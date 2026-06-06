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تشكيلة الأرجنتين لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين تأهلوا إلى البطولة الكبرى التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

الأرجنتين
كأس العالم

كل ما تحتاج معرفته عن تشكيلة الأرجنتين لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026

بعد تتويجها بطلة للعالم عام 2022، ستدافع الأرجنتين عن لقبها المرموق في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك عام 2026.

وقد هزمت الألبيسيليستي فرنسا في نهائي مثير في استاد لوسيل في قطر لترفع لقبها الثالث في كأس العالم، والأول منذ انتصار دييغو مارادونا الأسطوري في المكسيك عام 1986. كاد هاتريك كيليان مبابي الرائع أن يسلب الفوز من فريق ليونيل سكالوني، لكن بطولة إميليانو مارتينيز في ركلات الترجيح حسمت الفوز للرجال ذوي القميص الأزرق والأبيض في اللحظة التي توجت مسيرة ليونيل ميسي الحافلة بالإنجازات.

وقد ضمنت الأرجنتين تأهلها بسهولة إلى كأس العالم 2026 بعد أن تصدرت تصفيات الكونميبول، متغلبًّا على غريمتها اللدودة البرازيل في كل من مباريات الذهاب والإياب.

تعد الألبيسيليستي قوة لا يستهان بها، بعد فوزها بكأس أمريكا الجنوبية مرتين وكأس العالم مرة واحدة في أربع سنوات فقط. ستدخل البطولة مرة أخرى كواحدة من المرشحات للفوز، حيث تضم لاعبين متميزين في كل مركز - بما في ذلك الأسطورة ميسي، الذي من المقرر أن يلعب في كأس العالم الأخيرة له. على الرغم من عمره، يواصل ميسي تقديم أداء عالي المستوى في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) ولا يزال قادراً على تغيير مسار المباريات بمفرده.

ستفتتح الأرجنتين مشوارها للدفاع عن لقبها بمواجهة الجزائر، وستواجه أيضًا النمسا والأردن في المجموعة J.

الآن، أعلن ليونيل سكالوني عن أسماء الـ26 لاعباً الذين وصلوا أخيراً إلى القائمة النهائية، بعد أن كان لديه قائمة مؤقتة تضم 55 لاعباً.

  • FBL-ARG-VEN-FRIENDLYAFP

    حراس المرمى

    ما لم تحدث مفاجآت، من المتوقع أن يظل إميليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا، الحارس الأول لمنتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026. فقد كان الفائز بكأس العالم شخصية حاسمة في النجاحات الأخيرة للأرجنتين، حيث قدم أداءً متميزًا في كل من كأس أمريكا الجنوبية وكأس العالم 2022، لا سيما في ركلات الترجيح التي تتسم بضغط شديد، حيث أثبتت قوته النفسية في كثير من الأحيان أنها لا تقل أهمية عن قدرته على التصدي للكرات.

    وخلفه، من المقرر أن يوفر جيرونيمو رولي، لاعب مرسيليا، دعماً خبيراً، حيث يقدم الموثوقية والخبرة الدولية عند الحاجة، مع اختيار خوان موسو، لاعب أتلتيكو مدريد، أيضاً.

    اللاعبالنادي 
    إميليانو مارتينيزأستون فيلا
    جيرونيمو روليمارسيليا
    خوان موسوأتلتيكو مدريد
    • إعلان
  • Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    المدافعون

    يتمتع المنتخب الأرجنتيني بعمق كبير في الخط الدفاعي، حيث يضم العديد من الخيارات المتميزة في كل مركز. ويمكن القول إن الثنائي كريستيان روميرو وليساندرو مارتينيز في قلب الدفاع يعد من بين الأفضل على مستوى العالم، حيث يقود اللاعبان خط الدفاع ويقومان بالدفاع بقوة ورباطة جأش.

    في الوقت نفسه، يظل نيكولاس أوتامندي الخبير خياراً موثوقاً به لفريق ليونيل سكالوني، وقد أكد أن بطولة الصيف ستكون آخر مشاركة له في كأس العالم، حيث يخطط للتقاعد من كرة القدم الدولية بعد ذلك.

    يوفر غونزالو مونتييل، صاحب ركلة الجزاء الحاسمة في الفوز بكأس العالم، ونيكولاس تاجليافيكو عمقاً ومرونة قيّمين في حالة الإصابات، بينما يدخل ناهويل مولينا البطولة بعد تسجيله بعض الأهداف المذهلة هذا الموسم مع أتلتيكو مدريد.

    في الوقت نفسه، حصل مدافعا مرسيليا فاكوندو ميدينا وليوناردو باليردي على مكان في التشكيلة لتعزيز خط دفاع الألبيسيليستي.

    اللاعبالنادي
    ليوناردو باليرديمرسيليا
    نيكولاس تاجليافيكوليون
    غونزالو مونتييلريفر بليت
    ليساندرو مارتينيزمانشستر يونايتد
    كريستيان روميروتوتنهام هوتسبير
    نيكولاس أوتامنديبنفيكا
    فاكوندو ميدينامارسيليا
    ناويل موليناأتلتيكو مدريد
  • Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    لاعبو خط الوسط

    إلى جانب دفاع قوي، تتمتع "الألبيسيليستي" أيضًا بمجموعة قوية في خط الوسط. وسيكون لدى سكالوني مجموعة من اللاعبين المخضرمين والمواهب الشابة الواعدة للاختيار من بينهم استعدادًا لكأس العالم 2026.

    لعب لاعبون مثل أليكسيس ماك أليستر ورودريغو دي باول وإنزو فرنانديز ولياندرو باريديس أدوارًا رئيسية في فوز الأرجنتين عام 2022، ولا يزالون شخصيات حيوية في الفريق.

    وقد قدم المواهب الصاعدة مثل فالنتين باركو ونيكو باز أداءً رائعاً مع أنديتهم، ويمكن أن يوفروا خيارات جديدة لسكالوني، في حين أن لاعباً مثل تياجو ألمادا قد أبهر أيضاً في نظام سكالوني ويمكن أن يلعب دوراً مهماً في كأس العالم.

    سيحظى جيوفاني لو سيلسو وإكسيكييل بالاسيوس أيضًا بفرصة لإثبات جودتهم مرة أخرى على الساحة الدولية.

    اللاعبالنادي
    لياندرو باريديسبوكا جونيورز
    رودريغو دي باولإنتر ميامي
    فالنتين باركوستراسبورغ
    جيوفاني لو سيلسوريال بيتيس
    إكسيكييل بالاسيوسباير ليفركوزن
    أليكسيس ماك أليسترليفربول
    إنزو فرنانديزتشيلسي
    نيكو بازكومو
    تياجو ألماداأتلتيكو مدريد
  • messiGetty Images

    المهاجمون

    كما تتمتع الأرجنتين بصفوف هجومية قوية. بل إن الجانب الهجومي هو بلا شك أقوى نقاط قوة «الألبيسيليستي». بقيادة ليونيل ميسي نفسه، يتطلع المشجعون إلى موسم سحري آخر من اللاعب الأسطوري صاحب الرقم 10.

    يحظى ميسي بدعم قوي في الهجوم من لاعبين مثل جوليان ألفاريز، الذي لعب دوراً رئيسياً في الفوز عام 2022، في حين أن لاعب إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز يمر أيضاً بأفضل حالاته، حيث يلعب دوراً مهماً في كل من ناديه والمنتخب الوطني. كان مارتينيز أفضل هداف في كوبا أمريكا 2024، حتى أنه سجل هدف الفوز في المباراة النهائية ضد كولومبيا.

    كما قدم جوليانو سيميوني، نجل دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، أداءً مبهراً مع بطل العالم، وقد يصبح خياراً محتملاً للعب أساسياً في كأس العالم.

    أثبت نيكولاس غونزاليس، اللاعب المعار من يوفنتوس إلى أتلتيكو، جدارته أمام سكالوني بعد أن أصبح أحد أعمدة الفريق الأحمر والأبيض الموسم الماضي. في الوقت نفسه، قد يكون مهاجم بالميراس خوسيه مانويل لوبيز مفاجأة في كأس العالم، بعد أن سجل 14 هدفاً لناديه هذا الموسم.

    اللاعبالنادي
    جوليان ألفاريزأتلتيكو مدريد
    ليونيل ميسيإنتر ميامي
    نيكولاس غونزاليسيوفنتوس
    جوليانو سيميونيأتلتيكو مدريد
    لاوتارو مارتينيزإنتر ميلان
    خوسيه مانويل لوبيزبالميراس
  • argentina Getty Images

    نجوم كرة القدم الأرجنتينيون

    تعد الأرجنتين موطنًا لبعض من أبرز المواهب في عالم كرة القدم، وقد أنتجت العديد من اللاعبين البارزين في السنوات الأخيرة. ومن بين هؤلاء النجوم جوليان ألفاريز، الذي شكّل تهديدًا حقيقيًا في كرة القدم الأوروبية. والآن، بعد انضمامه إلى أتلتيكو مدريد، أصبح ألفاريز لاعبًا أساسيًا تحت قيادة دييغو سيميوني، وستكون الآمال معلقة عليه من جانب مشجعي «الألبيسيليستي» خلال البطولة.

    في الوقت نفسه، يعد رودريغو دي باول لاعباً آخر كان له دور أساسي في النجاحات الأخيرة للأرجنتين. وسيكون مرة أخرى ركيزة أساسية لفريق ليونيل سكالوني في كأس العالم.

    في الدفاع، تزخر الأرجنتين بالقادة، ولا أحد أهم من إميليانو مارتينيز. كان وجود الحارس الأرجنتيني بين القائمين أمرًا حيويًا في حملات الفوز باللقب، خاصةً عندما يتعلق الأمر بركلات الترجيح. كما سيلعب الثنائي كريستيان روميرو وليساندرو مارتينيز دورًا حاسمًا في خط الدفاع للبطل الحالي للعالم.

    أخيرًا، لن تكتمل قائمة نجوم الأرجنتين دون ذكر الساحر ليونيل ميسي. سيكون نجم إنتر ميامي واللاعب السابق في باريس سان جيرمان وبرشلونة قد بلغ 39 عامًا تقريبًا عند انطلاق كأس العالم، وقد يكون هذا آخر بطولة كبرى يخوضها مع الأرجنتين. بعد فوزه بالبطولة في عام 2022، لا يزال ميسي مصممًا على تجاوز حدوده، ولا يزال لديه القدرة على تغيير مسار المباريات بمفرده. سيكون اللاعب الأيقوني رقم 10 مرة أخرى شخصية حاسمة في مسيرة الأرجنتين في الحدث الأبرز العام المقبل.

    جوليانو سيميوني وتياجو ألمادا هما لاعبان آخران يمكن أن يكون لهما دور كبير في فريق ليونيل سكالوني، خاصة بعد اعتزال أنخيل دي ماريا.

  • Argentina 03312026(C)Getty Images

    التشكيلة المتوقعة للأرجنتين في كأس العالم 2026

    في خط الدفاع، سيكون إميليانو مارتينيز بلا شك الحارس الأول في تشكيلة سكالوني. فقد تفوق مارتينيز بكل بساطة على جميع اللاعبين الآخرين في مركزه، ولا يواجه حالياً منافسة حقيقية من حراس آخرين.

    في الدفاع، يفضل سكالوني خط دفاع مكون من أربعة لاعبين، ويشرك باستمرار الثنائي ليساندرو مارتينيز وكريستيان روميرو في قلب الدفاع، مع نيكولاس أوتامندي كبديل من مقاعد البدلاء وليوناردو باليردي لاعب مرسيليا كخيار آخر.

    في الأطراف، يعد ناهويل مولينا ونيكولاس تاجليافيكو الخيارين المفضلين لدى سكالوني ومن المتوقع أن يبدآ المباراة مرة أخرى.

    في الوقت نفسه، سيكون خطا الوسط والهجوم مجالًا مثيرًا للاهتمام بالنسبة لأبطال العالم. من المتوقع أن يحتفظ رودريغو دي باول بمكانه في التشكيلة الأساسية، إلى جانب أليكسيس ماك أليستر، الذي يعد لاعبًا آخر لا غنى عنه في نظام سكالوني. سيكون التنافس على المركز الثالث في خط الوسط محتدماً، حيث قدم كل من تياجو ألمادا وإنزو فرنانديز أداءً قوياً. لعب إنزو دوراً رئيسياً في فوز الأرجنتين ببطولة 2022، بينما كان ألمادا مثيراً للإعجاب بشكل كبير تحت قيادة سكالوني في الأشهر الأخيرة. في الوضع الحالي، قد يتمكن فرنانديز من حجز مكانه في التشكيلة الأساسية.

    في الهجوم، من المتوقع أن يكون ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز أساسيين بلا منازع، بينما سيكون لاوتارو مارتينيز واثقاً من حجز مكانه في التشكيلة الأساسية أيضاً.

    التشكيلة المتوقعة للأرجنتين (4-3-3): إيمي مارتينيز؛ مولينا، ليساندرو، روميرو، تاجليافيكو؛ دي باول، ماك أليستر، فرنانديز؛ ميسي، لاوتارو، ألفاريز

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