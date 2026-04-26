"الرئيس قال لا" .. تشافي يكشف مع روماريو كواليس فشل عودة ميسي ونيمار إلى برشلونة
ميسي ونيمار وفشل العودة
كشف تشافي النقاب عن محاولاته الطموحة لإعادة بعض أبرز الأسماء في تاريخ برشلونة إلى ملعب «سبوتيفاي كامب نو» خلال فترة توليه منصب المدير الفني. وفي حين نجح في ضم داني ألفيش، إلا أن محاولات إعادة نيمار وبيدرو، وأبرزها ليونيل ميسي، باءت بالفشل بسبب مجموعة من العقبات المالية والقرارات الإدارية.
ويُعد هذا الكشف بشأن ميسي مثيرًا للاهتمام بشكل خاص، بالنظر إلى الرواية العامة المحيطة برحيله إلى إنتر ميامي.
وفي حديثه على قناة روماريو على يوتيوب، أوضح تشافي: "بصفتي مدرب برشلونة، أعدت داني ألفيش وحاولت إعادة نيمار وبيدرو وميسي أيضًا. لم نتمكن من التعاقد مع بيدرو ونيمار بسبب الوضع الاقتصادي. أما بالنسبة لميسي، فلم يرغب الرئيس في عودته. حاولنا التعاقد مع ميسي في عام 2023. تحدثنا لمدة خمسة أشهر، وكان كل شيء جاهزًا، لكن في النهاية، رفض الرئيس".
تدريب «أعظم لاعب في التاريخ» ومقارنته بنيمار
وبعيدًا عن دراما الانتقالات، تحدث تشافي عن التحديات الفريدة التي ينطوي عليها تدريب لاعب بمكانة ميسي واللعب إلى جانبه. ووصف لاعب كرة قدم لا يزال شغفه بالكرة لا مثيل له، حتى في التدريبات أو المباريات التنافسية التي تتطلب الانضباط التكتيكي. ومع ذلك، ظلت علاقتهما قائمة على احترام متبادل عميق وصداقة تعود إلى أيام ميسي الأولى في «لا ماسيا».
"في بعض الأحيان كان ميسي ينزعج مني إذا مررت الكرة إلى لاعبين آخرين"، يتذكر تشافي. "كان يأتي إليّ ويقول: 'مهلاً، مهلاً! ماذا تفعل؟ مرر الكرة إليّ! اقترب، العب معي! رأيت ميسي لأول مرة عندما كان عمره 16 عاماً. أخبروني أن هناك فتىً مذهلاً من الأرجنتين. رأيته وقلت: 'هذا شيء مختلف. لم أرَ شيئاً كهذا من قبل.' كان فتىً طيباً. إنه أحد أفضل الأصدقاء الذين يمكن أن تحظى بهم في كرة القدم. تربطني علاقة جيدة جداً بليو ميسي، وهي قائمة على الثقة".
كما أشاد بشدة بزميل سابق آخر: "ربما كان بإمكاني تدريب نيمار في برشلونة، لكن وضعنا المالي كان سيئاً للغاية لدرجة أن التعاقد معه لم يكن خياراً مطروحاً أبداً. كانت السنوات الأولى لنيمار في برشلونة هي أقرب ما رأيت أحداً يقترب من ليو ميسي".
ظهور لامين يامال
سيكون أحد أعظم الإرث الذي خلفه تشافي في النادي هو إتاحة الفرصة لأول مرة للاعب لامين يامال، الذي تطور منذ ذلك الحين ليصبح نجمًا عالميًا. المدرب السابق مقتنع بأن هذا المراهق موهبة فريدة من نوعها في جيله، شريطة أن يحافظ على التركيز المهني الصحيح. كما تطرق تشافي إلى رحيله عن منصب المدرب، ملمحًا إلى أن الخلافات الداخلية، وليس النتائج الرياضية، هي التي أنهت ولايته في نهاية المطاف، على الرغم من وجود اتفاق مبدئي على البقاء.
قال تشافي: "لامين يامال لاعب متميز. إنه عبقري كرة القدم. إنه بالفعل أفضل لاعب أو أحد أفضل اللاعبين في العالم في الوقت الحالي. الأمر يعتمد الآن على عقليته وطاقته ورغبته في صنع التاريخ. الأمر بين يديه".
مستقبل مشرق تحت قيادة هانسي فليك
على الرغم من الطابع المفاجئ لرحيله، لا يزال تشافي من أشد المؤيدين للمشروع الذي يشرف عليه حالياً هانسي فليك. وهو يعتقد أن التشكيلة التي ساهم في تشكيلها - والتي تضم مواهب شابة ولاعبين دوليين مخضرمين - أصبحت الآن في وضع مثالي للسيطرة على كرة القدم الإسبانية لسنوات قادمة. وبالنسبة لتشافي، فإن العمل الذي تم إنجازه خلال أصعب فترة مالية مر بها النادي شكّل نقطة انطلاق للنجاحات الحالية في ملعب «إستادي أوليمبيك لويس كومبانيس».
وأشار القائد السابق قائلاً: "أعتقد أننا قمنا بمشروع جيد للغاية، ووضعنا أسساً قوية للغاية لفليك. يقوم هانسي فليك بعمل استثنائي، وأعتقد أن اللاعبين قد نضجوا ليكونوا قادرين على المنافسة. هناك فريق للسنوات العشر القادمة مع هذا الجيل الذي يضم لامين وكوندي وفيرمين وجافي وبيدري. كل هؤلاء هم لاعبون قمنا بتدريبهم وتطويرهم".