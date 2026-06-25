تجنُب سيناريو تشابي ألونسو وريال مدريد ليس برشلونة.. رغبة جوزيه مورينيو بـ"انهيار منتخبات نجومه" في كأس العالم أكبر من مجرد مزحة!

بعد 13 سنة من الرحيل؛ عاد المدير الفني البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، لقيادة العملاق الإسباني ريال مدريد من جديد.

نعم.. مورينيو تولى تدريب ريال مدريد، في الفترة من 2010 إلى 2013، حيث قاده لتحقيق عددٍ من الألقاب المحلية؛ مع الوصول إلى المراحل المتقدمة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد غياب طويل عن ذلك.

ومع المشاكل الفنية والانضباطية التي عانى منها العملاق الإسباني، في آخر موسمين تحديدًا؛ ها هو رئيس النادي فلورنتينو بيريز يُقرر إعادة مورينيو مجددًا، في صيف العام الحالي.

وقبل بداية الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد 2026-2027؛ أثار المدير الفني البرتغالي الجدل بـ"مزحته"، خلال حواره الحصري مع بودكاست "Beast Mode On".

مورينيو قال وهو يضحك بشدة، إنه يتمنى توديع جميع المنتخبات التي ينشط فيها نجوم ريال مدريد، من الأدوار الإقصائية الأولى ببطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

وإذا ركزنا في كلمات جوزيه مورينيو، سنجد أنها أكبر من مجرد "مزحة" في حوارٍ ما؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..