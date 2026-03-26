تشكيلة البرازيل لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

تُعد البرازيل بلا شك واحدة من أشهر فرق كرة القدم في العالم، ولا تزال قوة لا يستهان بها في عالم كرة القدم.

وقد ارتدى لاعبون أسطوريون مثل بيليه وغارينشا ورونالدو نازاريو ورونالدينيو وريفالدو القميص الأصفر للبرازيل، وفازت "السيليساو" بكأس العالم خمس مرات، أكثر من أي دولة أخرى.

ومع ذلك، لم تكن في أفضل حالاتها في السنوات الأخيرة، خاصة في كأس العالم حيث كانت أدائها في النسخ الأخيرة مخيبة للآمال. فقد خرجت من الدور ربع النهائي ودور الـ16 في عامي 2006 و2010 على التوالي، لكن نسخة 2014 هي التي جلبت لها أكبر قدر من الإذلال، وذلك على أرضها أيضاً. تعرضت البرازيل لهزيمة مذلة على يد ألمانيا بنتيجة 7-1 في نصف النهائي على ملعب ماراكانا. وواصلت ألمانيا مسيرتها لتفوز بالبطولة بعد هزيمتها للأرجنتين في النهائي.

في عام 2018، كانت البرازيل من بين المرشحين للفوز بفضل تشكيلتها القوية، لكنها خيبت الآمال مرة أخرى بعد خروجها على يد بلجيكا في ربع النهائي. وجلبت كأس العالم 2022 المزيد من نفس السيناريو، حيث أقصت كرواتيا البرازيل في ركلات الترجيح الدرامية، مرة أخرى في ربع النهائي.

كما أن أداء البرازيل في تصفيات الكونميبول لكأس العالم 2026 لم يكن مقنعاً أيضاً. ومع ذلك، مع وجود المدرب الفائز المتسلسل كارلو أنشيلوتي على رأس الفريق، وبعض من أكثر المواهب إثارة في أوروبا ضمن التشكيلة، هناك أمل متجدد بين أنصار "جوغا بونيتو".

ولكن هل سيكون ذلك كافياً لإنهاء الجفاف الذي استمر 24 عاماً؟ تلقي GOAL نظرة على اللاعبين المتاحين للمنتخب في البطولة الكبرى لعام 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.