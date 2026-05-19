Goal.com
مباشرالتذاكر
FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-VEN-BRAAFP

ترجمه

تشكيلة البرازيل لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين تأهلوا إلى البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

البرازيل
كأس العالم

كل ما تحتاج معرفته عن تشكيلة البرازيل لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026

لا تزال البرازيل قوة لا يستهان بها في عالم كرة القدم، وستكون من بين المرشحين للفوز بكأس العالم 2026.

ارتدى لاعبون أسطوريون مثل بيليه وغارينشا ورونالدو نازاريو ورونالدينيو وريفالدو القميص الأصفر الشهير، وفازت "السيليساو" بكأس العالم خمس مرات، أكثر من أي دولة أخرى.

ومع ذلك، لم تكن في أفضل حالاتها في السنوات الأخيرة، خاصة في كأس العالم، حيث كانت أدائها في النسخ القليلة الماضية مخيبة للآمال. فقد خرجت من الدور ربع النهائي في عام 2006، ومن دور الـ16 في عام 2010، لكن نسخة عام 2014 كانت الأكثر إحراجًا. فقد تعرضت البرازيل، على أرضها، لهزيمة مذلة على يد ألمانيا بنتيجة 7-1 في نصف النهائي على ملعب ماراكانا. وفازت ألمانيا بالبطولة بعد تغلبها على الأرجنتين في النهائي.

في عام 2018، كانت البرازيل من بين المرشحين للفوز بفضل تشكيلتها القوية، لكنها خيبت الآمال مرة أخرى بعد خروجها على يد بلجيكا في ربع النهائي. وجاءت نسخة 2022 من كأس العالم لتكرر نفس السيناريو، حيث أقصت كرواتيا البرازيل في ركلات الترجيح الدرامية، مرة أخرى في ربع النهائي.

كما أن أداء البرازيل في تصفيات الكونميبول لكأس العالم 2026 لم يكن مقنعاً أيضاً. ومع ذلك، بوجود المدرب الفائز المتتالي كارلو أنشيلوتي على رأس الفريق، وبعض من أكثر المواهب إثارة في أوروبا ضمن التشكيلة، هناك أمل متجدد في أن يتمكنوا من تقديم أداء جيد والوصول إلى المراحل المتقدمة قبل مواجهة المغرب وهايتي واسكتلندا في المجموعة C من البطولة.

يلقي موقع GOAL نظرة على اللاعبين الذين اختارهم أنشيلوتي للمشاركة في بطولة 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

  • Brazil v Colombia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    حراس المرمى

    لطالما كانت مسألة حراسة المرمى في المنتخب البرازيلي موضوعًا مثيرًا للاهتمام. ففي حين يُعتبر أليسون، حارس مرمى ليفربول، المرشح الأوفر حظًا لقيادة حراسة المرمى، إلا أن «السيليساو» لديها أيضًا خيار حارس مرمى مانشستر سيتي السابق إديرسون، الذي يتمتع بخبرة واسعة وحقق العديد من الألقاب خلال فترة عمله تحت قيادة بيب جوارديولا في الدوري الإنجليزي الممتاز. أما ويفرتون، فسيكون الخيار الثالث.

    اللاعبالنادي 
    أليسونليفربول
    إيدرسونفنربخشة
    ويفيرتونجريميو
    • إعلان
  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    المدافعون

    يضم خط الدفاع البرازيلي مزيجًا من اللاعبين المخضرمين والمواهب الشابة الصاعدة. وسيكون وجود ماركيهينوس عاملاً أساسيًا في قيادة خط دفاع "السيليساو" في بطولة هذا الصيف، بينما يظل نجم يوفنتوس السابق أليكس ساندرو خيارًا قويًا في مركز الظهير الأيسر.

    سيشارك نجم أرسنال غابرييل ماغالهايس في كأس العالم بعد موسم متميز مع أرسنال، ومن المتوقع أن يشكل ثنائياً مع ماركيهينوس في قلب خط الدفاع. أما بريمر لاعب يوفنتوس، فيقدم خياراً بديلاً في قلب الدفاع.

    اللاعبالنادي
    ماركيهينوسباريس سان جيرمان
    إيبانيزالأهلي
    ليو بيريرافلامنغو
    دانيلوفلامنغو
    أليكس ساندروفلامنغو
    ويسليروما
    بريمريوفنتوس
    غابرييل ماغالهايسأرسنال
    دوغلاس سانتوسزينيت
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-BRA-PARAFP

    لاعبو خط الوسط

    أثبت برونو غيمارايس، لاعب نيوكاسل يونايتد، نفسه كواحد من أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا يزال لاعباً أساسياً في المنتخب الوطني. ومن المرجح أن يبدأ المباراة إلى جانب كاسيميرو، حيث تم اختيار لاعب خط وسط مانشستر يونايتد للمشاركة في ما سيكون بالتأكيد آخر بطولة دولية له مع «السيليساو».

    كان لوكاس باكيتا أحد أفضل لاعبي البرازيل خلال نسخة 2022 من البطولة، وقد تم اختياره أيضًا ضمن التشكيلة المكونة من 26 لاعبًا، في حين تم استدعاء لاعب خط الوسط المخضرم السابق في ليفربول فابينيو ليكون خيارًا احتياطيًا.

    اللاعبالنادي
    برونو غيمارايسنيوكاسل يونايتد
    كاسيميرومانشستر يونايتد
    دانيلو سانتوسبوتافوغو
    لوكاس باكيتافلامنغو
    فابينيوالاتحاد
  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    المهاجمون

    إن البرازيل تتميز بأداء استثنائي في الهجوم، وتتمتع بخيارات وفيرة للاختيار من بينها.

    كان الموضوع الأبرز في الأوساط الرياضية قبل اختيار التشكيلة هو نيمار، وما إذا كان مهاجم سانتوس سيكون لائقاً بدنياً بما يكفي للانضمام إلى الفريق. وقد قرر أنشيلوتي أن هذا هو الحال، حيث اختار المهاجم السابق لبرشلونة وباريس سان جيرمان على حساب لاعبين مثل جواو بيدرو وأنتوني. 

    وقد حقق فينيسيوس جونيور بالفعل العديد من الألقاب تحت قيادة أنشيلوتي في ريال مدريد، ومن المتوقع أن يبدأ المباراة في الجهة اليسرى من الهجوم، مع وجود غابرييل مارتينيلي كخيار بديل. ويغيب رودريغو، زميل فينيسيوس في ريال مدريد، عن التشكيلة بسبب الإصابة، بينما يمر رافينها بأفضل فتراته تحت قيادة هانسي فليك، ويأمل في لعب دور رئيسي في أمريكا الشمالية.

    من المرجح أن يقود خط هجوم "السيليساو" إما ماتيوس كونها أو إيغور تياجو، في حين أن الموهبة المثيرة إندريك هو أحد اللاعبين الذين يجب متابعتهم بعد أن أبهر الجميع خلال فترة إعارته إلى ليون عقب انتقاله من ريال مدريد في يناير.

    سيغيب المهاجمان في الدوري الإنجليزي الممتاز ريتشارليسون وإستيفاو، حيث يعاني الأخير من مشكلة في الفخذ تعرض لها في أبريل الماضي.

    اللاعبالنادي
    نيمارسانتوس
    رافينهابرشلونة
    فينيكوس جونيورريال مدريد
    ماتيوس كونهامانشستر يونايتد
    رايانبورنموث
    غابرييل مارتينيليأرسنال
    لويس هنريكيزينيت 
    إندريكريال مدريد/ليون
    إيغور تياغوبرينتفورد
  • Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport

    نجوم كرة القدم البرازيلية

    يضم منتخب البرازيل في تشكيلته المشاركة في كأس العالم 2026 أسماءً لامعة، وهي لاعبون قد يكون لهم دور حاسم في سعي الفريق للوصول إلى النهائي.

    لا يزال ماركيهينوس، قلب دفاع باريس سان جيرمان، حجر الزاوية في دفاع المنتخب، وقد قدم أداءً رائعاً ساعد باريس سان جيرمان على الفوز بلقب الدوري الفرنسي مرة أخرى. من ناحية أخرى، كان غابرييل حاضراً دائماً في خط دفاع أرسنال، ويشكل تهديداً هجومياً في الجهة المقابلة من الملعب خلال الكرات الثابتة.

    وسيتعين على نجوم آخرين مثل فينيسيوس جونيورورافينها أن يرفعوا مستوى أدائهم الهجومي مع المنتخب البرازيلي، في حين سيكون لنيمار دور لا شك فيه، على الأرجح كبديل مؤثر من مقاعد البدلاء، حيث يسعى إلى إنهاء مسيرته على أعلى مستوى في ما سيكون بالتأكيد آخر بطولة دولية كبرى له بقميص المنتخب البرازيلي.

  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    التشكيلة المتوقعة للبرازيل في كأس العالم 2026

    في حراسة مرمى البرازيل، من المتوقع أن يحتفظ أليسون بمكانه في التشكيلة الأساسية بصفته الحارس الأول لفريق أنشيلوتي في كأس العالم. ومن المرجح أن يواصل إيدرسون دوره كحارس احتياطي.

    في الدفاع، يفضل أنشيلوتي دائمًا خط دفاع مكون من أربعة لاعبين، ومن المتوقع أن يتبنى نظامًا مشابهًا مع منتخب البرازيل في كأس العالم. كان ماركيهينوس وغابرييل الثنائي المفضل في قلب الدفاع، بينما قد يحل ويسلي محل فانديرسون المصاب في مركز الظهير الأيمن. ومن المرجح أن يشارك أليكس ساندرو لاعب فلامنغو في الجانب الأيسر.

    في خط الوسط، من المقرر أن يشكل برونو غيمارايس وكاسيميرو حاجزاً أمام خط الدفاع الرباعي، وسيكونان حاسمين في التحكم في وتيرة اللعب وتوفير الاستقرار الدفاعي للبرازيل. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يبدأ فينيسيوس جونيور وماتيوس كونها ورافينها المباراة كجزء من هجوم مليء بالنجوم.

    التشكيلة المتوقعة للبرازيل (4-2-3-1): أليسون؛ ويسلي، غابرييل، ماركيهوس، أليكس ساندرو؛ غيمارايس، كاسيميرو؛ رافينها، إندريك، فينيسيوس جونيور؛ كونها.

المباريات الودية
البرازيل crest
البرازيل
البرازيل
بنما crest
بنما
بنما