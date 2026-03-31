تشكيلة أستراليا لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

أصبحت أستراليا الآن مشاركًا منتظمًا في كأس العالم لكرة القدم، وستشارك مرة أخرى في نسخة عام 2026 من البطولة، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

في النسخة السابقة عام 2022، تمكنت أستراليا من كسر الحاجز والوصول إلى دور الـ16 بعد أن وقعت في مجموعة صعبة مع فرنسا والدنمارك وتونس. وعلى الرغم من خسارتها 4-1 أمام فرنسا، إلا أنها حققت انتصارات رائعة على كل من الدنمارك وتونس.

في مباراة دور الـ16 ضد الأرجنتين التي توجت باللقب في النهاية، كادت أستراليا أن تحقق تعادلاً معجزة في اللحظات الأخيرة من المباراة. لكن الحارس الأرجنتيني إميليانو مارتينيز تصدى للكرة بإنقاذ رائع، ليقود الأرجنتين إلى ربع النهائي بفوز صعب 2-1.

قبل ذلك، لم يصل الأستراليون إلى مرحلة خروج المغلوب سوى مرة واحدة، في عام 2006.

بعد تأهله إلى البطولة الكبرى في عام 2026 إلى جانب إيران وأوزبكستان واليابان وكوريا الجنوبية ودول أخرى من شبه القارة الآسيوية، سيكون منتخب "السوكروز" متفائلًا بتحقيق نتائج أفضل في البطولة هذه المرة.