياالاستقلال
    المهاجمون

    يظل مهدي تاريمي النجم الأبرز في صفوف المنتخب الإيراني، وهو يستعد للمشاركة في كأس العالم للمرة الثالثة مع منتخب بلاده. وقد خاض اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا أكثر من 100 مباراة دولية، وستكون خبرته عاملاً حاسماً للفريق في البطولة التي ستقام هذا الصيف.

    ويعد الجناح علي رضا جاهانباخش، الذي لعب لفترات مع برايتون وفي الدوري الهولندي، خياراً مفيداً على الأطراف، في حين أن مهدي غايدي هو لاعب آخر من المؤكد أنه سيكون ضمن التشكيلة ويأمل في لعب دوره في كأس العالم.

    ومع ذلك، من المتوقع أن تفتقد إيران لخدمات سردار أزمون في كأس العالم بعد استبعاده من المباريات الودية الدولية في مارس الماضي عقب تقارير زعمت قيامه بعمل يُعتبر خيانة للحكومة. سجل أزمون 57 هدفاً في 91 مباراة دولية، وسيكون غيابه خسارة كبيرة إذا لم يشارك في كأس العالم.

    استدعى المدير الفني أمير غالينوي دينيس إيكيرت، الذي ينحدر من أصول إيرانية، للمباراتين بدلاً من أزمون، مما يمنح لاعب ستاندارد لييج الفرصة للمنافسة على مكان في التشكيلة للمشاركة في البطولة.

    اللاعبالنادي 
    إحسان مهروغيفولاد
    علي عليبوربرسيبوليس
    شهريار مغانلوكالبا
    حسين أبرغويبرسيبوليس
    محمد موهيبيروستوف
    أمير حسين محمودبرسيبوليس
    علي رضا جاهانباخشإف سي في دندر إي إتش
    علي غوليزادهإكستراكلاسا 
    مهدي تورابيتراكتور
    مهدي غايديالنصر
    أمير حسين حسين زادهتراكتور
    دينيس إيكيرتستاندارد لييج
    مهدي تاريميأولمبياكوس
    نجوم كرة القدم الإيرانية

    ستتطلع إيران إلى المهاجم مهدي تاريمي ليكون مصدر إلهام لها في كأس العالم. سجل هذا المهاجم بالفعل أكثر من 50 هدفًا مع المنتخب الوطني، ويُعد قوة هجومية فعالة. سيخوض تاريمي البطولة بعد موسم آخر حافل بالأهداف مع فريق أولمبياكوس اليوناني، وهو يعرف جيدًا ما يعنيه تسجيل الأهداف في كأس العالم، حيث سجل ثنائية في مرمى إنجلترا خلال المباراة التي خسرها منتخب إيران بنتيجة 2-6 في كأس العالم 2022 بقطر.

    الحارس علي رضا بيرانفاند هو لاعب آخر تصدر عناوين الصحف طوال مسيرته الحافلة بالأحداث. هرب الحارس من عائلته البدوية في سن 12 عاماً ونام في الشوارع في طهران، وعمل في جميع أنواع الوظائف بينما كان يسعى إلى ممارسة كرة القدم الاحترافية. أصبح بيرانفاند في النهاية الحارس الأول لإيران، واشتهر بصد ركلة جزاء من كريستيانو رونالدو في عام 2018، والتي كانت أيضًا المرة الأولى التي تضيع فيها البرتغال ركلة جزاء في كأس العالم.

    التشكيلة المتوقعة لإيران في كأس العالم 2026

    يبدو أن الحارس المخضرم علي رضا بيرانفاند سيكون الحارس الأساسي لمنتخب إيران في كأس العالم 2026، مع وجود حسين حسيني كبديل متمكن للغاية عند الحاجة.

    من المتوقع أن تبدأ إيران بكتيبة دفاعية تقليدية مكونة من أربعة لاعبين في كأس العالم 2026، وقد تضم ساله هارداني في مركز الظهير الأيمن وميلاد محمدي في الجناح المقابل. ومن المحتمل أن يشكل شوجاء خليل زاده ثنائي قلب الدفاع مع حسين كناني زاده. 

    قد يختار المدرب أمير غالينوي سعيد عزت اللهي وسامان غودوس في خط الوسط خلف هجوم يتألف من علي رضا جاهانباخش ومهدي غايد ومحمد موهيبي، مع مهدي تاريمي كمهاجم وحيد.

    التشكيلة المتوقعة لإيران في كأس العالم 2026 (4-2-3-1): بيرانفاند؛ هارداني، خليل زاده، كناني زاده، محمدي؛ عزت اللهي، غودوس؛ جاهانباخش، غايد، موهيبي؛ تاريمي.