Goal.com
مباشر
Lionel Messi ArgentinaGetty

ترجمه

تشكيلة الأرجنتين لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

الأرجنتين
كأس العالم للسيدات

كل ما تحتاج معرفته عن تشكيلة منتخب الأرجنتين لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026

بعد تتويجها بطلة للعالم في عام 2022، ستدافع الأرجنتين عن لقبها المرموق في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك عام 2026.

وقد هزمت الألبيسيليستي فرنسا في نهائي مثير على ملعب لوسيل في قطر لترفع لقبها الثالث في كأس العالم، والأول منذ انتصار دييجو مارادونا الأسطوري في المكسيك عام 1986. كاد هاتريك كيليان مبابي الرائع أن يسلب الفوز من فريق ليونيل سكالوني، لكن بطولة إميليانو مارتينيز في ركلات الترجيح حسمت الفوز للرجال ذوي القميص الأزرق والأبيض في اللحظة التي توجت مسيرة ليونيل ميسي الحافلة بالإنجازات.

وقد ضمنت الأرجنتين تأهلها بسهولة إلى كأس العالم 2026 بتصدرها تصفيات الكونميبول، بعد أن تغلبت على غريمتها اللدودة البرازيل في مباريات الذهاب والإياب.

تعد الألبيسيليستي قوة لا يستهان بها، بعد فوزها بكأس أمريكا مرتين وكأس العالم مرة واحدة في أربع سنوات فقط. ستدخل البطولة مرة أخرى كواحدة من المرشحات، حيث تضم لاعبين متميزين في كل مركز - بما في ذلك الأسطورة ميسي، الذي من المقرر أن يلعب في كأس العالم الأخيرة له. على الرغم من عمره، يواصل ميسي تقديم أداء عالي المستوى في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) ولا يزال قادراً على تغيير مسار المباريات بمفرده.

قبل انطلاق البطولة الكبرى لعام 2026، تلقي GOAL نظرة على التشكيلة المحتملة التي قد تسافر إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

    حراس المرمى

    ما لم تحدث مفاجآت، من المتوقع أن يبدأ إميليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا، في حراسة مرمى الأرجنتين في كأس العالم 2026. وقد لعب مارتينيز دوراً حاسماً في النجاحات الأخيرة للأرجنتين، حيث قدم أداءً حاسماً في فوزها بكأس أمريكا الجنوبية وكأس العالم. وهو يكاد يكون لا يُهزم في ركلات الترجيح، حيث يستخدم أساليب نفسية قادرة على زعزعة ثقة حتى أفضل المهاجمين في اللحظات الحاسمة.

    من المتوقع أن يكون جيرونيمو رولي لاعب مرسيليا الحارس الاحتياطي في الفريق، مع احتمال انضمام الحارس السابق لفريق PSV والتر بينيتيز إلى مجموعة الحراس، حتى لو لم يفقد خوان موسو الأمل في الانضمام إلى الفريق بعد.

    اللاعبالنادي 
    إميليانو مارتينيزأستون فيلا
    جيرونيمو روليمارسيليا
    خوان موسوأتلتيكو مدريد
    والتر بينيتيزكريستال بالاس
  • Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    المدافعون

    يتمتع المنتخب الأرجنتيني بعمق كبير في الخط الدفاعي، حيث يضم العديد من الخيارات المتميزة في كل مركز. ويمكن القول إن الثنائي كريستيان روميرو وليساندرو مارتينيز في قلب الدفاع يعد من بين الأفضل في العالم، حيث يقود كلا اللاعبين خط الدفاع ويقومان بالدفاع بقوة وثبات.

    في الوقت نفسه، يظل نيكولاس أوتامندي الخبير خياراً موثوقاً به لفريق ليونيل سكالوني، وقد أكد أن بطولة الصيف ستكون آخر مشاركة له في كأس العالم، حيث يخطط للتقاعد من كرة القدم الدولية بعدها.

    كما أن غونزالو مونتييل، الذي سجل ركلة الجزاء الحاسمة في الفوز بكأس العالم، ونيكولاس تاجليافيكو لاعبان قويان، يوفران عمقاً ومرونة قيّمين في حالة الإصابات، بينما يدخل ناهويل مولينا البطولة بعد أن سجل بعض الأهداف المذهلة هذا الموسم مع أتلتيكو مدريد.

    كما يأمل الشباب الواعدون مثل فالنتين باركو وخوليو سولير وماريانو ترويلو في الانضمام إلى التشكيلة، لكن خوان فويث سيغيب عن البطولة بعد تعرضه لتمزق في وتر العرقوب.

    اللاعبالنادي
    فالنتين باركوستراسبورغ
    فاكوندو ميدينالانس
    ليوناردو باليردي مارسيليا
    كريستيان روميروتوتنهام هوتسبير
    ناويل موليناأتلتيكو مدريد
    نيكولاس أوتامنديبنفيكا
    ليساندرو مارتينيزمانشستر يونايتد
    نيكولاس تاجليافيكومارسيليا
    جيرمان بيزيللا ريفر بليت
    غونزالو مونتييل إشبيلية
    نيهوين بيريزبورتو
    ماركوس أكوناريفر بليت
    ماريانو ترويلوبلجرانو
    خوليو سوليربورنموث
  • Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    لاعبو خط الوسط

    إلى جانب دفاع قوي، تتمتع "الألبيسيليستي" أيضًا بمجموعة قوية في خط الوسط. وسيكون لدى سكالوني مجموعة من اللاعبين المخضرمين والمواهب الشابة الواعدة للاختيار من بينهم استعدادًا لكأس العالم 2026.

    لعب لاعبون مثل أليكسيس ماك أليستر ورودريغو دي باول وإنزو فرنانديز ولياندرو باريديس أدواراً رئيسية في فوز الأرجنتين عام 2022، ولا يزالون شخصيات أساسية في التشكيلة.

    وقد قدم المواهب الصاعدة مثل فرانكو ماستانتونو وكلاوديو إتشيفيري أداءً رائعاً مع أنديتهم، ويمكن أن يوفروا خيارات جديدة لسكالوني قبل انطلاق البطولة، في حين أن لاعباً مثل تياجو ألمادا قد أبهر أيضاً في نظام سكالوني ويمكن أن يلعب دوراً مهماً في كأس العالم العام المقبل.

    يبدو أن جيوفاني لو سيلسو سيغيب عن كأس العالم مع الأرجنتين بعد تعرضه لتمزق في عضلة الفخذ اليمنى أثناء إعارته إلى فياريال. فالنتين كاربوني هو غائب آخر، حيث تم استبعاده بسبب إصابة خطيرة في الركبة. 

    اللاعبالنادي
    لياندرو باريديسروما
    رودريغو دي باولأتلتيكو مدريد
    إنزو فرنانديزتشيلسي
    تياجو ألماداليون
    إكسيكييل بالاسيوسباير ليفركوزن
    نيكولاس بازكومو
    فرانكو ماستانتونوريال مدريد
    أليكسيس ماك أليسترليفربول
    كلوديو إتشيفيريمانشستر سيتي
    غويدو رودريغيزوست هام يونايتد
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ARG-VENAFP

    المهاجمون

    كما تتمتع الأرجنتين بصفوف هجومية قوية. بل إن الجانب الهجومي هو بلا شك أقوى نقاط قوة «الألبيسيليستي». بقيادة ليونيل ميسي نفسه، يأمل المشجعون في موسم سحري آخر من اللاعب الأسطوري الذي يحمل الرقم 10.

    يحظى ميسي بدعم قوي في الهجوم من لاعبين مثل جوليان ألفاريز، الذي لعب دوراً رئيسياً في الفوز عام 2022، في حين أن لاعب إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز يمر أيضاً بأفضل حالاته، حيث يلعب دوراً مهماً في كل من ناديه والمنتخب الوطني. كان مارتينيز أفضل هداف في كوبا أمريكا 2024، حتى أنه سجل هدف الفوز في المباراة النهائية ضد كولومبيا.

    كما قدم جوليانو سيميوني، نجل دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، أداءً مبهراً مع بطل العالم، وقد يصبح خياراً محتملاً للعب أساسياً في كأس العالم.

    لكن الفريق سيفتقد الأسطورة أنخيل دي ماريا، الذي أعلن اعتزاله بعد فوزه بلقب كوبا أمريكا 2024.

    اللاعبالنادي
    جوليان ألفاريزأتلتيكو مدريد
    ليونيل ميسيإنتر ميامي
    نيكولاس غونزاليسيوفنتوس
    جوليانو سيميونيأتلتيكو مدريد
    لاوتارو مارتينيزإنتر ميلان
    أنخيل كورياأتلتيكو مدريد
    باولو ديبالاروما
    ماتياس سوليروما
    أليخاندرو غارناشومانشستر يونايتد
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ARG-VENAFP

    نجوم كرة القدم الأرجنتينيون

    تضم الأرجنتين بعضًا من أبرز المواهب في عالم كرة القدم، وقد أنجبت العديد من اللاعبين البارزين في السنوات الأخيرة. ومن بين هؤلاء النجوم جوليان ألفاريز، الذي شكّل تهديدًا حقيقيًا في كرة القدم الأوروبية. والآن، بعد انضمامه إلى أتلتيكو مدريد، أصبح ألفاريز لاعبًا أساسيًا تحت قيادة دييغو سيميوني، وسيحمل على عاتقه آمالًا كبيرة من مشجعي «الألبيسيليستي» في بطولة العام المقبل.

    في الوقت نفسه، يعد رودريغو دي باول لاعباً آخر كان له دور أساسي في النجاحات الأخيرة للأرجنتين. وسيكون مرة أخرى ركيزة مهمة لفريق ليونيل سكالوني في كأس العالم.

    في الدفاع، تزخر الأرجنتين بالقادة، ولا أحد أهم من إميليانو مارتينيز. كان وجود الحارس الأرجنتيني بين القائمين أمراً حيوياً في حملات الفوز باللقب، خاصةً عندما يتعلق الأمر بركلات الترجيح. كما سيلعب الثنائي كريستيان روميرو وليساندرو مارتينيز دوراً حاسماً في خط الدفاع للبطل الحالي للعالم.

    أخيرًا، لن تكتمل قائمة نجوم الأرجنتين دون ذكر الساحر ليونيل ميسي. سيبلغ نجم إنتر ميامي واللاعب السابق في باريس سان جيرمان وبرشلونة 39 عامًا تقريبًا عند انطلاق كأس العالم، وقد يكون هذا آخر بطولة كبرى يخوضها مع الأرجنتين. بعد فوزه بالبطولة في عام 2022، لا يزال ميسي مصممًا على تجاوز حدوده، ولا يزال لديه القدرة على تغيير مجرى المباريات بمفرده. سيكون اللاعب الأيقوني رقم 10 مرة أخرى شخصية حاسمة في مسيرة الأرجنتين في الحدث الأبرز العام المقبل.

    جوليانو سيميوني وتياجو ألمادا هما لاعبان آخران قد يكون لهما دور كبير في فريق ليونيل سكالوني، خاصة بعد اعتزال أنخيل دي ماريا.

  • Chile v Argentina - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    التشكيلة المتوقعة للأرجنتين في كأس العالم 2026

    في خط الدفاع، سيكون إميليانو مارتينيز بلا شك الحارس الأول في تشكيلة سكالوني. فقد تفوق مارتينيز بكل بساطة على جميع اللاعبين الآخرين في مركزه، ولا يواجه حالياً منافسة حقيقية من حراس آخرين.

    في الدفاع، يفضل سكالوني خط دفاع مكون من أربعة لاعبين، وقد اعتمد باستمرار على الثنائي ليساندرو مارتينيز وكريستيان روميرو في قلب الدفاع، مع نيكولاس أوتامندي كبديل من مقاعد البدلاء وليوناردو باليردي لاعب مرسيليا كخيار آخر.

    في الأطراف، يعد ناهويل مولينا ونيكولاس تاجليافيكو الخيارين المفضلين لدى سكالوني ومن المتوقع أن يبدآ المباراة مرة أخرى.

    في الوقت نفسه، سيكون خطا الوسط والهجوم مجالًا مثيرًا للاهتمام بالنسبة لأبطال العالم. من المتوقع أن يحتفظ رودريغو دي باول بمكانه في التشكيلة الأساسية، إلى جانب أليكسيس ماك أليستر، الذي يعد لاعبًا آخر لا غنى عنه في نظام سكالوني. سيكون التنافس على المركز الثالث في خط الوسط محتدماً، حيث قدم كل من تياجو ألمادا وإنزو فرنانديز أداءً قوياً. لعب إنزو دوراً رئيسياً في فوز الأرجنتين ببطولة 2022، بينما كان ألمادا مثيراً للإعجاب بشكل كبير تحت قيادة سكالوني في الأشهر الأخيرة. في الوضع الحالي، قد يتمكن فرنانديز من حجز مكانه في التشكيلة الأساسية.

    في الهجوم، من المتوقع أن يكون ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز أساسيين بلا منازع، بينما سيكون لاوتارو مارتينيز واثقاً من حجز مكانه في التشكيلة الأساسية أيضاً.

    التشكيلة المتوقعة للأرجنتين (4-3-3): إيمي مارتينيز؛ مولينا، ليساندرو، روميرو، تاجليافيكو؛ دي باول، ماك أليستر، فرنانديز؛ ميسي، لاوتارو، ألفاريز

فيناليسيما
إسبانيا crest
إسبانيا
إسبانيا
الأرجنتين crest
الأرجنتين
الأرجنتين