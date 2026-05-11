تشابي ألونسو وتشيلسي: "زواج مثالي" بعيدًا عن معارك ريال مدريد.. لكن "لعنة البلوز" تنتظره!

في أروقة "ستامفورد بريدج"، بدأ اسم المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو يتردد بقوة؛ كقائد "ثورة التصحيح" في نادي تشيلسي الإنجليزي، خلال الفترة القادمة.
نعم.. ألونسو أصبح اليوم، هو الخيار الأكثر جاذبية لمشروع تشيلسي؛ حيث تبدو الصفقة بمثابة "الزواج المثالي"، على الورق.
لكن.. لكل مشروع رياضي مخاطره؛ فواقع الفريق اللندني المرير خلال السنوات الماضية، قد يحطم مسيرة هذا المدير الفني الإسباني الشاب بالكامل.
وكتب ألونسو اسمه التدريبي بـ"أحرف من ذهب"، مع نادي باير ليفركوزن الألماني؛ قبل أن يذهب إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، والذي عانى معه على مدار 6 أشهر - قبل الإقالة -.
ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ مجموعة من النقاط المهمة التي يجب الوقوف أمامها، بعد تزايد الأنباء عن إمكانية تعاقد تشيلسي مع تشابي ألونسو..