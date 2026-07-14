وقد تم الإعلان رسمياً عن تعيين الإسباني، الذي حظي بمسيرة كروية أسطورية في أنفيلد، مدرباً جديداً للبلوز بعد مغادرته ريال مدريد، حيث تولى المسؤولية خلال أحد أصعب المواسم التي مر بها النادي (2025-26) قبل أن يغادر قبل نهاية الموسم، بعد أن حقق نجاحاً باهراً مع باير ليفركوزن في الدوري الألماني.
"مسألة وقت" .. تشابي ألونسو يبرر قراره بالانضمام إلى تشيلسي بدلًا من ليفربول
مسألة توقيت بالنسبة لألونسو
تطرق المدرب الجديد لفريق تشيلسي إلى الأسئلة التي لا مفر منها بشأن ناديه السابق، موضحًا أن انتقاله إلى غرب لندن بدلًا من ميرسيسايد كان نتيجة للظروف.
وعلى الرغم من روابطه العميقة بليفربول، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا عام 2005، أصر المدرب البالغ من العمر 44 عامًا على أن الفرصة التي أتيحت له في ستامفورد بريدج جاءت في اللحظة المناسبة لتطور مسيرته المهنية.
وقال ألونسو لـ«بي بي سي سبورت» خلال يومه الأول في الملعب: «حسنًا، الأمر يتعلق بالتوقيت. أنا هنا اليوم في أول يوم لي في ستامفورد بريدج، أتحدث إليكم. أنا متحمس لهذا التحدي، وهو تحدٍ كبير، وتشيلسي هو أحد أكبر الأندية، وأتطلع إلى تحقيق النجاح هنا».
تشير التقارير إلى أنه لم يكن هناك أي اتصال مع «الريدز» في الأسابيع التي سبقت تعيينه، على الرغم من قيام ليفربول في النهاية بإقالة آرني سلوت بعد موسم ثانٍ صعب.
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السلطة الإدارية في ستامفورد بريدج
على عكس سلفَيه المباشرين إنزو ماريسكا وليام روسينيور، اللذين عُيّنا كمدربين رئيسيين، حصل ألونسو على لقب «المدير الفني» الأكثر رقيًّا. ورغم أنه سيظل يتعاون مع المديرين الرياضيين للنادي في مسألة التعاقدات، فإن تغيير اللقب يشير إلى تحول في التسلسل الهرمي.
يبدو ألونسو مرتاحًا لهذه البنية التعاونية، حيث صرح قائلاً: «ما يعجبني هو أننا نعمل معًا ونشارك جميعًا في القرارات التي نتخذها، ونشعر جميعًا بالمسؤولية تجاهها. الهدف النهائي واضح، وبالنسبة لي، هذا هو الوضع الذي ينبغي أن يكون عليه الأمر. نحن واثقون من أننا نقوم بالأمور الصحيحة بالطريقة الصحيحة».
وأضاف: «الإمكانات موجودة. أعتقد أن هناك قاعدة قوية وفريقًا جيدًا بالفعل. نحتاج إلى تعزيزه بالطريقة الصحيحة واتخاذ قرارات جيدة لتحقيق ذلك. الشعور السائد هو أننا متوافقون مع المديرين الرياضيين. الهدف النهائي هو أن يكون لدينا فريق جيد، وبناء التشكيلة المناسبة، ونحن في تلك المرحلة الآن».
مواجهة تحدي الدوري الإنجليزي الممتاز
يدرك ألونسو جيدًا حجم التدقيق الذي يرافق منصب المدير الفني لفريق تشيلسي، حيث أصبح سادس مدرب دائم خلال أربع سنوات فقط من تولي الملاك الحاليين زمام الأمور.
ومع ذلك، فإن المدرب السابق لريال مدريد وباير ليفركوزن يتقبل ضغوط الدوري الإنجليزي الممتاز، معترفًا بأن الدوري قد تطور كثيرًا منذ انتهاء مسيرته كلاعب.
وأضاف: «الدوري الإنجليزي الممتاز هو الدوري الأكثر تنافسية في العالم في الوقت الحالي. إن المجيء إلى هنا، والعودة إلى هذا الدوري، يمثل تحديًا في مسيرتي التدريبية، لكنه تحدٍ أنا متحمس جدًا لقبوله، وللتطور والتعلم معًا. نريد أن نخلق أجواءً حماسية، وأن نبني تلك الرابطة مع الجماهير، وأن نفوز بالمباريات ونحقق النجاح».
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إطلاق العنان لموهبة كول بالمر
بعد أن احتل تشيلسي المركز العاشر المخيب للآمال في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26، مما أدى إلى خسارته فرصة المشاركة في المسابقات الأوروبية، يواجه ألونسو مهمة إعادة بناء الفريق ذات أهمية كبيرة. وأشاد بشكل خاص بكول بالمر، الذي عاد إلى معسكر التحضير للموسم الجديد عازمًا على إثبات نفسه.
وقال ألونسو: «لقد قضينا معًا بضعة أيام حتى الآن، وقد انضم إلينا بعقلية إيجابية وروح إيجابية. إنه يريد الاستمتاع بلعب كرة القدم».
وأضاف: «إنه لاعب مميز، من فئة مختلفة ويمتلك جودة فريدة، وإذا ساعدناه من خلال بناء فريق حوله يتيح لموهبته أن تتألق، فسنكون أقرب إلى النجاح. أنا متأكد من ذلك».
كما اغتنم المدرب الفرصة ليؤكد مجدداً رغبته في الاحتفاظ بإنزو فرنانديز في النادي، على الرغم من التكهنات الأخيرة بشأن مستقبل لاعب الوسط.
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