Tim Ursinus

تشكيلة ألمانيا لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين تأهلوا إلى البطولة الكبرى التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

كل ما تحتاج إلى معرفته عن تشكيلة المنتخب الألماني لكأس العالم 2026

ستخوض ألمانيا، حاملة لقب كأس العالم أربع مرات، بطولة كأس العالم 2026 باعتبارها إحدى القوى الكروية التقليدية في أوروبا.

فاز المنتخب الألماني ببطولة كأس العالم آخر مرة في عام 2014، حيث أذل البلد المضيف البرازيل بنتيجة 7-1 في نصف النهائي قبل أن يهزم الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في النهائي على ملعب ماراكانا ليحمل الكأس إلى برلين. ومع ذلك، منذ ذلك الانتصار، عانى المنتخب الألماني من تراجع كبير في مستواه في البطولات الدولية الكبرى.

في كأس العالم 2018 في روسيا، خرجت "المنتخب الألماني" بشكل مفاجئ من دور المجموعات، وهي خيبة أمل تكررت في كأس العالم 2022 في قطر بعد أن أوقعتها القرعة في "مجموعة الموت" إلى جانب إسبانيا واليابان وكوستاريكا.

ومع ذلك، تمتلك ألمانيا تشكيلة مليئة باللاعبين ذوي الجودة العالية، بما في ذلك بعض من أكثر المواهب الشابة إثارة في أوروبا. وهذا يجعلها خصماً خطيراً على الرغم من إخفاقاتها الأخيرة على الساحة الكبرى.

سيكون من المثير للاهتمام رؤية كيف سيستغل يوليان ناجلسمان هذه المجموعة من اللاعبين وإلى أي مدى يمكن لألمانيا أن تصل في البطولة العام المقبل.

تستعرض GOAL اللاعبين المتاحين تحت تصرف المنتخب.

  • حراس المرمى

    عاد مانويل نوير للمشاركة في كأس العالم. ويُعد عودة الحارس هذه عودة مذهلة بعد أن كان قد أعلن اعتزاله في البداية عقب بطولة أمم أوروبا 2024.

    أما حارسا المرمى الاحتياطيان فهما أوليفر باومان وألكسندر نوبيل. 

    اللاعبالنادي 
    ألكسندر نوبيلشتوتغارت
    أوليفر باومانهوفنهايم
    مانويل نويربايرن ميونيخ
    المدافعون

    خلال الأشهر القليلة الماضية، أصبح من الواضح أن نيكو شلوتربيك وجوناثان تاه سيشكلان الثنائي الأساسي في قلب الدفاع.

    سيلعب جوشوا كيميش في مركز الظهير الأيمن، ومن المتوقع أن يبدأ ديفيد راوم في مركز الظهير الأيسر. ويأتي منافسه من ناثانيال براون لاعب أينتراخت فرانكفورت.

    كما اختار ناجلسمان أنطونيو روديجر وفالديمار أنتون وماليك ثياو كبدائل. 

    اللاعبالنادي
    جوناثان تاهبايرن ميونيخ
    أنطونيو روديجرريال مدريد
    فالديمار أنتوندورتموند
    ديفيد راومآر بي لايبزيغ
    نيكو شلوترباكدورتموند
    ماليك ثياونيوكاسل
    جوشوا كيميشبايرن ميونيخ
    ناثانيال براوناينتراخت فرانكفورت
    لاعبو خط الوسط

    في خط الوسط، سيتنافس ألكسندر بافلوفيتش وفليكس نميشا وليون جوريتزكا على المركزين الأساسيين. 

    فلوريان فيرتز هو لاعب أساسي مؤكد في الهجوم. كما أن جمال موسيالا لديه فرصة جيدة للحصول على مكان في التشكيلة الأساسية. بشكل عام، هناك منافسة شرسة على كل مركز في الهجوم. كما أن لينارت كارل، الموهبة الشابة في بايرن، لديه سبب للسعادة.

    اللاعبالنادي
    ألكسندر بافلوفيتشبايرن ميونيخ
    ليون جوريتزكابايرن ميونيخ
    باسكال غروسبرايتون
    نادييم أميريماينز 05
    فيليكس نميشادورتموند
    أنجيلو ستيلرشتوتغارت
    فلوريان فيرتزليفربول
    جمال موسيالابايرن ميونيخ
    لينارت كارلبايرن ميونيخ
    جيمي لويلينغشتوتغارت
    ليروي سانيغالطة سراي
    المهاجمون

    من شبه المؤكد أن يبدأ كاي هافرتز المباراة في خط الهجوم. كما أن نيك وولتميد ودينيز أونداف يتمتعان بفرصة جيدة للحصول على وقت لعب كافٍ. 

    في الوقت نفسه، يعود ماكسيميليان باير لاعب بوروسيا دورتموند إلى التشكيلة. 

    اللاعبالنادي
    دينيز أوندافشتوتغارت
    ماكسيميليان بايردورتموند
    كاي هافرتزأرسنال
    نيك وولتميدنيوكاسل
    نجوم المنتخب الألماني

    كما ذكرنا سابقًا، يُتوقع أن يكون الشاب جمال موسيالا نجم المنتخب الألماني في كأس العالم 2026. فقد كان هذا الشاب الموهوب ينتظر منصة مثل هذه، ويمكن أن يلعب دورًا حاسمًا إذا تمكنت ألمانيا من الوصول إلى مراحل متقدمة في البطولة.

    بالإضافة إلى نجم بايرن ميونيخ، يعد فلوريان فيرتز لاعبًا آخر سيحظى باهتمام كبير من الجماهير. يبدو أن نجم ليفربول قد استقر أخيرًا في أنفيلد وساهم في 15 هدفًا في جميع المسابقات. 

    كما سيكون للاعبين المخضرمين مثل جوشوا كيميشوأنطونيو روديجر دور كبير في المنتخب الألماني. فقد كان كلاهما دائمًا من الشخصيات الرئيسية في المنتخب الوطني، ومن المتوقع أن يقدما أفضل ما لديهما مرة أخرى على الساحة العالمية.

    قد يثبت المهاجم كاي هافرتز أنه لاعب مهم للمنتخب الألماني. على الرغم من لعبه في منطقة الوسط الهجومي خلال معظم مسيرته، إلا أن هافرتز تكيف جيدًا للعب في مركز رقم 9.

    التشكيلة المتوقعة لألمانيا في كأس العالم 2026

    التشكيلة المتوقعة لألمانيا (4-2-3-1): نوير؛ كيميش، تاه، شلوتربيك، راوم؛ بافلوفيتش، جوريتزكا؛ هافيرتز، موسيالا، فيرتز؛ وولتمادي

