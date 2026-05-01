Goal.com
مباشر
World Cup injured players
Tom Maston

تشافي انضم إلى رودريجو وعودة أوتشوا! .. نجوم ستغيبهم الإصابة عن كأس العالم

فقرات ومقالات
كأس العالم
التحليل الفني
البرازيل
رودريجو جوس
إيدير ميليتاو
فرنسا
هوجو إيكيتيكي
هولندا
تشافي سيمونز
ألمانيا
سيرج نابري
الولايات المتحدة الأمريكية
المكسيك

اقترب موعد كأس العالم 2026. وبعد سنوات من الاستعدادات، ومباريات تصفيات مثيرة، والعديد من الأخبار الجيدة - والسيئة - التي أحاطت بالبطولة الرئيسية للفيفا، يضع اللاعبون والمدربون من جميع أنحاء العالم اللمسات الأخيرة على استعداداتهم قبل التوجه إلى الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في يونيو للمشاركة في أكبر بطولة كرة قدم دولية تُقام على الإطلاق.

ولكن في الوقت الذي تتزايد فيه الحماسة قبيل انطلاق البطولة في مدينة مكسيكو في 11 يونيو، وجد المشجعون في جميع أنحاء العالم أنفسهم يحبسون أنفاسهم في مناسبات عديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية كلما تعرض لاعب كبير للإصابة. ومع اقتراب موعد البطولة بأقل من شهرين، قد تكون حتى الإصابات الأقل خطورة قاتلة لفرص مشاركة اللاعب هذا الصيف.

وبالتالي، في حين أن بعض أكبر الأسماء على مستوى العالم لن يتمكنوا من إظهار مهاراتهم بسبب فشل منتخباتهم في التأهل، هناك بالفعل قائمة متزايدة من اللاعبين الذين انتهى حلمهم في تمثيل بلدهم هذا الصيف بسبب أمور خارجة عن إرادتهم...

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    رودريجو (البرازيل)

    تمتلك البرازيل ثروة من المواهب الهجومية، لكن كارلو أنشيلوتي لا يزال لا يستطيع الاستغناء عن أي من مهاجميه النجوم، لا سيما أولئك الذين عمل معهم وحقق معهم النجاح في السابق. ومع ذلك، لن يتمكن المدرب السابق لريال مدريد من الاستعانة بخدمات رودريجو هذا الصيف بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي (ACL) في أوائل مارس.

    بعد عودته للتو من فترة غياب سابقة، سقط رودريجو وهو يمسك بركبته اليمنى خلال فوز ريال مدريد على خيتافي. وتأكدت أسوأ مخاوفه بعد إجراء فحوصات بالأشعة في اليوم التالي، مما يعني أنه سيخسر فرصة التعويض بعد أن تصدى الحارس لركلة الجزاء التي سددها خلال خسارة البرازيل بركلات الترجيح أمام كرواتيا في ربع نهائي بطولة 2022.

    يبدو أن البرازيل قد تعرضت لموجة إصابات أكثر من غيرها حتى الآن، حيث يواجه زميل رودريجو في ريال مدريد، إيدر ميليتاو، احتمال غياب عن كأس العالم بعد أن اضطر للخضوع لعملية جراحية في الفخذ في أبريل. عانى ميليتاو من مشاكل بدنية في السنوات الأخيرة، وأبرزها تمزق الرباط الصليبي الأمامي في كلا ركبتيه في غضون 15 شهراً، ومن المقرر الآن أن يغيب عن الملاعب حتى أكتوبر.

    كما يترقب أنشيلوتي بقلق مدى جاهزية النجم الشاب إستيفاو، الذي يخوض سباقاً مع الزمن لإثبات لياقته البدنية بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة في أبريل، والتي من المقرر أن تنهي موسمه مع نادي تشيلسي.

    • إعلان
  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    هوجو إكيتيكي (فرنسا)

    الفريق الوحيد الذي يمتلك عمقاً في المواهب الهجومية يضاهي البرازيل هو المنتخب الفرنسي، حيث من المقرر أن يطلق ديدييه ديشان العنان لكل من كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي ومايكل أوليسي وديزير دو في آخر بطولة له على رأس «البلوز». ومع ذلك، سيتعين عليهم الاستغناء عن هوجو إكيتيكي بعد تعرضه لتمزق في وتر العرقوب في أبريل، مما سيبعده عن الملاعب حتى نهاية عام 2026.

    لم يشارك إكيتيكي في أول مباراة دولية له إلا في سبتمبر، لكنه رسخ مكانته في خطط ديشان بعد موسم أول مثير للإعجاب مع ليفربول، حيث سجل 17 هدفاً لفريق أرني سلوت، بل وسجل هدف الفوز في المباراة الودية التي فازت فيها فرنسا على البرازيل في مارس. ومع ذلك، سيضطر الآن إلى مشاهدة البطولة من بعيد هذا الصيف.

  • Netherlands v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    تشافي سيمونز (هولندا)

    بعد وصولها إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2024، تعتقد هولندا أنها قادرة على المنافسة على اللقب هذا الصيف. لكن آمالها تعرضت لضربة قوية بعد أن تأكد في أواخر أبريل أن تشافي سيمونز قد تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي أثناء مشاركته مع توتنهام ضد ولفرهامبتون.

    ورغم أن سيمونز عانى من عدم الاستقرار خلال موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتقاله من آر بي لايبزيج، إلا أنه برز كأحد أكثر اللاعبين الذين يعتمد عليهم رونالد كومان خلال دورة كأس العالم الحالية، في حين أن قدرته على صنع الفرص من لا شيء في الهجوم ستفتقدها بشدة منتخب هولندا الذي يفتقر إلى المواهب القادرة على تغيير مجرى المباراة.

  • Switzerland v Germany - International FriendlyGetty Images Sport

    سيرج جنابري (ألمانيا)

    تتوجه ألمانيا إلى كأس العالم وسط بعض التساؤلات حول قدرتها على تسجيل الأهداف في أمريكا الشمالية، وكان يوليان ناجلسمان يأمل في أن يلعب سيرج جنابري دوراً رئيسياً في ضمان فعالية هجوم «المنتخب الألماني»، نظراً لتسجيله أهدافاً في أربع من مباريات الفريق السبع الأخيرة.

    ومع ذلك، بعد موسم قوي مع بايرن ميونيخ حيث تألق جنابري في مركز رقم 10 خلف خط الهجوم المتحرر المكون من مايكل أوليسي وهاري كين ولويس دياز، محققاً رقماً مزدوجاً في كل من الأهداف والتمريرات الحاسمة، تعرض لإصابة في العضلة المقربة خلال التدريبات في أبريل، مما يعني أنه، تماماً كما حدث في 2018، لن يكون متاحاً للانضمام إلى التشكيلة.

  • Patrick Agyemang USMNT 2026Getty Images

    باتريك أجيمانج (الولايات المتحدة)

    ورغم أن أي لاعب لا يرغب في أن يغيب عن تشكيلة منتخب بلاده في كأس العالم، فإن الأمر يكون أكثر إيلامًا بالنسبة لأولئك الذين كانوا مرشحين لتمثيل البلد المضيف. لذا، من الصعب ألا نشعر بالأسف تجاه مهاجم المنتخب الأمريكي باتريك أجيمانج، الذي سيغيب عن البطولة بعد تعرضه لإصابة خطيرة في وتر العرقوب أثناء لعبه مع ديربي كاونتي في أبريل.

    على الرغم من أن أجيمانج لم يكن مضموناً تماماً تواجده في تشكيلة ماوريسيو بوتشيتينو، إلا أنه لعب في كلتا مباراتي الولايات المتحدة الوديتين في مارس، وسجل هدفاً ضد البرتغال ليرفع رصيده من الأهداف الدولية إلى ستة أهداف في 14 مباراة فقط. كما سجل 10 أهداف في دوري الدرجة الثانية خلال موسمه الأول مع ديربي بعد انضمامه من شارلوت إف سي الصيف الماضي، مما يعني أن الخيار الذي كان من المرجح أن يكون مفيداً لبوتشيتينو من على مقاعد البدلاء أصبح الآن غير متاح له.

  • Mexico v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    لويس أنخيل مالاجون (المكسيك)

    كما تعرضت المكسيك، الشريكة في استضافة البطولة، لضربة قاسية بسبب الإصابات قبل انطلاق البطولة، بعد أن تعرض الحارس الأساسي لويس أنخيل مالاجون لتمزق في وتر العرقوب أثناء مشاركته مع نادي أمريكا في دوري أبطال الكونكاكاف، مما يعني أن منتخب «إل تري» سيخوض هذه البطولة بدون الحائز على جائزة القفاز الذهبي في الكأس الذهبية العام الماضي.

    ومع ذلك، فبينما ينتهي حلم أحد اللاعبين بالمشاركة في كأس العالم، فإن هذا يمثل فرصة لآخرين للتقدم، ويبدو أن غياب مالاجون سيفتح الباب أمام الحارس المخضرم جييرمو أوتشوا للمشاركة في كأس العالم السادسة له عشية عيد ميلاده الحادي والأربعين.