تشكيلة الجزائر لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

تتمتع الجزائر بمواهب حقيقية في خط الدفاع، حيث يُعد الظهير الأيمن لمانشستر سيتي ريان آيت نوري ولاعب بوروسيا دورتموند رامي بنسبيني من الأسماء المعروفة. وسيقود الفريق القائد والنجم المخضرم عيسى ماندي، الذي سجل اسمه في سجلات التاريخ في وقت سابق من هذا العام عندما أصبح اللاعب الأكثر مشاركة في مباريات المنتخب الجزائري. لعب ماندي أكثر من 100 مباراة مع "الفهود" ومن المتوقع أن يضيف المزيد إلى رصيده هذا الصيف.
من ناحية أخرى، برز رفيق بلغالي كخيار قوي في مركز الظهير تحت قيادة بيتكوفيتش، وهو جاهز للعب. تعرض كل من بلغالي وزيدان للإيقاف بسبب مشاركتهما في شجار بعد هزيمتهما في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام نيجيريا. ومع ذلك، تم التأكيد منذ ذلك الحين على أن هذين الإيقافين سيتم تنفيذهما في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، مما يجعل كلاهما جاهزين للمشاركة في كأس العالم.
كما يأمل زين الدين بليد وسمير شرجي في الانضمام إلى تشكيلة الجزائر، وقد كانا ضمن التشكيلة التي وصلت إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية. ومن المتوقع أن يكون شيرغي جاهزاً بعد فترة غياب بسبب الإصابة. ويبذل أشرف أبادة جهداً متأخراً للانضمام إلى التشكيلة بعد أن تم اختياره ضمن تشكيلة بيتكوفيتش للمباريات الودية في مارس ضد غواتيمالا وأوروغواي، في حين أن هناك شكوكاً حول محمد أمين توغاي بعد استبعاده.
جاوين حجاج هو لاعب آخر في طريقه للعودة بعد تعافيه من إصابة معقدة في الكاحل أبعدته عن كأس الأمم الأفريقية بعد تعرضه للإصابة في مباراة بوركينا فاسو. في غضون ذلك، سيغيب الظهير يوسف أتال عن التشكيلة بعد أن انتهى موسمه مبكراً بسبب إصابة في وتر العرقوب.
|اللاعب
|النادي
|عيسى ماندي
|ليل
|إميل دورفال
|باري
|محمد أمين توغاي
|تونس
|زين الدين بليد
|ج.س. قبيلي
|جاوين حجاج
|يونغ بويز
|رايان آيت نوري
|مانشستر سيتي
|رامي بنسبيني
|بوروسيا دورتموند
|رافيق بلغالي
|هيلاس فيرونا
|سمير شيرغي
|باريس إف سي
|أشرف أبادة
|USM الجزائر