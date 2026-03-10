Getty/GOAL
ترجمه
"تشافي محق" - مدير أتلتيكو مدريد يدعم أسطورة برشلونة في مطالبة عودة ليونيل ميسي رغم نفي جوان لابورتا وخافيير تيباس
ألمانيا تدعم تشافي في قضية ميسي
ظهرت تطورات مفاجئة بشأن فشل عودة ميسي إلى برشلونة. أعلن المدير الرياضي السابق للبلاوغرانا أليماني، الذي عمل في النادي من 2021 إلى 2023، عن دعمه القوي لخافي. في تصريحات له قبل مباراة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، أكد المسؤول الحالي في أتلتيكو أن رواية لاعب الوسط الأسطوري للأحداث دقيقة تمامًا.
وقال أليماني: "تشافي محق، لقد أخبرونا أنهم حصلوا على [موافقة الدوري الإسباني]"، متناقضًا بشكل مباشر مع الرواية التي روج لها مجلس الإدارة الحالي. وكان المدرب قد أثار الجدل في وقت سابق بزعمه أن لابورتا عرقل صفقة كانت على وشك الانتهاء، قائلاً إنهم حصلوا على "الضوء الأخضر" قبل أن يتم إرجاء كل شيء بشكل غير متوقع.
- Getty Images Sport
لابورتا وتيباس ينفون هذه المزاعم
سارع لابورتا إلى رفض هذه المزاعم، ووصف مدربه السابق بأنه بيدق في لعبة سياسية أكبر قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. وجادل الرئيس بأن الصفقة فشلت بسبب نقص التواصل من جانب اللاعب وليس بسبب أي رفض من مجلس الإدارة.
وادعى أن المدرب سمح باستغلاله، مشيرًا إلى أنه بينما كانت الخطط المالية قيد الإعداد، ساد صمت مفاجئ من جانب خورخي ميسي قبل أن يتم إبلاغهم بقرار الانضمام إلى إنتر ميامي.
وقال: "فيما يتعلق بميسي، أرسلت في عام 2023 العقد إلى خورخي ميسي، الذي كان مهذبًا للغاية. وفي مايو، أخبرني أن الأمر لن يحدث لأنه سيتعرض لضغط كبير هنا وأنه يفضل الذهاب إلى ميامي. وأخبرته أنني أحترم ذلك".
عزز تيباس هذا الدفاع بإصراره على أن الدوري لم يقدم أبدًا الموافقة المالية اللازمة، مضيفًا أنه لم يتم تقديم أي طلب رسمي على الإطلاق.
الخطوط تطالب بالحقيقة قبل الانتخابات
مع اقتراب موعد الانتخابات المقرر في 15 مارس، استغل منافسه الرئاسي فيكتور فونت، الذي يحظى بدعم تشافي، هذه الأزمة للمطالبة بالشفافية التامة من النادي. وأشار فونت إلى أن الإدارة الحالية تتخفى وراء النجاح الرياضي للمدرب هانسي فليك وصعود مواهب الأكاديمية لإخفاء إخفاقاتها السابقة.
وقال فونت: "أعتقد أن ميسي لن يتحدث بين الآن ويوم الأحد، لكنني آمل أن يفعل ذلك. أن يشرح الحقيقة - حول رحيله عن النادي ومحاولته العودة إلى المنظمة في عام 2023 - حتى لا يصوت الأعضاء وهم مخدوعون ووراء ستار من الوهم الذي يخلقه لنا هانسي فليك والشباب".
- AFP/Josep Lago
الروايات المتضاربة تترك المؤيدين في حيرة
مع اشتداد حدة الخطاب، لا يزال التركيز في كاتالونيا منقسماً بين الدراما في غرفة الاجتماعات ومهامهم على أرض الملعب تحت قيادة فليك. بالنسبة للمشجعين، أصبحت فرصة الأرجنتيني للرقص النهائي في الملعب الآن موضوع نقاش تاريخي. ومع ذلك، لا تزال تداعيات تلك العملية الفاشلة تهدد استقرار الهرم الهرمي مع اقتراب الانتخابات هذا الأسبوع.
إعلان