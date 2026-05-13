تشكيلة النرويج لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

سيكون قد مر ما يزيد قليلاً عن 20 عاماً على آخر مشاركة للنرويج في كأس العالم للرجال بحلول موعد خوضها مباريات نسخة عام 2026.

كانت آخر مشاركة للدولة الاسكندنافية في البطولة الأبرز للفيفا في عام 1998، عندما خرجت من دور الـ16 على يد إيطاليا. ومع ذلك، بقيادة إرلينغ هالاند في الهجوم ووجود عدد من اللاعبين المتميزين في الخطوط الخلفية، اجتازت النرويج مرحلة التصفيات بفوزها في جميع مبارياتها الثماني لتصل بسهولة إلى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تمكن المدرب ستالي سولباكن من استخراج أفضل ما لدى جيل اللاعبين الذي يمكن القول إنه الأفضل في تاريخ النرويج، وستكون المنتخب النرويجي الحصان الأسود في أمريكا الشمالية، حيث يهدف هذا البلد الاسكندنافي إلى الوصول إلى مراحل متقدمة في الأدوار الإقصائية.

سيتعين عليهم أولاً تجاوز المجموعة الأولى الصعبة التي تضم حالياً فرنسا والسنغال والعراق، ولكن بفضل المجموعة الكبيرة من المواهب الهجومية المتاحة لهم، والقلب الصلب الذي يعمل بجد، واللاعبين الذين يتمتعون بثقة كبيرة - خاصة أولئك الذين يلعبون في بودو/غليمت والذين استمتعوا بموسم رائع في دوري أبطال أوروبا - لا ينبغي للنرويجيين أن يخشوا أي فريق سيواجهونه في الصيف.