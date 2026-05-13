تشكيلة أوروغواي لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

كل ما تحتاج إلى معرفته عن تشكيلة منتخب أوروغواي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

حسمت أوروغواي تأهلها إلى كأس العالم 2026، وهي تُعد من أكثر الفرق نجاحًا على مر التاريخ في هذه البطولة. 

قاد المدرب مارسيلو بيلسا فريقه إلى احتلال المركز الرابع في تصفيات الكونميبول، ليضمن تأهله تلقائياً إلى البطولة. 

شاركت أوروغواي في 14 بطولة كأس عالم مختلفة، وفازت بالبطولة في أول مشاركتين لها: 1930 و1950. كما شارك في البطولات التالية: 1954، 1962، 1966، 1970، 1974، 1986، 1990، 2002، 2010، 2014، 2018 و2022. 

في عام 2022، تم إقصاؤها في مرحلة المجموعات وستسعى لتصحيح هذا الأداء السيئ. منذ فوزها بكأس العالم للمرة الثانية في عام 1950، لم تصل أوروغواي إلى النهائي منذ ذلك الحين؛ وكانت أقرب ما تكون إلى ذلك في عام 2010، عندما وصلت إلى نصف النهائي، لتنتهي في المركز الرابع.

كيف سيكون أداء الفريق في عام 2026؟

    حراس المرمى

    يحتل حارس المرمى المخضرم فرناندو موسليرا مركز حراسة مرمى منتخب أوروغواي. هذا الحارس المتمرس في الساحة الأوروبية يلعب حالياً مع نادي إستوديانتيس، وقد خاض أكثر من 130 مباراة دولية. وسيكون من المفاجآت الكبيرة ألا يشارك في حراسة مرمى أوروغواي في كأس العالم. 

    ومع ذلك، فإنه يواجه بعض المنافسة، لا سيما من سيرجيو روشيت، الذي لعب دور البديل الموثوق به لعدة سنوات حتى الآن، بالإضافة إلى فرانكو إسرائيل البالغ من العمر 25 عاماً، والذي يلعب في صفوف تورينو الإيطالي. 

    من شبه المؤكد أن موسليرا سيلعب، لكن سيكون هناك بعض التنافس على منصب الحارس الثاني، في حال واجه أي مشاكل بدنية. 

    اللاعبالنادي
    فرناندو موسليراإستوديانتيس
    سيرجيو روشيتإنترناسيونال
    سانتياغو ميليمونتيري
    كريستوفر فيرمارينديفينسا إي خوستيسيا
    فرانكو إسرائيلتورينو
    باولو دا كوستابينارول
    كيفن مارتينيزدانوبيو
    المدافعون

    يُعد خوسيه ماريا جيمينيز بلا شك المدافع الأبرز في منتخب أوروغواي، بعد أن تطور ليصبح أحد أفضل المدافعين في أوروبا خلال فترة لعبه مع أتلتيكو مدريد. ويُتوقع أن يصل هذا اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، والذي يتولى حاليًا منصب قائد منتخب أوروغواي، إلى 100 مباراة دولية خلال كأس العالم.

    رونالد أراوخو لاعب برشلونة هو نجم آخر مهم في منتخب أوروغواي، وعلى الرغم من الموسم الذي عانى فيه من الإصابات، فقد عاد بسلاسة إلى دفاع برشلونة قبل انطلاق البطولة.

    ويأمل سانتياغو بوينو، لاعب ولفرهامبتون، ألا يكون الموسم السيئ الذي مر به ناديه قد حد من فرصته في الانضمام إلى التشكيلة، في حين من المرجح أن يتم اختيار ماتياس أوليفيرا، لاعب نابولي.

    اللاعبالنادي
    خوسيه ماريا جيمينيزأتلتيكو مدريد
    ماتياس فيناريفر بليت
    ماتياس أوليفيرانابولي
    غييرمو فاريلافلامنغو
    رونالد أراوخوبرشلونة
    سيباستيان كاسيريسأمريكا
    خواكين بيكيريز بالميراس
    سانتياغو بوينووولفز
    خوسيه لويس رودريغيزفاسكو دا غاما
    مارسيلو ساراتشي سلتيك
    نيكولاس ماريشالدينامو موسكو
    لاعبو خط الوسط

    قد يكون خط وسط أوروغواي هو مفتاح آمالها في تحقيق النجاح في البطولة. فقد أظهر فيديريكو فالفيردي مستوى رائعًا مع ريال مدريد، وسيكون له دور حيوي في فرص فريقه، في حين يمكن القول إن مانويل أوغارتي، لاعب مانشستر يونايتد، قدم أداءً أفضل مع منتخب بلاده مقارنةً بناديه.

    أما لاعب وسط توتنهام رودريغو بنتانكور، فقد خاض أكثر من 70 مباراة دولية مع منتخب بلاده، لكنه يعاني من إصابة خطيرة في أوتار الركبة، مما أدى إلى استبعاده منذ يناير. وإذا تمكن من التعافي في الوقت المناسب، فمن المرجح أن يشارك في البطولة، لكنه يواجه سباقاً مع الزمن.

    يتمتع ثنائي فلامنغو جيورجيان دي أراسكايتا ونيكولاس دي لا كروز بتفاهم متأصل، وقد يحل الأول محل بنتانكور إذا لم يكن لائقاً. 

    اللاعبالنادي
    فيديريكو فالفيرديريال مدريد
    مانويل أوغارتيمانشستر يونايتد
    جيورجيان دي أراسكايتافلامنغو
    نيكولاس دي لا كروزفلامنغو
    ماكسيميليانو أراوجوسبورتينغ لشبونة
    إميليانو مارتينيزبالميراس
    نيكولاس فونسيكاأوفييدو
    خوان مانويل سانابرياريال سولت ليك
    رودريغو بنتانكورتوتنهام هوتسبير
    نايتان نانديزالقدسية
    لوكاس تورييراغالطة سراي
    المهاجمون

    لأول مرة منذ سنوات، لن تتمكن أوروغواي من الاستعانة بخدمات لويس سواريز أو إدينسون كافاني، اللذين اعتزلا اللعب الدولي.

    بدونهما، يُتوقع أن يقود داروين نونيز خط الهجوم في كأس العالم، وهو يتمتع بسجل جيد على المستوى الدولي، حيث سجل 13 هدفاً في 36 مباراة دولية.

    ومع ذلك، لا يوجد بديل واضح لاثنين من أعظم لاعبي البلاد على مر التاريخ. من ناحية أخرى، سيقدم فاكوندو بيليستري، الذي نشأ في مانشستر يونايتد ولكنه يلعب الآن في باناثينايكوس، الدعم من الأجنحة بينما يبحث بيلسا عن حل لفقدان اثنين من المهاجمين الأيقونيين.

    اللاعبالنادي
    داروين نونيزالهلال
    فاكوندو بيليستريباناثينايكوس
    بريان رودريغيزأمريكا
    فاكوندو توريسأوستن إف سي
    أغوستين كانوبيوفلومينينسي
    رودريغو أغيريUANL
    فيديريكو فيناسأوفييدو
    أغوستين ألفاريزمونزا
    لوسيانو رودريغيزنيوم
    كريستيان أوليفيراجريميو
    إغناسيو لاكينتاناهويسكا
    نجوم منتخب أوروغواي

    لا شك أن اللاعب الأبرز في منتخب أوروغواي هو فيديريكو فالفيردي. فقد تطور هذا اللاعب، الذي يغطي الملعب من طرف إلى طرف، ليصبح أحد أفضل لاعبي خط الوسط في عالم كرة القدم، وساهم في تسجيل 20 هدفاً خلال 42 مباراة خاضها مع «البلانكوس» في موسم مذهل.

    فرناندو موسليرا حارس مرمى ذو خبرة كبيرة خاض كل التجارب، بينما يمكن أن يشكل خوسيه ماريا جيمينيز ورونالد أراوخو ثنائياً رائعاً في قلب الدفاع. 

    وإذا تمكن رودريغو بنتانكور من استعادة لياقته البدنية، فسيكون خياراً قوياً في مركز رقم 6، لكن العبء الملقى على عاتق داروين نونيز هائل، نظراً لأنه سيحل محل سواريز وكافاني في خط هجوم أوروغواي. وإذا تمكن من تسجيل الأهداف بانتظام، فربما يكون لدى الفريق الأمريكي الجنوبي فرصة لتحقيق المجد للمرة الأولى منذ 76 عاماً.

    التشكيلة المتوقعة لأوروغواي في كأس العالم 2026

    في حراسة مرمى أوروغواي، من شبه المؤكد أن يبدأ موسليرا المباراة بين القائمين. 

    ومن المرجح أن يشكل جيمينيز وأراوخو ثنائي قلب الدفاع، خاصة إذا كان الأخير لائقاً بدنياً، في حين أن لاعب الوسط ناهيتان نانديز قادر أيضاً على اللعب في مركز الظهير الأيمن. 

    يشكل فالفيردي وبنتانكور ثنائياً قوياً في خط الوسط، لكن أوروغواي ستتمنى أن يكون الأخير لائقاً بدنياً. وإذا لم يتمكن من إثبات لياقته، فمن المرجح أن يحل أوغارتي محله.

    وسيقود نونيز الهجوم في محاولة أوروغواي للتغلب على مجموعة صعبة تضم أيضًا إسبانيا والرأس الأخضر والمملكة العربية السعودية.

    التشكيلة المتوقعة لأوروغواي (4-3-3): موسليرا؛ فاريلا، جيمينيز، أراوجو، أوليفيرا؛ بنتانكور، فالفيردي، دي أراسكايتا؛ بيليستري، نونيز، رودريغيز.