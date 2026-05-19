Portugal squadGetty/GOAL

تشكيلة البرتغال لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين تأهلوا إلى البطولة الكبرى التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

كل ما تحتاج معرفته عن تشكيلة منتخب البرتغال لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026

ستكون البرتغال من بين الفرق التي تستحق المتابعة في كأس العالم 2026، ولديها كل الفرص للوصول إلى النهائي في البطولة. بقيادة كريستيانو رونالدو، فازت البرتغال بلقب دوري الأمم للمرة الثانية في عام 2025، وتعد حاليًا من أقوى الفرق في أوروبا.

لم يفز الفريق بعد بلقب كأس العالم المرموق، وستكون هذه بالتأكيد الفرصة الأخيرة للأسطورة رونالدو لتحقيق هذا الحلم لبلده.

إلى جانب المهاجم المخضرم، تمتلك البرتغال تشكيلة متوازنة تضم لاعبين متميزين في جميع الخطوط، مع وجود العديد من ممثلي الدوري الإنجليزي الممتاز. ومن بينهم برونو فرنانديز، الحائز على جائزة أفضل لاعب في العام من رابطة كتاب كرة القدم، والذي قدم أداءً مذهلاً للغاية في موسم 2025-2026 وساعد في إعادة مانشستر يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا.

إذن، كيف يبدو تشكيل منتخب البرتغال قبل انطلاق كأس العالم؟ نلقي في GOAL نظرة على اللاعبين الذين تم اختيارهم.

    حراس المرمى

    تتمتع البرتغال بوفرة في مركز حراسة المرمى، حيث يتصدر ديوغو كوستا لاعب بورتو قائمة المرشحين الأوفر حظاً لخوض المباريات أساسياً. كان كوستا عنصراً أساسياً في نجاح البرتغال في دوري الأمم 2025، حيث قام بعدة تصديات حاسمة طوال البطولة. إن رباطة جأشه وقدرته على صد التسديدات وثقته بنفسه عند التعامل مع الكرة بقدميه تجعله حارساً موثوقاً به بين القائمين.

    في الوقت نفسه، يظل خوسيه سا خياراً احتياطياً ممتازاً. تعرض حارس مرمى ولفرهامبتون للهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لكنه يتمتع بخبرة كبيرة ومؤهلات جيدة لمساعدة رجال روبرتو مارتينيز على الساحة الدولية، في حال تم استدعاؤه للعب.

    كما تم ضم ريكاردو فيلهو وروي سيلفا، على الرغم من أنه من المرجح استبعاد أحدهما قبل الموعد النهائي لإعلان التشكيلة النهائية.

    اللاعبالنادي 
    ديوغو كوستابورتو
    خوسيه ساوولفز
    روي سيلفاسبورتينغ لشبونة
    ريكاردو فيلهوجينجليربيرليجي
    المدافعون

    على الصعيد الدفاعي، تتمتع البرتغال بتشكيلة قوية ومتوازنة. فقد قدم الثنائي روبن دياس وغونكالو إيناسيو أداءً ثابتًا وممتازًا مع فريق روبرت مارتينيز، بينما تتمتع البرتغال في الأطراف بوجود نونو مينديز لاعب باريس سان جيرمان، الذي يُعتبر بلا شك أفضل ظهير أيسر في عالم كرة القدم.

    أما على الجانب الأيمن، فسيتنافس ديوغو دالوت ونيلسون سيميدو وجواو كانسيلو على مكان في التشكيلة الأساسية، حيث لعبوا جميعًا بانتظام مع الفريق الأول في موسم 2025-2026. ماتيو نونيس لاعب مانشستر سيتي هو لاعب آخر يمكنه اللعب في هذا المركز، بعد أن قدم أداءً جيدًا في هذا الدور منذ أن نقله بيب جوارديولا إلى هناك خلال موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

    اللاعبالنادي
    نونو مينديزباريس سان جيرمان
    روبن دياسمانشستر سيتي
    ماتيوس نونيسمانشستر سيتي
    ديوغو دالوتمانشستر يونايتد
    غونكالو إيناسيوسبورتينغ لشبونة
    نيلسون سيميدوفنربخشة
    جواو كانسيلوبرشلونة
    ريناتو فيغافياريال
    توماس أراوجوبنفيكا
    لاعبو خط الوسط

    في خط الوسط، قدم جواو نيفيس وفيتينها أداءً رائعاً مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، ولعبوا، شأنهم شأن نونو مينديز، دوراً أساسياً في النجاح المذهل الذي حققه النادي في دوري أبطال أوروبا على مدار العامين الماضيين.

    في الوقت نفسه، قدم نجما الدوري الإنجليزي الممتاز برناردو سيلفا وبرونو فرنانديز أداءً ثابتًا مع فريقيهما في مانشستر، وسيسعى كلاهما للعب أساسيًا في كأس العالم.

    أما جواو بالينها وماتيوس فرنانديس، فقد غابا عن التشكيلة، حيث خاض توتنهام ووست هام موسمين محليين محبطين، حيث كافحا من أجل تجنب الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز.

    اللاعبالنادي
    جواو نيفيسباريس سان جيرمان
    فيتينهاباريس سان جيرمان
    برناردو سيلفامانشستر سيتي
    برونو فرنانديزمانشستر يونايتد
    روبن نيفيسالهلال
    صامويل كوستامايوركا
    المهاجمون

    على الصعيد الهجومي، ستتمتع البرتغال بحماس كبير بفضل وجود رونالدو، حيث لا يزال النجم البرتغالي محل ثقة فريقه رغم بلوغه 41 عامًا.

    على الرغم من أنه لم يعد في ذروة عطائه، إلا أن رونالدو تفوق على الجميع ليحتل صدارة هدافي دوري الأمم الأوروبية، مما ساعد البرتغال على الفوز باللقب. بعد فوزه ببطولة أمم أوروبا عام 2016، تظل كأس العالم هي اللقب الكبير الوحيد الذي لم يحققه اللاعب الأيقوني رقم 7، وسيكون مصمماً على الفوز بالجائزة الكبرى، خاصة بعد أن استمتع بموسم آخر حافل بالأهداف في السعودية.

    تم اختيار المهاجمين في الدوري الإيطالي رافائيل ليو وفرانسيسكو كونسيكاو، في حين يقدم فرانسيسكو ترينكاو أداءً استثنائياً مع سبورتنج لشبونة في الدوري البرتغالي، وهو خيار آخر في الأطراف.

    اللاعبالنادي
    كريستيانو رونالدوالنصر
    رافائيل ليوميلان
    غونكالو راموسباريس سان جيرمان
    فرانسيسكو ترينكاوسبورتينغ لشبونة
    جواو فيليكسالنصر
    غونكالو غيديسريال سوسيداد
    بيدرو نيتوتشيلسي
    فرانسيسكو كونسيكاويوفنتوس
    نجوم كرة القدم البرتغالية

    لا شك أن كريستيانو رونالدو سيظل النجم الأبرز في صفوف البرتغال مع انطلاق البطولة، حاملاً على عاتقه أعباء أمة بأكملها. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشارك رافائيل ليو، لاعب ميلان، في التشكيلة الأساسية، على الرغم من الموسم الصعب الذي يمر به مع فريقه على الصعيد المحلي.

    في خط الوسط، ستتركز الأنظار على برونو فرنانديزوفيتينها، اللذين سيكونان أساسيين في تحديد وتيرة المباراة وخلق الفرص من وسط الملعب.

    أما في خط الدفاع، فسيكون نونو مينديز شخصية حاسمة للبرتغال، سواء في الهجوم أو الدفاع. يمر مينديز بأفضل مستويات أدائه تحت قيادة لويس إنريكي في باريس سان جيرمان، وسيكون له دور مهم في كأس العالم.

    التشكيلة المتوقعة للمنتخب البرتغالي في كأس العالم 2026

    كما ذكرنا سابقًا، من المتوقع أن يكون ديوغو كوستا الحارس الأساسي للمنتخب البرتغالي في كأس العالم. فقد كان حارس مرمى بورتو لاعبًا أساسيًا في التشكيلة الأساسية، ومن المرجح أن يواصل أداء هذا الدور في البطولة الكبرى، مع وجود خوسيه سا كبديل له.

    في الدفاع، يشكل الرباعي نونو مينديز وروبن دياس وغونكالو إيناسيو وماتيوس نونيس تشكيلة متوازنة. توفر هذه التشكيلة للبرتغال الاستقرار الدفاعي وحرية الهجوم من الأطراف.

    في وسط الملعب، من المرجح أن يواصل فيتينها وجواو نيفيس شراكتهما في النادي على الساحة الدولية، مع توقع لعب برونو فرنانديز في موقع متقدم على أرض الملعب.

    في الهجوم، من المتوقع أن تبدأ البرتغال بالمهاجمين السريعين رافائيل ليو وفرانسيسكو كونسيكاو على الجناحين، مع رونالدو في المقدمة باعتباره التهديد الرئيسي أمام المرمى.

    التشكيلة المتوقعة للبرتغال (4-3-3): كوستا؛ نونيس، دياس، إيناسيو، مينديز؛ فيتينها، جواو نيفيس؛ ليو، فرنانديز، كونسيكاو؛ رونالدو.

