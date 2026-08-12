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أحمد فرهود

تشافي هيرنانديز مدربًا لمنتخب هولندا: مفارقة رونالد كومان تطارده.. والفلسفة واحدة لكن احذروا "3 عيوب" خطيرة!

فقرات ومقالات
تشافي هرنانديز
هولندا
برشلونة
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
بطولة أمم أوروبا (يورو)
كأس العالم
الدوري الإسباني

واحد من أكثر المدربين الذين كان عليهم تطلُعات كبيرة..

بعد عامين كاملين من الابتعاد عن صخب الخطوط الفنية، منذ مغادرته العملاق الكتالوني برشلونة؛ ها هو المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز، يعود إلى عالم التدريب مجددًا.

تشافي عاد إلى عالم التدريب، من أوسع الأبواب؛ وذلك بتوليه القيادة الفنية لواحدة من أكثر المدارس الكروية أصالة، والمتمثّلة في منتخب هولندا الأول لكرة القدم.

المنتخب الهولندي أعلن مساء اليوم الأربعاء، التعاقد مع تشافي لمدة 4 سنوات قادمة حتى 2030؛ ليخلف المدير الفني الوطني رونالد كومان، الذي رحل بعد بطولة كأس العالم 2026 رسميًا.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ مجموعة من النقاط المهمة، بعد تولي تشافي القيادة الفنية للمنتخب الهولندي..

  • Xavi HernandezGetty Images

    منتخب هولندا.. عندما حقق تشافي أهدافه

    قبل فترة قليلة.. تحدث المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز، عن مستقبله التدريبي؛ حيث حدد شرطين أساسيين للعودة، هما:

    * أولًا: تدريب منتخب وليس ناديًا؛ لكي يكون لديه الوقت لمراعاة عائلته.

    * ثانيًا: أن تكون عودته لعالم التدريب؛ من بوابة مشروع رياضي واعد.

    وبالتالي.. بتدريبه منتخب هولندا الأول لكرة القدم؛ يكون تشافي قد حقق أهدافه التي حددها، وأعلن عنها في الأيام الماضية.

    نعم؛ المدير الفني الإسباني سيستطيع الآن "الموازنة" بين عمله وحياته الشخصية، كما سيقود منتخبًا لديه ماضيًا عريقًا ومستقبلًا مشرقًا رغم كل التحديات.

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  • Ronald KoemanGetty Images

    رونالد كومان.. مفارقة تشافي هيرنانديز الغريبة

    يبدو أن هُناك مفارقة غريبة، في مسيرة الإسباني تشافي هيرنانديز التدريبية؛ والتي بدأت صيف عام 2019، ومستمرة حتى الآن.

    ومن المعروف أن تشافي، خاض تجربتين تدريبيتين، قبل أن يتعاقد مع المنتخب الهولندي الأول لكرة القدم بشكلٍ رسمي؛ وهما:

    * السد القطري: من يوليو 2019 إلى نوفمبر 2021.

    * برشلونة الإسباني: من نوفمبر 2021 إلى يونيو 2024.

    وإذا عُدنا بالذاكرة إلى تعاقد برشلونة مع تشافي كـ"مدرب"؛ سنجد أنه جاء بعد مرحلة الهولندي رونالد كومان، الذي أشرف على القيادة الفنية للفريق من أغسطس 2020 إلى أكتوبر 2021.

    أي أن تشافي حقق حلمه بتدريب برشلونة، بعد إقالة كومان من منصبه؛ وها هو الأمر يتكرر في منتخب هولندا، الآن.

    وسواء مع برشلونة أو منتخب هولندا؛ كان تشافي مطالبًا بتصحيح أخطاء كومان ومن سبقوه، مع إعادة هيبة كيانين عملاقين إلى مكانتهما الطبيعية.

    ورغم أن تشافي لم ينجح مع برشلونة، بالشكل الذي كان منتظرًا منه؛ إلا أنه حقق بطولتين هما "الدوري الإسباني والسوبر المحلي" موسم 2022-2023، مع اكتشاف مواهب من ضمن الأفضل في العالم حاليًا.

  • Xavi Voetbalzone

    فلسفة واحدة.. طريق تشافي يتقاطع مع الهولنديين

    الآن.. لنتحدث عن مدى مناسبة مشروع منتخب هولندا الأول لكرة القدم، مع المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز؛ وذلك بعد التعاقد معه بشكلٍ رسمي، مساء اليوم الأربعاء.

    ونحن عندما نتحدث عن تشافي ومنتخب هولندا؛ فلن نكذب إذا قولنا إن الفلسفة الكروية بينهما، واحدة تقريبًا.

    تشافي ليس مجرد مدرب يحب الاستحواذ؛ بل هو ابن مدرسة العملاق الكتالوني برشلونة، التي تأثرت مباشرة بفلسفة الأسطورة الهولندية يوهان كرويف.

    نعم.. تشافي نشأ على فلسفة كرويف؛ كما كان المدير الفني الهولندي لويس فان خال هو من "صعده" إلى صفوف فريق برشلونة الأول لكرة القدم، وأثر على طريقة لعبه بشكلٍ واضح.

    لذا.. فإن فلسفة تشافي والمنتخب الهولندي، تتقاطع في عديد الطرق؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: بناء اللعب من الخلف.

    * ثانيًا: الاستحواذ على الكرة.

    * ثالثًا: الضغط على الخصم.

    * رابعًا: اللعب بمراكز متحركة.

    وهذا يجعل قيادة تشافي للطواحين الهولندية؛ أكثر طبيعية من انتقاله إلى منتخب آخر، يعتمد على أسلوب لعب مختلف.

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  • XaviGetty Images

    رسالة تحذير.. 3 عيوب خطيرة تهدد تشافي هيرنانديز

    لكن رغم كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ إلا أن هُناك "سلبيات" قد تؤثر على مسيرة المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز، مع منتخب هولندا الأول لكرة القدم.

    أبرز هذه "السلبيات"، يُمكن تلخيصها في 3 نقاط مهمة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: قلة الخبرة القارية والدولية.

    * ثانيًا: ضعف التعامل مع المباريات الكبيرة.

    * ثالثًا: عدم تطوير المواهب الشابة الصغيرة.

    وبخصوص النقطة الأولى؛ لا ننسى أن تشافي فشل قاريًا بشكلٍ كارثي، خلال تجربته التدريبية السابقة مع العملاق الكتالوني برشلونة.

    وبما أن هولندا، ستكون محطته الأولى على مستوى المنتخبات؛ فهذا يثير مخاوف بشأن فشله دوليًا، بشكلٍ أكبر.

    كذلك.. خلال فترته مع برشلونة؛ وجدنا المدير الفني الإسباني يُعاني من صعوبات كبيرة للغاية، في التعامل مع معظم المباريات المهمة والمصيرية.

    وبالتالي من غير المعروف كيف سيتعامل تشافي؛ عندما يواجه منتخبات عريقة كإسبانيا وفرنسا والبرازيل والأرجنتين، سواء في البطولات القارية، أو عالميًا.

    أما بخصوص المواهب؛ فلا خلاف على عين تشافي الرائعة في اكتشاف النجوم الصغار، كما حدث في برشلونة مع لامين يامال وباو كوبارسي وفيرمين لوبيز وغيرهم.

    إلا أن تشافي لم يستطع إخراج أفضل الإمكانات من هؤلاء اللاعبين؛ وذلك بسبب سوء التوظيف فوق أرضية الملعب، أو خلل في إدارة غرفة الملابس.

    ولا ننسى أن هولندا مليئة بالمواهب؛ لذا سيكون تشافي مطالبًا بتطويرهم فنيًا، وعدم الاكتفاء باكتشافهم فقط.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية ما سيكون عليه مستقبل منتخب هولندا الأول، مع تشافي هيرنانديز.

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