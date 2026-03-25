Germany v Italy - UEFA Nations League Quarterfinal Leg Two

تشكيلة ألمانيا لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

كل ما تحتاج معرفته عن تشكيلة المنتخب الألماني لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026

ستخوض ألمانيا، حاملة لقب كأس العالم أربع مرات، بطولة كأس العالم 2026 باعتبارها إحدى القوى الكروية التقليدية في أوروبا.

فاز المنتخب الألماني ببطولة كأس العالم آخر مرة في عام 2014، حيث أذلّ البلد المضيف البرازيل بنتيجة 7-1 في نصف النهائي قبل أن يهزم الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في النهائي على ملعب ماراكانا ليحمل الكأس إلى برلين. ومع ذلك، منذ ذلك الانتصار، عانى المنتخب الألماني من تراجع كبير في مستواه في البطولات الدولية الكبرى.

في كأس العالم 2018 في روسيا، خرجت "المنتخب الألماني" بشكل مفاجئ من دور المجموعات، وهي خيبة أمل تكررت في كأس العالم 2022 في قطر بعد أن أوقعتها القرعة في "مجموعة الموت" إلى جانب إسبانيا واليابان وكوستاريكا.

ومع ذلك، تمتلك ألمانيا تشكيلة مليئة باللاعبين ذوي الجودة العالية، بما في ذلك بعض من أكثر المواهب الشابة إثارة في أوروبا. وهذا يجعلها خصماً خطيراً على الرغم من إخفاقاتها الأخيرة على الساحة الكبرى.

سيكون من المثير للاهتمام رؤية كيف سيستغل يوليان ناجلسمان هذه المجموعة من اللاعبين وإلى أي مدى يمكن لألمانيا أن تصل في البطولة العام المقبل.

تستعرض GOAL اللاعبين المتاحين تحت تصرف المنتخب.

  Marc Andre ter Stegen Germany 2024

    حراس المرمى

    مع اعتزال الأسطورة مانويل نوير اللعب مع المنتخب الألماني، كان من المتوقع أن يكون حارس مرمى جيرونا مارك-أندريه تير شتيجن الحارس الأول للمنتخب الألماني في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا العام المقبل، لكنه تعرض لإصابة في أوتار الركبة أبعدته عن الملاعب حتى أبريل. 

    أدت إصابة تير شتيجن إلى فتح المنافسة على منصب الحارس الأساسي على مصراعيها. قدم أوليفر باومان، حارس مرمى هوفنهايم، أداءً جيداً في الدوري الألماني، في حين يُعد ألكسندر نوبيل، حارس مرمى شتوتغارت، خياراً موثوقاً به أيضاً. يلعب ستيفان أورتيغا، الحارس السابق لمانشستر سيتي، حالياً في صفوف نوتنغهام فورست، لكنه الحارس الاحتياطي للفريق. 

    يعد حارس مرمى فرايبورغ نوح أتوبولو خياراً مفاجئاً محتملاً، حيث أبهر الجميع في الدوري الألماني، في حين تم استدعاء حارس مرمى بايرن ميونيخ جوناس أوربيغ مؤخراً للمشاركة في البطولة. 

    ومع ذلك، إذا عاد تير شتيجن إلى لياقته البدنية، فمن المتوقع أن يكون الحارس الأساسي بلا منازع، بعد أن قضى معظم مسيرته الدولية في دور الحارس الثاني خلف نوير.

    اللاعبالنادي 
    مارك-أندريه تير شتيجنجيرونا 
    ألكسندر نوبيلشتوتغارت
    أوليفر باومانهوفنهايم
    كيفن تراباينتراخت فرانكفورت
    ستيفان أورتيغانوتنغهام فورست
    نواه أتوبولوفرايبورغ
    جوناس أوربيغبايرن ميونيخ
  Antonio Rudiger Germany 06192024(C)

    المدافعون

    على صعيد الدفاع الألماني، قد تغيب بعض الأسماء المألوفة، لكن الخيارات المتاحة أمام يوليان ناجلسمان لا تزال تتمتع بجودة عالية. فقد قدم تيلو كيرر، لاعب موناكو، أداءً مبهراً في مركز قلب الدفاع، في حين يُعد جوناثان تاه، لاعب بايرن ميونيخ، خياراً ممتازاً آخر في قلب الدفاع.

    يواصل أنطونيو روديجر أداءه القوي في خط الدفاع سواء مع ناديه أو مع منتخب بلاده، وسيكون مرة أخرى لاعباً أساسياً في صفوف ألمانيا خلال كأس العالم العام المقبل.

    وولديمار أنتون، الذي انضم إلى بوروسيا دورتموند قادماً من شتوتغارت في عام 2024، هو مرشح قوي آخر لشغل مركز قلب الدفاع إلى جانب زميله في النادي نيكلاس سولي.

    في المناطق الأوسع، تمتلك ألمانيا لاعبين متميزين مثل ديفيد راوم وروبن جوسنز وماكسيميليان ميتلشتات. نجم نيوكاسل يونايتد مالك ثياو ولاعب دورتموند نيكو شلوتربيك. على الرغم من أن خط الدفاع يبدو أضعف على الورق مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن ناجلسمان هو المدرب المثالي لاستخراج أفضل ما لديهم.

    اللاعبالنادي
    جوناثان تاهبايرن ميونيخ
    أنطونيو روديجرريال مدريد
    ثيلو كيررموناكو
    فالديمار أنتوندورتموند
    روبن كوخفرانكفورت
    ديفيد راومآر بي لايبزيغ
    يان بيسيكإنتر ميلان
    نيكو شلوترباكدورتموند
    ماكسيميليان ميتلشتاتشتوتغارت
    روبن جوسينزفيورنتينا
    بنجامين هنريشآر بي لايبزيغ
    ماليك ثياونيوكاسل
    لوكا نيتزنوتنغهام فورست
    جوليان شابوشتوتغارت
    نيكلاس سوليدورتموند
    جوشا فاغنومانشتوتغارت
  Florian Wirtz Germany 2024

    لاعبو خط الوسط

    بالمقارنة مع خط الدفاع، يُعد خط وسط ألمانيا أقوى بكثير. فوجود جوشوا كيميش في قلب الملعب يوفر الاستقرار الذي تحتاجه الفريق بشدة، سواء في الهجوم أو الدفاع.

    الشاب ألكسندر بافلوفيتش هو أحد المواهب الصاعدة في المنتخب الألماني ويمكن أن يلعب دوراً رئيسياً مع "المنتخب الألماني" في البطولة العام المقبل. وبالمثل، فيليكس نميشا هو لاعب واعد آخر يمكن أن يتم ضمه إلى تشكيلة كأس العالم.

    ومن المتوقع أيضًا أن يلعب ليون جوريتزكا، لاعب بايرن ميونيخ، دورًا مهمًا، في حين أن مسؤوليات الهجوم في خط الوسط ستقع على الأرجح على عاتق اللاعب المتميز فلوريان فيرتز، الذي عانى من موسم صعب في ليفربول، لكنه يظل خيارًا رائعًا في مركز رقم 10. 

    اللاعبالنادي
    جوشوا كيميشبايرن ميونيخ
    ألكسندر بافلوفيتشبايرن ميونيخ
    روبرت أندريتشباير ليفركوزن
    توم بيشوفبايرن ميونيخ
    ليون غوريتزكابايرن ميونيخ
    باسكال غروسبرايتون
    فيليكس نميشادورتموند
    فلوريان فيرتزليفربول
    أنطون ستاخليدز
    لينارت كارلبايرن ميونيخ
    إمري كاندورتموند
    فيتالي يانيلتبرينتفورد
    أنجيلو ستيلرشتوتغارت
    جيمي لويلينغشتوتغارت
    برايان غرودابرايتون (معار إلى لايبزيغ)
  Jamal Musiala Germany 2024

    المهاجمون

    على الصعيد الهجومي، تمتلك ألمانيا مجموعة قوية من أفضل المواهب في أوروبا. ولا شك أن جمال موسيالا سيكون اللاعب الذي يجب متابعته في البطولة الكبرى التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا العام المقبل. وعلى الرغم من صغر سنه، يُعتبر موسيالا بالفعل أحد أفضل اللاعبين الهجوميين في أوروبا.

    إلى جانبه، يقدم ليروي ساني وسيرج غنابري خيارات مثيرة على الأجنحة للمدرب ناجلسمان، حيث يتمتع كلاهما بسرعة فائقة وموهبة استثنائية. كما يُعد نجم برينتفورد كيفن شاده ولاعب نيوكاسل يونايتد نيك وولتميد خيارات محتملة في خط الهجوم. ويمكن لكاي هافرتز لاعب أرسنال، على الرغم من أنه ليس مهاجمًا تقليديًا، أن يلعب دورًا حيويًا بفضل مساهماته التهديفية.

    كما يمثل دينيز أونداف ونيكلاس فولكروغ خيارين مثيرين للاهتمام قد يختارهما ناجلسمان.

    اللاعبالنادي
    جمال موسيالابايرن ميونيخ
    سيرج غنابريبايرن ميونيخ
    ليروي سانيغالطة سراي
    كريم أدييميدورتموند
    دينيز أوندافشتوتغارت
    نيكلاس فولكروغوست هام (معار إلى ميلان)
    ماكسيميليان بايردورتموند
    جوليان براندتدورتموند
    كاي هافرتزأرسنال
    نيك وولتميدنيوكاسل
    أنسغار كناوففرانكفورت
    كيفن شادهبرينتفورد
    يوسوفا موكوكوكوبنهاغن
    كريس فوريششتوتغارت
    بول نيبيلماينز
  Florian Wirtz Jamal Musiala Germany 2024

    نجوم المنتخب الألماني

    كما ذكرنا سابقًا، من المتوقع أن يكون الشاب جمال موسيالا نجم المنتخب الألماني في كأس العالم 2026. فقد كان هذا الشاب الموهوب ينتظر منصة مثل هذه، ويمكن أن يلعب دورًا حاسمًا إذا تمكنت ألمانيا من الوصول إلى مراحل متقدمة في البطولة.

    بالإضافة إلى نجم بايرن ميونيخ، يعد فلوريان فيرتز لاعباً آخر سيجذب اهتماماً كبيراً من الجماهير. يبدو أن نجم ليفربول قد استقر أخيراً في أنفيلد وساهم في 15 هدفاً في جميع المسابقات. 

    كما سيكون للاعبين المخضرمين مثل جوشوا كيميشوأنطونيو روديجر دور كبير مع المنتخب الألماني. فقد كان كلاهما دائمًا من الشخصيات الرئيسية في المنتخب الوطني، ومن المتوقع أن يقدما أفضل ما لديهما مرة أخرى على الساحة العالمية.

    قد يثبت المهاجم كاي هافرتز أنه لاعب مهم للمنتخب الألماني. على الرغم من لعبه في منطقة الوسط الهجومي خلال معظم مسيرته، إلا أن هافرتز تكيف جيدًا للعب في مركز رقم 9.

  Switzerland v Germany: Group A - UEFA EURO 2024

    التشكيلة المتوقعة لألمانيا في كأس العالم 2026

    لطالما فضل ناجلسمان تشكيلة 4-2-3-1 مع ثنائي في خط الوسط. ومن المتوقع أن يشارك جوشوا كيميش وليون جوريتزكا، اللذان سبق لهما اللعب في هذا الدور تحت قيادة ناجلسمان في بايرن ميونيخ، في كأس العالم بنفس الطريقة.

    في خط الدفاع، يمكن أن يشكل أنطونيو روديجر وجوناثان تاه ثنائي قوي في قلب الدفاع، بينما يعد روبن جوسنز خياراً موثوقاً به على الجانب الأيسر. أثبت تيلو كيرر، على الرغم من أنه لاعب قلب دفاع بطبيعته، أنه قادر على تقديم أداء جيد في المناطق الجانبية عندما يتم وضعه في مركز الظهير الأيمن.

    يقدم الرباعي الأمامي للمنتخب الألماني تشكيلة هجومية قاتلة، حيث يشكل ليروي ساني وجمال موسيالا وفلوريان فيرتز الثلاثي خلف المهاجم، مع وجود سيرج غنابري كبديل. كاي هافيرتز، على الرغم من أنه ليس مهاجمًا تقليديًا، قادر على تقديم أداء قوي كلاعب هدف في المقدمة، على غرار أدائه مع تشيلسي وأرسنال.

    التشكيلة المتوقعة لألمانيا (4-2-3-1): تير شتيجن؛ جوسنز، روديجر، تاه، كيرر؛ كيميش، ستيلر؛ ساني، موسيالا، فيرتز؛ هافيرتز
