تشكيلة أستراليا لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

كل ما تحتاج معرفته عن تشكيلة منتخب أستراليا لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026

أصبحت أستراليا الآن مشاركًا منتظمًا في كأس العالم لكرة القدم، وستشارك مرة أخرى في نسخة عام 2026 من البطولة، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

في النسخة السابقة عام 2022، تمكنت أستراليا من كسر الحاجز والوصول إلى دور الـ16 بعد أن وقعت في مجموعة صعبة مع فرنسا والدنمارك وتونس. وعلى الرغم من خسارتها 4-1 أمام فرنسا، إلا أنها حققت انتصارات رائعة على كل من الدنمارك وتونس.

في مباراة دور الـ16 ضد الأرجنتين التي توجت باللقب في النهاية، كادت أستراليا أن تحقق تعادلاً معجزة في اللحظات الأخيرة من المباراة. لكن الحارس الأرجنتيني إميليانو مارتينيز تصدى للكرة بإنقاذ رائع، ليقود الأرجنتين إلى ربع النهائي بفوز صعب 2-1.

قبل ذلك، لم يصل الأستراليون إلى مرحلة خروج المغلوب سوى مرة واحدة، في عام 2006.

بعد تأهله إلى البطولة الكبرى في عام 2026 إلى جانب إيران وأوزبكستان واليابان وكوريا الجنوبية ودول أخرى من شبه القارة الآسيوية، سيكون منتخب "السوكروز" متفائلًا بتحقيق نتائج أفضل في البطولة هذه المرة.

    حراس المرمى

    بين القائمين، يُعد ماثيو رايان بلا شك الحارس الأول لمنتخب أستراليا، ومن المتوقع أن يحتفظ بهذا الدور في كأس العالم هذا العام. ويتمتع الحارس المخضرم بخبرة واسعة، حيث شارك بالفعل في ثلاث بطولات لكأس العالم مع منتخب أستراليا.

    في الوقت نفسه، اكتسب جو غاوتشي، لاعب أستون فيلا، خبرة من خلال إعارته إلى بورت فالي هذا الموسم، ومن المرجح أن يكون البديل الرئيسي لرايان في أمريكا الشمالية.

    اللاعبالنادي 
    ماثيو رايانليفانتي
    جو غاوتشيبورت فالي
    باتريك بيتشملبورن سيتي
    توم جلوفرRB أومييا أرديجا
    بول إيزوراندرز
    • إعلان
    المدافعون

    يتمتع خط الدفاع الأسترالي بتغطية جيدة، حيث يشكل أليساندرو سيركاتي من بارما، وهاري سوتار من ليستر سيتي، وكاميرون بورغيس من سوانسي ثلاثيًا دفاعيًا مثيرًا للإعجاب يجمع بين الموهبة والخبرة. ويُعد سوتار، على وجه الخصوص، لاعبًا لا يقتصر دوره على قدراته الدفاعية القوية فحسب، بل يشكل أيضًا تهديدًا أمام المرمى في الكرات الثابتة.

    كما أن وجود عزيز بيهيتش سيكون ميزة لأستراليا. فخبرته تجعله عنصرًا قيمًا في المساحات الواسعة، خاصة في نظام الدفاع الثلاثي.

    أبهر الشاب جوردان بوس الجميع منذ ظهوره الأول مع المنتخب الوطني في عام 2023. وفي الوقت نفسه، قد ينضم شقيقه كيسي بوس إلى التشكيلة النهائية، بعد أن أكمل انتقاله إلى ماينز في الدوري الألماني العام الماضي.

    اللاعبالنادي
    أليساندرو سيركاتيبارما
    هاري سوتارليستر سيتي
    جيك جيردوود-رايشأوكلاند إف سي
    كاميرون بورغيسسوانسي
    جوردان بوسفيينورد
    جاكوب فاريلويسترن سيدني
    رايان ستريندندي يونايتد
    كاي ترويننيويورك سيتي إف سي
    كاسي بوسماينز
    عزيز بيهيتشملبورن سيتي
    كاي رولزدي سي يونايتد
    ميلوس ديغينيكأبويل
    لويس ميلربلاكبيرن
    لاعبو خط الوسط

    وعلى غرار خط الدفاع، تتمتع أستراليا بخط وسط متوازن. وقد أبدى رايان تيغ أداءً مبهراً تحت قيادة توني بوبوفيتش منذ ظهوره الأول مع المنتخب الوطني في عام 2025، وسرعان ما أصبح عنصراً أساسياً في التشكيلة، وسيلعب دوراً رئيسياً في خط وسط "السوكروز" إلى جانب أيدن أونيل. كما أن وجودهما في الوسط سيسمح للظهيرين مثل عزيز بيحيش ولويس ميلر بالتقدم إلى الأمام في نظام الدفاع الثلاثي.

    كما أظهر لاعبون آخرون مثل باتريك يازبيك ورايلي ماكجري وأنطوني كاسيريس إمكانات واعدة، وسيكونون مسؤولين عن قيادة الهجوم من خط الوسط. ويعد نستوري إيرانكوندا، لاعب واتفورد، موهبة شابة أخرى مثيرة للاهتمام قد تجد نفسها ضمن التشكيلة الأساسية في كأس العالم هذا العام.

    اللاعبالنادي
    رايان تيغملبورن سيتي
    رايلي ماكجريميدلسبرو
    باتريك يازبيكناشفيل 
    أنتوني كاسيريسماك آرثر إف سي
    أيدن أونيلنيويورك سيتي إف سي
    أليكس روبرتسونكارديف سيتي
    نيستوري إيرانكونداواتفورد
    إيثان ألاجيتشأديلايد يونايتد
    المهاجمون

    في خط الهجوم، كان لكل من مارتن بويل وكونور ميتكالف تأثير كبير تحت قيادة بوبوفيتش، ومن المتوقع أن يواصلا أداءهما المتميز على أكبر مسرح هذا العام. وستكون خبرة بويل الواسعة عاملاً حاسماً، في حين يقدم الشاب ميتكالف الإبداع والتحكم من المناطق الأكثر مركزية.

    ميتشل ديوك هو لاعب مخضرم آخر في المنتخب الأسترالي ويمكن أن يلعب دوراً مهماً في مركز المهاجم رقم 9 مع منتخب "السوكروز".

    كما يمثل جيمي ماكلارين ومحمد توري ودانيال أرزاني وبراندون بوريلو خيارات قوية في خط الهجوم، وقد يكون لهم تأثير كبير عند دخولهم من مقاعد البدلاء.

    اللاعبالنادي
    ماركو تيليورابيد فيينا
    مارتن بويلهيبرنيان
    كونور ميتكالفسانت باولي
    أدريان سيجيتشبورتسموث
    محمد تورينورويتش
    آدم تاغارتبيرث غلوري
    جيمي ماكلارينATK موهون باغان
    لوكا يوفانوفيتشأديلايد
    دانيال أرزانيملبورن سيتي
    ميتشل ديوكماك آرثر
    رافائيل رودريغيزويغان
    نيكولاس داغوستينوبريسبان
    براندون بوريلوويسترن سيدني
    نجوم كرة القدم الأسترالية

    تأتي التهديدات الرئيسية لأستراليا من خط الوسط والهجوم. يُعد مارتن بويل أحد اللاعبين الذين قد يبرزون كنجم محتمل في كأس العالم مع منتخب "السوكروز"، حيث تجعله خبرته في التشكيلة الحالية، إلى جانب قدراته الفنية، أحد أهم لاعبي الفريق.

    وعلى غرار بويل، قد يكون لميتشل ديوك تأثير كبير في اللعب أمام المرمى. كان ديوك شخصية رئيسية في منتخب أستراليا في نسخة 2022 من البطولة، حيث وصل الفريق إلى دور الـ16.

    في خط الوسط، سيؤدي كل من رايان تيغوأيدن أونيل دورًا أساسيًا في نظام بوبوفيتش الحالي. سيكون الثنائي حيويًا في تحديد وتيرة اللعب عند الاستحواذ على الكرة والحفاظ على هيكل الفريق عند عدم الاستحواذ.

    في الخلف، سيكون هاري سوتار لاعب ليستر سيتي حاضراً مؤثراً. بالإضافة إلى قوته الدفاعية، سيكون سوتار تهديداً كبيراً خلال الكرات الثابتة، نظراً لقدرته المثبتة على تسجيل الأهداف على الساحة الدولية مع أستراليا.

    التشكيلة المتوقعة لأستراليا في كأس العالم 2026

    من المتوقع أن يبدأ ماثيو رايان المباراة كحارس مرمى أساسي، مع وجود جو غاوتشي كحارس احتياطي. وفي خط الدفاع، من المرجح أن يشكل أليساندرو سيركاتي وهاري سوتار وكاميرون بورغيس خط الدفاع في نظام ثلاثي الخلف، وهو ما يفضله بوبوفيتش دائمًا.

    سيتحمل رايان تيغ وأيدن أونيل مسؤولية الحفاظ على تشكيل أستراليا في خط الوسط، بينما سيتقدم الظهيران عزيز بيحيش ولويس ميلر من الأجنحة.

    يشكل رايلي ماكجري ومارتن بويل ثنائي هجومي خطير، مع ميتش ديوك في قمة الهجوم كمهاجم وسط.

    التشكيلة المتوقعة لأستراليا (3-4-3): رايان؛ سيركاتي، سوتار، بورغيس؛ ميلر، تيغ، أونيل، بيحيش؛ بويل، ماكغري، ديوك.