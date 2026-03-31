تشكيلة الأردن لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

صنع الأردن تاريخاً في تصفيات كأس العالم الآسيوية بتأهله للمرة الأولى على الإطلاق إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عام 2026.

وبعد تصدر مجموعتها في الجولة الثانية من التصفيات، وُضعت الأردن في مجموعة صعبة في الجولة الثالثة إلى جانب كوريا الجنوبية والكويت وفلسطين وعمان والعراق.

في المباريات العشر التي خاضها الأردن، فاز في أربع مباريات وتعادل في أربع وخسر اثنتين فقط، ليحصد 16 نقطة ويحتل المركز الثاني خلف كوريا الجنوبية. هذا الأداء الرائع أكسبه مكاناً في الحدث الأبرز للمرة الأولى في تاريخه.

على الرغم من العقد الماضي الصعب الذي اتسم بأداء مخيب للآمال وتحديات مالية داخل الاتحاد، تحدى الأردن الصعاب وهو الآن في طريقه إلى المجد.

ورغم صعوبة توقع أداء المنتخب الآسيوي في كأس العالم، فإن بلوغه مرحلة خروج المغلوب في مشاركته الأولى سيكون إنجازاً جديراً بالثناء.