تشكيلة البرازيل لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين تأهلوا إلى البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

لا تزال البرازيل قوة لا يستهان بها في عالم كرة القدم، وستكون من بين المرشحين للفوز بكأس العالم 2026.

ارتدى لاعبون أسطوريون مثل بيليه وغارينشا ورونالدو نازاريو ورونالدينيو وريفالدو القميص الأصفر الشهير، وفازت "السيليساو" بكأس العالم خمس مرات، أكثر من أي دولة أخرى.

ومع ذلك، لم تكن في أفضل حالاتها في السنوات الأخيرة، خاصة في كأس العالم، حيث كانت أدائها في النسخ القليلة الماضية مخيبة للآمال. فقد خرجت من الدور ربع النهائي في عام 2006، ومن دور الـ16 في عام 2010، لكن نسخة عام 2014 كانت الأكثر إحراجًا. فقد تعرضت البرازيل، على أرضها، لهزيمة مذلة على يد ألمانيا بنتيجة 7-1 في نصف النهائي على ملعب ماراكانا. وفازت ألمانيا بالبطولة بعد تغلبها على الأرجنتين في النهائي.

في عام 2018، كانت البرازيل من بين المرشحين للفوز بفضل تشكيلتها القوية، لكنها خيبت الآمال مرة أخرى بعد خروجها على يد بلجيكا في ربع النهائي. وجاءت نسخة 2022 من كأس العالم لتكرر نفس السيناريو، حيث أقصت كرواتيا البرازيل في ركلات الترجيح الدرامية، مرة أخرى في ربع النهائي.

كما أن أداء البرازيل في تصفيات الكونميبول لكأس العالم 2026 لم يكن مقنعاً أيضاً. ومع ذلك، بوجود المدرب الفائز المتتالي كارلو أنشيلوتي على رأس الفريق، وبعض من أكثر المواهب إثارة في أوروبا ضمن التشكيلة، هناك أمل متجدد في أن يتمكنوا من تقديم أداء جيد والوصول إلى المراحل المتقدمة قبل مواجهة المغرب وهايتي واسكتلندا في المجموعة C من البطولة.

يلقي موقع GOAL نظرة على اللاعبين الذين اختارهم أنشيلوتي للمشاركة في بطولة 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.