تشكيلة ألمانيا لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

ستخوض ألمانيا، حاملة لقب كأس العالم أربع مرات، بطولة كأس العالم 2026 باعتبارها إحدى القوى الكروية التقليدية في أوروبا.

فاز المنتخب الألماني ببطولة كأس العالم آخر مرة في عام 2014، حيث أذلّ البلد المضيف البرازيل بنتيجة 7-1 في نصف النهائي قبل أن يهزم الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في النهائي على ملعب ماراكانا ليحمل الكأس إلى برلين. ومع ذلك، منذ ذلك الانتصار، عانى المنتخب الألماني من تراجع كبير في مستواه في البطولات الدولية الكبرى.

في كأس العالم 2018 في روسيا، خرجت "المنتخب الألماني" بشكل مفاجئ من دور المجموعات، وهي خيبة أمل تكررت في كأس العالم 2022 في قطر بعد أن أوقعتها القرعة في "مجموعة الموت" إلى جانب إسبانيا واليابان وكوستاريكا.

ومع ذلك، تمتلك ألمانيا تشكيلة مليئة باللاعبين ذوي الجودة العالية، بما في ذلك بعض من أكثر المواهب الشابة إثارة في أوروبا. وهذا يجعلها خصماً خطيراً على الرغم من إخفاقاتها الأخيرة على الساحة الكبرى.

سيكون من المثير للاهتمام رؤية كيف سيستغل يوليان ناجلسمان هذه المجموعة من اللاعبين وإلى أي مدى يمكن لألمانيا أن تصل في البطولة العام المقبل.

تستعرض GOAL اللاعبين المتاحين تحت تصرف المنتخب.