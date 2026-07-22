خطة تشافي هيرنانديز: فرصة جيدة لـ"ظروف المنتخب السعودي الصعبة".. الثورة مضمونة والنجاح محل شك!

عامان مرا على رحيل الإسباني تشافي هيرنانديز، عن القيادة الفنية للعملاق الكتالوني برشلونة، دون أن يتعاقد مع أي فريقٍ آخر؛ لتبدأ التساؤلات تُطرح في الشارع الرياضي العالمي، بشأن هذا الغياب الطويل.

تشافي أشرف على تدريب فريق برشلونة الأول لكرة القدم، في الفترة من نوفمبر 2021 إلى يونيو 2024؛ حيث تمت إقالته من منصبه بشكلٍ رسمي، والتعاقد مع المدير الفني الألماني هانزي فليك بدلًا منه.

ولم يحقق المدير الفني الإسباني الشاب التطلعات، سواء من حيث الأداء أو النتائج؛ إلا أن فترته لم تكن "فاشلة" بشكلٍ كامل، وفيها بعض الإيجابيات أيضًا.

هذه الإيجابيات قد يبني عليها تشافي، في الفترة القادمة من مسيرته التدريبية، بشرط ضرورة التعلُّم من أخطائه السابقة؛ والتي شاهدها العالم أجمع، خلال فترته مع العملاق الكتالوني.

لكن قبل ذلك؛ سنحاول أن نستعرض خطة تشافي هيرنانديز في المرحلة القادمة من مسيرته الكروية أساسًا، وعلاقة هذا الأمر بالمملكة العربية السعودية..