تشكيلة الجزائر لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

تعود الجزائر إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 12 عامًا، وتشارك في البطولة التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بتشكيلة مليئة بالمواهب الواعدة.

وصلت "الفهود" إلى دور الـ16 في عام 2014 وكادت أن تحدث مفاجأة كبيرة بإقصاء ألمانيا. فازت "المنتخب الألماني" في النهاية بنتيجة 2-1 بعد الوقت الإضافي، لكن أداء الجزائر في البطولة سيبقى طويلاً في الذاكرة.

وسيهدف فريق فلاديمير بيتكوفيتش الآن إلى صنع المزيد من الذكريات هذه المرة، وسيضع نصب عينيه الخروج من المجموعة التي تضم أيضًا حاملة اللقب الأرجنتين، بالإضافة إلى النمسا والأردن.

قبل انطلاق البطولة في عام 2026، تلقي GOAL نظرة على التشكيلة المحتملة التي قد تسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.