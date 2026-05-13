Goal.com
مباشرالتذاكر
AlgeriaGetty
Gill Clark

ترجمه

تشكيلة الجزائر لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

الجزائر
كأس العالم

كل ما تحتاج معرفته عن تشكيلة المنتخب الجزائري لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

تعود الجزائر إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 12 عامًا، وتشارك في البطولة التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بتشكيلة مليئة بالمواهب الواعدة.

وصلت "الفهود" إلى دور الـ16 في عام 2014 وكادت أن تحدث مفاجأة كبيرة بإقصاء ألمانيا. فازت "المنتخب الألماني" في النهاية بنتيجة 2-1 بعد الوقت الإضافي، لكن أداء الجزائر في البطولة سيبقى طويلاً في الذاكرة.

وسيهدف فريق فلاديمير بيتكوفيتش الآن إلى صنع المزيد من الذكريات هذه المرة، وسيضع نصب عينيه الخروج من المجموعة التي تضم أيضًا حاملة اللقب الأرجنتين، بالإضافة إلى النمسا والأردن.

قبل انطلاق البطولة في عام 2026، تلقي GOAL نظرة على التشكيلة المحتملة التي قد تسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 47-ALG-NIGAFP

    حراس المرمى

    يبدو أن منصب حارس المرمى لا يزال شاغراً، حيث تواصل "الفهود" البحث عن بديل مناسب لرايس مبولحي. ومع ذلك، قد يكون هناك اسم مألوف جدًا بين قوائم المرمى للجزائر في كأس العالم 2026. لوكا زيدان، نجل الأسطورة الفرنسية زين الدين، غير جنسيته إلى الجزائر العام الماضي وشارك لأول مرة في كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد إصابة أليكسيس غندوز في الركبة.

    وقد شارك زيدان، الذي يلعب في الدوري الإسباني الثاني، في مباراتين من أصل ثلاث مباريات في دور المجموعات، بالإضافة إلى مباراة دور الـ16 ومباراة ربع النهائي التي خسرت فيها الجزائر، لكنه لم ينجح في إقناع الجميع.  لا يزال غندوز خياراً متاحاً للجزائر إلى جانب أنتوني مادريا. كما قرر المدرب فلاديمير بيتكوفيتش إجراء تقييم متأخر للاعبين كيليان بيلازوغ (19 عاماً) وميلفين ماستيل، لاعبي خط الدفاع في نادي ستاد رين، استعداداً للمباريات الودية التي تسبق كأس العالم، مما يشير إلى أن اللاعبين لديهما فرصة للانضمام إلى التشكيلة النهائية.

    اللاعبالنادي 
    لوكا زيدانغرناطة
    أليكسيس غندوزMC الجزائر
    أنتوني ماندرياكان
    • إعلان
  • Aissa Mandi AlgeriaGetty

    المدافعون

    تتمتع الجزائر بمواهب حقيقية في خط الدفاع، حيث يُعد الظهير الأيمن لمانشستر سيتي ريان آيت نوري ولاعب بوروسيا دورتموند رامي بنسبيني من الأسماء المعروفة. وسيقود الفريق القائد والنجم المخضرم عيسى ماندي، الذي سجل اسمه في سجلات التاريخ في وقت سابق من هذا العام عندما أصبح اللاعب الأكثر مشاركة في مباريات المنتخب الجزائري. لعب ماندي أكثر من 100 مباراة مع "الفهود" ومن المتوقع أن يضيف المزيد إلى رصيده هذا الصيف.

    من ناحية أخرى، برز رفيق بلغالي كخيار قوي في مركز الظهير تحت قيادة بيتكوفيتش، وهو جاهز للعب. تعرض كل من بلغالي وزيدان للإيقاف بسبب مشاركتهما في شجار بعد هزيمتهما في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام نيجيريا. ومع ذلك، تم التأكيد منذ ذلك الحين على أن هذين الإيقافين سيتم تنفيذهما في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، مما يجعل كلاهما جاهزين للمشاركة في كأس العالم.

    كما يأمل زين الدين بليد وسمير شرجي في الانضمام إلى تشكيلة الجزائر، وقد كانا ضمن التشكيلة التي وصلت إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية. ومن المتوقع أن يكون شيرغي جاهزاً بعد فترة غياب بسبب الإصابة. ويبذل أشرف أبادة جهداً متأخراً للانضمام إلى التشكيلة بعد أن تم اختياره ضمن تشكيلة بيتكوفيتش للمباريات الودية في مارس ضد غواتيمالا وأوروغواي، في حين أن هناك شكوكاً حول محمد أمين توغاي بعد استبعاده.

    جاوين حجاج هو لاعب آخر في طريقه للعودة بعد تعافيه من إصابة معقدة في الكاحل أبعدته عن كأس الأمم الأفريقية بعد تعرضه للإصابة في مباراة بوركينا فاسو. في غضون ذلك، سيغيب الظهير يوسف أتال عن التشكيلة بعد أن انتهى موسمه مبكراً بسبب إصابة في وتر العرقوب.

    اللاعبالنادي 
    عيسى مانديليل
    إميل دورفالباري
    محمد أمين توغايتونس
    زين الدين بليدج.س. قبيلي
    جاوين حجاجيونغ بويز
    رايان آيت نوريمانشستر سيتي
    رامي بنسبينيبوروسيا دورتموند
    رافيق بلغاليهيلاس فيرونا
    سمير شيرغيباريس إف سي
    أشرف أبادةUSM الجزائر
  • FBL-AFR-2025-MATCH 33-CEQ-ALGAFP

    لاعبو خط الوسط

    يتميز خط وسط المنتخب الجزائري بمزيج جيد من الشباب والخبرة استعدادًا لكأس العالم 2026. ويحمل إسماعيل بن ناصر أكثر من 50 مباراة دولية مع منتخب بلاده، ويأمل في الانضمام إلى التشكيلة بعد تعافيه من إصابة في أوتار الركبة تعرض لها خلال كأس الأمم الأفريقية. وكان بن ناصر، الذي يلعب حاليًا على سبيل الإعارة في صفوف دينامو زغرب، من بين اللاعبين الذين فاجأ غيابهم عن تشكيلة المنتخب في المباريات الودية الدولية التي أقيمت في شهر مارس.

    كما تم استبعاد أديم زورغان وهيماد عبدلي ونبيل بن طالب من التشكيلة، حيث اختار بيتكوفيتش تجربة بعض الوجوه الجديدة في الفترة التي تسبق البطولة هذا الصيف، بينما غاب إيلان كببال بسبب الإصابة.

    أدى غياب هؤلاء اللاعبين إلى عودة حسام عوار وياسين تيتراوي إلى التشكيلة، ويأمل كلاهما في الانضمام إلى التشكيلة النهائية، في حين يبدو فاريس شايبي مرشحاً مؤكداً. يمكن لنجم أينتراخت فرانكفورت اللعب في جميع مراكز خط الوسط، لكنه غالباً ما يكون أكثر فاعلية في الوسط حيث يمكنه تثبيت خط الوسط وتوجيه اللعب.

    قد يكون نجم باير ليفركوزن الصاعد إبراهيم مازا أحد اللاعبين الجديرين بالمتابعة بعد أن لفت الأنظار بأدائه الرائع في الدوري الألماني، في حين يسعى أديل أوشيش من شالكه للحصول على مكان في التشكيلة بعد استدعائه للمباريات الودية التي خاضتها الجزائر في مارس.

    اللاعبالنادي 
    حسّام أوار الاتحاد
    عادل أوشيششالكه 04
    هشام بوداوينيس
    إسماعيل بن ناصردينامو زغرب
    فارس شايبياينتراخت فرانكفورت
    إبراهيم مازاباير ليفركوزن
    ياسين تيتراويشارلروا
    راميز زروكيتوينتي
    نبيل بن طالبليل
    إيلان كيبالباريس إف سي
  • FBL-AFR-2025-MATCH 09-DZA-SDNAFP

    المهاجمون

    يعد رياض محرز النجم الأبرز في خط هجوم الجزائر، وقد أعلن بالفعل أن هذه ستكون آخر مشاركة له في كأس العالم. لطالما كان الجناح البالغ من العمر 34 عامًا لاعبًا أساسيًا في صفوف «الفهود»، ورغم أنه سيُفتقد بالتأكيد، إلا أن التشكيلة لا تزال تزخر بالمواهب الهجومية. وستسعى الجزائر إلى إيجاد خليفة لمحرز، حيث يُرجح أن يكون أنيس حاج موسى هو من سيملأ الفراغ الذي سيخلفه هذا النجم اللامع. 

    سيكون محمد أمورا، لاعب فولفسبورغ، جزءًا من هجوم قوي، ويُظهر سجله الذي يضم 19 هدفًا في 42 مباراة دولية مدى خطورته. كما تصدر قائمة الهدافين الأفارقة في تصفيات كأس العالم بتسجيله 10 أهداف، مما ساعد الجزائر على بلوغ النهائيات. أمين غويري، لاعب مرسيليا، هو مهاجم مثير آخر يتمتع بمواهب وفيرة وسيكون جزءًا من التشكيلة.

    الشاب عادل بولبينا هو لاعب آخر يستحق المتابعة ونجم مستقبلي في طور التكوين. كان اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً أفضل هداف للجزائر في كأس العرب 2025 في قطر، كما لفت الأنظار بهدف رائع في الوقت الإضافي أرسل الجزائر إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية. 

    يبدو أن بيتكوفيتش معجب أيضًا بفارس غيدجيميس، وقد تابع نجم فريق فروزينوني في عدة مناسبات. يبدو أن غيدجيميس لديه الآن فرصة جيدة للانضمام إلى التشكيلة النهائية لبطولة هذا الصيف.

    اللاعبالنادي 
    محمد أمورةفيردر بريمن
    نادر بنبوليجيوري إيتو
    ريدوان بركانالوكره
    عادل بولبيناالدحيل
    أمين شياخاروزنبورغ
    أمين غويريمارسيليا
    فارس غدجميسفروزينوني
    أنيس حاج موسىفيينورد
    رياض محرزالأهلي
    بغداد بونجاالشمال
  • FBL-AFR-2025-MATCH 21-DZA-BFAAFP

    نجوم كرة القدم الجزائريون

    يُعد رياض محرز النجم الأبرز في الجزائر، بعد مسيرة مهنية لعب خلالها دورًا رئيسيًا في الفريق المذهل الذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيتي، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي حيث حقق الثلاثية. والآن، مع وجوده في السعودية مع فريق الأهلي، فإن إبداع محرز وحسه التهديفي يجعلان منه تهديدًا كبيرًا، كما سيقود الفريق من خط الهجوم.

    ومن المتوقع أيضاً أن يلعب ريان آيت نوري دوراً مهماً في حملة الفريق في كأس العالم في خط الدفاع. وقد سار المدافع السريع على خطى محرز بالتعاقد مع مانشستر سيتي، وهو معروف بكونه ظهير جناح ذو توجه هجومي.

    في الهجوم، يعد محمد أمورا لاعباً آخر تأمل الجزائر أن يتألق. يتمتع مهاجم فولفسبورغ بسرعة مذهلة ويمكنه اللعب في أي مركز من المراكز الثلاثة الأمامية. أدت إنجازاته في ألمانيا إلى ربط اسمه بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف، وقد يجذب المزيد من المعجبين إذا تمكن من إثارة الإعجاب في كأس العالم.

    ومن المستحيل أيضًا عدم ذكر أمين غويري. غاب مهاجم مرسيليا عن كأس الأمم الأفريقية بسبب إصابة في الكتف، لكنه عاد بقوة وسجل خمسة أهداف في ثماني مباريات مع مرسيليا. لا شك في الموهبة التي يمتلكها، وقد يكون لديه ما يثبته هذا الصيف.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 21-DZA-BFAAFP

    التشكيلة المتوقعة للمنتخب الجزائري في كأس العالم 2026

    لا يزال منصب حارس المرمى محل شك قبل انطلاق البطولة. تولى لوكا زيدان حراسة المرمى في كأس الأمم الأفريقية، ويأمل في الحصول على فرصة المشاركة في المباراة الافتتاحية للبطولة ضد حاملة اللقب الأرجنتين.

    يتمتع خط الدفاع بخبرة كبيرة، حيث يبدو أن ريان آيت نوري وعيسى ماندي ورامي بنسبيني سيكونون أساسيين. كان رفيق بلغالي الظهير الأيمن الأساسي في كأس الأمم الأفريقية، ويأمل في الحفاظ على مكانه في الجناح.

    ستعتمد الجزائر على فارس شايبي لتثبيت خط الوسط، مع احتمال مشاركة إسماعيل بن ناصر وهشام بوداوي إلى جانب نجم أينتراخت فرانكفورت في التشكيلة المفضلة لبيتكوفيتش المكونة من ثلاثة لاعبين.

    سيكون هناك قرارات يجب اتخاذها في الهجوم، لكن من المتوقع أن يتولى محرز مركزه المعتاد على الجانب الأيمن من الهجوم. يبدو إبراهيم مازا خياراً جيداً للعب في الوسط، مع محمد أمورة على الجانب المقابل.

    التشكيلة المتوقعة للجزائر في كأس العالم 2026 (4-3-3): زيدان؛ بلغالي، ماندي، بنسبيني، آيت نوري؛ بوداوي، بن ناصر، شايبي؛ محرز، مازا، أمورا.