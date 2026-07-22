Goal.com
مباشر
Xavi Hernandez Goal OnlyGoal AR
أحمد فرهود

خطة تشافي هيرنانديز: فرصة جيدة لـ"ظروف المنتخب السعودي الصعبة".. الثورة مضمونة والنجاح محل شك!

فقرات ومقالات
تشافي هرنانديز
السعودية
برشلونة
كأس آسيا
كأس العالم

تشافي.. مدرب ظهر مبكرًا ثم اختفى بشكلٍ سريع

عامان مرا على رحيل الإسباني تشافي هيرنانديز، عن القيادة الفنية للعملاق الكتالوني برشلونة، دون أن يتعاقد مع أي فريقٍ آخر؛ لتبدأ التساؤلات تُطرح في الشارع الرياضي العالمي، بشأن هذا الغياب الطويل.

تشافي أشرف على تدريب فريق برشلونة الأول لكرة القدم، في الفترة من نوفمبر 2021 إلى يونيو 2024؛ حيث تمت إقالته من منصبه بشكلٍ رسمي، والتعاقد مع المدير الفني الألماني هانزي فليك بدلًا منه.

ولم يحقق المدير الفني الإسباني الشاب التطلعات، سواء من حيث الأداء أو النتائج؛ إلا أن فترته لم تكن "فاشلة" بشكلٍ كامل، وفيها بعض الإيجابيات أيضًا.

هذه الإيجابيات قد يبني عليها تشافي، في الفترة القادمة من مسيرته التدريبية، بشرط ضرورة التعلُّم من أخطائه السابقة؛ والتي شاهدها العالم أجمع، خلال فترته مع العملاق الكتالوني.

لكن قبل ذلك؛ سنحاول أن نستعرض خطة تشافي هيرنانديز في المرحلة القادمة من مسيرته الكروية أساسًا، وعلاقة هذا الأمر بالمملكة العربية السعودية..

  • FC Barcelona v Rayo Vallecano - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    خطة تشافي هيرنانديز المستقبلية مع عالم التدريب

    المدير الفني الإسباني الشاب تشافي هيرنانديز، فاجأ العالم أجمع خلال اليومين الماضيين؛ بشأن خطته المستقبلية، في عالم التدريب.

    وأعلن تشافي في تصريحات مع "RNE Deportes"، أنه يريد العمل مع المنتخبات وليس الأندية، خلال الفترة القادمة من مسيرته التدريبية؛ وذلك للأسباب التالية:

    * أولًا: العمل في الأندية سيجعله ينشغل عن عائلته.

    * ثانيًا: العمل مع المنتخبات سيوفر له الوقت للتخطيط الجيد رياضيًا وشخصيًا.

    وفتح تشافي الباب أمام جميع المنتخبات؛ سواء كانت من القارة أوروبية، أو حتى الإفريقية والآسيوية.

    وأشار المدير الفني الإسباني الشاب، إلى أنه سيحب التواجد كـ"مدرب"؛ سواء في بطولة كأس العالم، أو البطولات القارية للمنتخبات "أمم أوروبا، أمم آسيا، أمم إفريفيا".

    هذا يقودنا فورًا إلى سؤال مهم؛ وهو: "هل يُمكن أن يتولى تشافي هيرنانديز قيادة منتخب السعودية الأول لكرة القدم في يومٍ ما؟!".

    وسبب ذكرنا اسم السعودية تحديدًا؛ هو أن تشافي ارتبط سابقًا بأندية المملكة والمنتخب الوطني، وآخرها في شهر أبريل 2026 - حسب الصحفي الرياضي سلطان العتيبي وقتها -.

    • إعلان
  • Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    تشافي.. مميزات عديدة رغم عدم نجاحه مع برشلونة

    من حيث توقفنا في السطور الماضية؛ لنتحدث الآن عن مدى إمكانية نجاح المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، إذا تولى المهمة مستقبلًا.

    تشافي يمتلك مجموعة من المُميزات، التي قد تساعده على النجاح مع المنتخب السعودي، حال تولى المهمة مستقبلًا؛ وذلك على النحو التالي:

    * 1/ معرفته بمنطقة الخليج

    يعرف تشافي منطقة الخليج جيدًا، وظروف العمل فيها؛ وذلك بحكم تواجده مع نادي السد القطري، لمدة 6 سنوات كاملة.

    نعم.. تشافي ارتدى قميص السد كـ"لاعب"، في الفترة من 2015 إلى 2019؛ قبل أن يتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، حتى نوفمبر 2021.

    * 2/ عدم هروبه من المسؤولية

    مهما قيل عن تشافي هيرنانديز؛ فهذا اللاعب السابق والمدير الفني الحالي، أثبت أنه لا يهرب من المسؤولية أبدًا.

    ووافق تشافي على تولي القيادة الفنية لفريق برشلونة الأول لكرة القدم، في واحدة من أسوأ فتراته على الإطلاق؛ وذلك عندما كان النادي منهار رياضيًا واقتصاديًا، في نوفمبر من عام 2021.

    قدوم تشافي إلى برشلونة؛ كان في وقتٍ هرب فيه جميع المدربين الكبار من تحمل مسؤولية كيان كبير بهذا الحجم، في ظروف غير جيدة.

    ورغم عدم نجاحه بصفةٍ عامة؛ إلا أن تشافي حقق ثنائية الدوري والسوبر الإسباني مع برشلونة، موسم 2022-2023.

    * 3/ شجاعة في الاعتماد على الشباب

    خلال فترة عمله مع برشلونة؛ امتلك هذا المدير الفني من الشجاعة، ما يجعله يعتمد على الكثير من النجوم الشباب الصغار في السن.

    صدق أو لا تصدق.. تشافي لم يخش أن يشرك لاعبًا في سن الـ15 عامًا، مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ وهو الجوهرة الإسبانية لامين يامال، الذي يعد من بين أفضل نجوم العالم حاليًا.

    كما أشرك تشافي، المدافع الإسباني باو كوبارسي في سن السادسة عشر، والذي اختير كـ"أفضل لاعب شاب" في كأس العالم 2026؛ بالإضافة إلى مراهنته على نجاح أسماء مغمورة وقتها، مثل فيرمين لوبيز وغيره.

  • Saudi Arabia World Cup 2026Getty Images

    المنتخب السعودي.. تشافي "المدرب المثالي" لإحداث الثورة

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. لنشرح علاقة ما ذكرناه؛ بإمكانية تولي المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز، قيادة منتخب السعودية الأول لكرة القدم مستقبلًا.

    الجميع يعلم الصعوبات التي تعيشها الكرة السعودية، في الوقت الحالي؛ لذا فإن المنتخب الوطني يحتاج إلى مدير فني، يمتلك هذه المواصفات:

    * 1/ يعلم كيفية التعامُل مع العقلية السعودية الخليجية.

    * 2/ يمتلك من الشجاعة الكثير لـ"الإحلال والتجديد".

    * 3/ يستطيع التعامُل مع الضغوطات وعدم الهروب.

    وكل ذلك يتوفر في تشافي هيرنانديز، حيث - كما ذكرنا - عاش في قطر 6 سنوات؛ بالإضافة إلى أنه قائد "الإحلال والتجديد" في صفوف العملاق الكتالوني برشلونة، في واحدة من أصعب فتراته.

    لذا على الورق؛ قد يكون تشافي هيرنانديز مدربًا مثاليًا للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الفترة القادمة، لإحداث ثورة الإحلال والتجديد وتخطي الصعوبات.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • FBL-ESP-LIGA-ALMERIA-BARCELONAAFP

    كلمة أخيرة.. نجاح تشافي هيرنانديز غير مضمون!

    أخيرًا وبعد كل ما ذكرناه؛ يبقى السؤال الذي يطرح نفسه، هو: "هل نجاح المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز مضمون مع منتخب السعودية - إذا تولى المهمة مستقبلًا -؟!".

    الإجابة هُنا ستكون "لا" بالطبع؛ فمع الأسف تشافي لم ينجح بالشكل المنتظر مع العملاق الكتالوني برشلونة، كما كانت فترته مع نادي السد القطري متقلبة بين المسابقات المحلية والقارية.

    وأساسًا.. عدم نجاح تشافي كمدرب حتى الآن - عكس التوقعات الكبيرة بشأنه -؛ يعود إلى بعض القرارات الشخصية، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: يُفضل أن يكون الطاقم المساعد من أصحاب الثقة؛ حتى ولو كان ذلك على حساب الجودة.

    * ثانيًا: تمسُكه بطريقة لعب محددة؛ وهي التي تتطلب نوعية من اللاعبين بعينها.

    بمعنى.. مساعد تشافي مثلًا هو شقيقه، والذي يفتقد للخبرة؛ فعندما عرض عليه برشلونة أسماء أخرى للانضمام إلى جهازه، رفض بشدة.

    كذلك اشترط تشافي خلال فترته مع برشلونة، أسماء نجوم بعينهم دون غيرهم؛ حيث ربط نجاحه مع الفريق الأول لكرة القدم، بتلبية هذه الطلبات فقط.

    كل ذلك يجعلنا نشك في نجاح تشافي مع السعودية، أو أي منتخب آخر حتى؛ إذ لم يعالج أخطائه السابقة، ويتعلم منها.

وديات الأندية
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
سي إي يوروبا crest
سي إي يوروبا
CEE