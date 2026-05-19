تشكيلة البرتغال لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين تأهلوا إلى البطولة الكبرى التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

ستكون البرتغال من بين الفرق التي تستحق المتابعة في كأس العالم 2026، ولديها كل الفرص للوصول إلى النهائي في البطولة. بقيادة كريستيانو رونالدو، فازت البرتغال بلقب دوري الأمم للمرة الثانية في عام 2025، وتعد حاليًا من أقوى الفرق في أوروبا.

لم يفز الفريق بعد بلقب كأس العالم المرموق، وستكون هذه بالتأكيد الفرصة الأخيرة للأسطورة رونالدو لتحقيق هذا الحلم لبلده.

إلى جانب المهاجم المخضرم، تمتلك البرتغال تشكيلة متوازنة تضم لاعبين متميزين في جميع الخطوط، مع وجود العديد من ممثلي الدوري الإنجليزي الممتاز. ومن بينهم برونو فرنانديز، الحائز على جائزة أفضل لاعب في العام من رابطة كتاب كرة القدم، والذي قدم أداءً مذهلاً للغاية في موسم 2025-2026 وساعد في إعادة مانشستر يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا.

إذن، كيف يبدو تشكيل منتخب البرتغال قبل انطلاق كأس العالم؟ نلقي في GOAL نظرة على اللاعبين الذين تم اختيارهم.