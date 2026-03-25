إن المظهر الحالي لمقر نادي بايرن ميونيخ الأسطوري في شارع زابينر 51-57 يرتبط أيضًا بوجود حانة تُدعى «إدموسيس». كانت حانة «إدموسيس»، الواقعة في شارع برينزريجنتن في ميونيخ، على مقربة من «هاوس دير كونست» وموجة التزلج المائية المغلقة حاليًا، تُعتبر وجهة رائجة حتى إغلاقها عام 2013. وقد عنونت صحيفة "زوددويتشه تسايتونغ" ذات مرة تقريرًا عن الحانة بعبارة "حيث يتبادل المتزلجون والمحامون تحيات المساء". وكان من الممكن إضافة: "ولاعبو بايرن".
تسلل شفاينشتايجر ليلاً، وهرب نجمان من النافذة: المقر الأسطوري لنادي بايرن ميونيخ
تم تصميم مبنى «إدموسيس» من قبل مكتب الهندسة المعمارية «أرنولد/فيرنر». وفي أوائل عام 2008، كان المهندسون المعماريون في ميونيخ يطمحون إلى مشروع أكبر بكثير. فقد أراد نادي بايرن ميونيخ تحديث مقر النادي القديم آنذاك في شارع زابينر. أو بالأحرى: أراد ذلك المدرب المعيّن يورغن كلينسمان، ووافق عليه الرئيسان أولي هونيس وكارل-هاينز رومينيغه، اللذان كانا في قمة الحماس بعد حلم الصيف في كأس العالم 2006.
"تمت دعوة عدد من المهندسين المعماريين إلى فندق بالاس في بوغنهوزن لتقديم عروضهم"، يتذكر ساشا أرنولد في حديثه مع SPOX. "هناك كان علينا أن نقدم لكلينسمان وهونيس ورومنيغي مفهومنا لمجمع يضم مطعماً ومنطقة عافية وغرفاً وقاعة محاضرات وما إلى ذلك." وقد فاز مكتبه بالعقد أيضًا "لأننا كنا ندير في ذلك الوقت بعض الحانات التي كان يرتادها لاعبو بايرن، مثل حانة Edmoses. واعتقد المديرون أننا على صلة بالجيل الأصغر سناً ونفهم متطلباتهم".
قاد يورغن كلينسمان نادي بايرن ميونيخ نحو العصر الحديث من الناحية البنيوية
كان من المفترض أن تنجح الخطة. كريستيان ليل، الذي يُعتبر بلا شك جزءًا من هذا الجيل الشاب بسنه البالغة 23 عامًا، أعرب عن إعجابه الشديد بالمكان بعد الانتهاء من بنائه واصفًا إياه بـ"الموقع الرائع للغاية". وحتى أنه طالب مازحًا بشقة داخلية: "إذا قمتم ببنائها لي، فسأبقى هنا دائمًا". لم يحدث ذلك بالفعل، لكن لاعبي نادي بايرن ميونيخ اضطروا منذ ذلك الحين إلى قضاء ثماني ساعات يوميًا في المرفق الجديد. فقد أراد كلينسمان من ناحية تحسين بنية الفريق، ومن ناحية أخرى مراقبة صحة وتغذية اللاعبين وكل شيء بشكل عام. وقد استلهم هذه الفكرة من الأندية الكبرى في الدوري الأمريكي لكرة السلة (NBA) والدوري الأمريكي لكرة القدم (NFL) في موطنه الثاني، الولايات المتحدة الأمريكية.
بعد إعادة البناء، ظهرت فجأة في شارع زابينر قاعة محاضرات مزودة بكبائن للمترجمين الفوريين، ومكتبة، ودورات لغة، وغرف استراحة بها طاولات تنس الطاولة والبلياردو، وبلاي ستيشن، ومنضدة دي جي. "هذا فريد من نوعه في العالم، لا يمتلكه ريال مدريد ولا برشلونة"، قال كلينسمان بحماس. وقال القائد مارك فان بوميل، الذي لعب سابقًا في صفوف برشلونة: "لا ترى شيئًا كهذا في أي مكان في أوروبا. ربما في فنادق دبي، لكن ليس في نادٍ لكرة القدم".
ولإضفاء لمسة روحانية، طلب يورغن ميسنر، مصمم الديكور الداخلي الشخصي لكلينسمان، وضع تماثيل لبوذا. وسرعان ما أصبحت هذه التماثيل رمزاً لفشله كمدرب. فقد تم فصل كلينسمان دون أن يحقق أي لقب بعد عشرة أشهر فقط. لكنه قاد أكبر نادٍ في البلاد إلى العصر الحديث من الناحية البنيوية.
منح كورت لانداور نادي بايرن ميونيخ مقرًا له في عام 1949
تأسس نادي بايرن ميونيخ عام 1900 في مقهى «جيزيلا» بالقرب من ساحة أوديون، وكان أول مقر للتدريب يقع في شارع شيرن على ضفاف نهر إيزار. وحتى الحرب العالمية الثانية، كان لاعبو ميونيخ يتدربون في أماكن متفرقة، كما انتقل مقر النادي عدة مرات.
في عام 1949، نجح الرئيس كورت لانداور في خطوة رائدة عندما حصل من مدينة ميونيخ على حقوق استخدام مجمع هارلاخينغ الرياضي في شارع زابينر، ومنح بذلك نادي قلبه موطناً حقيقياً. يقع المجمع جنوب وسط المدينة، على مقربة من ملعب غرونوالدر التاريخي ومقر نادي TSV 1860 المنافس المحلي. واليوم، تحرسه تمثال للرئيس الأسطوري.
"في البداية كان هناك ثلاثة ملاعب للتدريب"، يتذكر سيب ماير في حديثه مع SPOX. انضم الحارس العالمي لاحقًا إلى نادي بايرن ميونيخ في عام 1958 كلاعب شاب يبلغ من العمر 14 عامًا. "بجوار الملعب كان يوجد منزل حارس الملعب. في الطابق السفلي كان هناك مطبخ صغير، وفي الطابق العلوي كان يسكن. وكانت هناك أكواخ خشبية مسطحة ملحقة به لتغيير الملابس والاستحمام. على اليسار للمحترفين، وعلى اليمين للهواة وقسم الشباب. وخلفها كان يوجد غرفة صانع الأحذية سيب رين." ها هو!
يؤكد ماير أن الماء الدافئ كان يتدفق في الحمامات. "لكن ليس لفترة طويلة. كان عليك دائمًا أن تحرص على أن تكون من أوائل من يستحمون، لأن الماء كان يصبح باردًا بعد ذلك، إلى أن يعيد الغلاية تسخين الماء المتدفق." كان المكتب الإداري لا يزال يقع في وسط المدينة في ذلك الوقت. "كان علينا الذهاب إلى هناك مرة في الشهر لاستلام رواتبنا"، يقول ماير. "لم تكن هناك تحويلات مصرفية بعد."
في عام 1971، انتقل مقر نادي بايرن ميونيخ إلى شارع زابينر
في ظل هذه الظروف، تطورت التشكيلة الصاعدة بقيادة سيب ماير وفرانز بيكنباور وجيرد مولر لتصبح الأفضل في البلاد. صعود الدرجة الأولى عام 1965، أول لقب في الدوري الألماني عام 1969. لكن ألمانيا لم تكن كافية، فقد كان بايرن ميونيخ يطمح إلى التتويج بلقب أوروبا. ومن أجل مواجهة أكبر أندية القارة على قدم المساواة، خطط نادي ميونيخ لأول مشروع كبير له في مجال البنية التحتية. يا لحسن الحظ أن لديهم فيمنويل نوديكر، وهو مقاول بناء، كرئيس للنادي، بالإضافة إلى أعضاء كرماء.
في عام 1970، دعا نادي بايرن ميونيخ في نشرة أخبار النادي إلى التبرع لبناء مقر جديد للنادي في شارع زابينر. لم يكن المقصود أن يكون المقر مجرد مقر للفرق كما كان الحال في السابق، بل أن يكون مقرًا إداريًا أيضًا. تم جمع 500.000 مارك، لكن تكلفة البناء بلغت في النهاية 3,8 مليون. في 17 مايو 1971، تم افتتاح المجمع بحضور 150 ضيفًا برئاسة عمدة ميونيخ هانز-يوخن فوغل. كان هناك، إلى جانب المساحات الفسيحة التي تضم غرفًا ومكاتب، مطعم، وصالة رياضية متعددة الأغراض، وأربعة ملاعب عشبية، وملعب صلب. تم الاحتفاظ بالباراكات القديمة في البداية واستُخدمت كمخازن لأدوات الحدائق.
وكما حدث لاحقًا في عهد كلينسمان، كان الهدف من هذا التجديد هو إبقاء اللاعبين لفترة أطول في مقر النادي - لكن المحاولة الأولى باءت بالفشل. "كان هناك في المبنى الجديد بضع غرف بها أسرّة. كان المقصود منها في الأصل أن نمضي فيها ليلة الجمعة بعد التدريب ونستعد معًا لمباراة السبت"، يتذكر ماير. "لكننا فعلنا ذلك ربما قبل ثلاث مباريات. ثم اشتكينا لأن المكان لم يكن مريحًا على الإطلاق. كان يبدو وكأنه نزل للشباب. كان ذلك مقيتًا بالنسبة لنا."
سرعان ما أبدى المدير الثوري روبرت شوان تفهمه لمطالب النجوم. وفي النهاية، وافق الرئيس نوديكر أيضًا على الإقامة في الفنادق، بل إنهم كانوا يذهبون إلى فندق باخماير الفاخر على ضفاف بحيرة تيغرنسي قبل المباريات الكبيرة. كان من المفترض أن تؤتي ظروف التدريب الأفضل في شارع زابينر، إلى جانب الاحترافية العامة، ثمارها. في أعوام 1974 و1975 و1976، فاز فريق ميونيخ بكأس أبطال أوروبا.
"تناول مشروبًا، هيا بنا": نقطة التقاء في شارع زابينر
وفي الوقت نفسه، تم تحويل غرف النوم إلى غرف تغيير ملابس إضافية لفرق الشباب والهواة، بينما كان المحترفون يتجهون إلى الطابق السفلي منذ بدء أعمال التجديد. "كانت هناك أربع غرف تغيير ملابس"، كما يروي كلاوس أوغنتالر في حواره مع SPOX. "الأولى للمدربين، والثانية للنجوم أمثال بيكنباور وماير ومولر، والثالثة لبقية اللاعبين الأساسيين، والأخيرة لجميع اللاعبين الآخرين. كان من الممكن استنتاج التسلسل الهرمي للفريق من خلال توزيع الغرف."
عندما وصل أوغنتالر، الذي أصبح قائداً لاحقاً، في عام 1975 وهو في سن السابعة عشرة، كان عليه أن يقف في آخر الصف، وكذلك في الرعاية الطبية. "لم يكن مدلكنا يوسيب ساريك يعالج سوى اللاعبين المشهورين الذين كانوا يعطونه بقشيشاً." فقط على العشب كان الجميع متساوين، النجوم والشباب الوافدون الجدد. "عندما كنا نعود من العطلة الصيفية، كانت الملاعب دائماً معدة بشكل جميل"، يقول أوغنتالر، "لكنها لم تعد تليق بفريق في الدوري الألماني بحلول الخريف."
وكان بإمكان المشجعين التأكد من ذلك دائمًا. كانت جميع التدريبات مفتوحة للجمهور، وكان هناك نشاط كبير خاصة خلال العطلات المدرسية. وكان المطعم الجديد "إنسايدر" الذي يضم تراسًا مرتفعًا بجوار ملاعب التدريب يرحب بالجميع لتناول الطعام. وبعد التدريبات، كان المشجعون واللاعبون يجلسون معًا هنا أحيانًا. "عندما كنا نلعب بشكل سيئ، كان المتفرجون يشتموننا"، يتذكر ماير. "كانوا يقولون: 'لقد لعبتم بشكل سيئ للغاية يوم السبت، لكن لا بأس، نحن لا نغضب منكم، فلنشرب نصف لتر ونذهب'."
تسلل شفاينشتايجر إلى الداخل، بينما هرب شول وإيلبر من النافذة
وسرعان ما أصبح لدى المشجعين سبب آخر للتوجه إلى شارع زابينر: مستوحياً من رحلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، افتتح المدير الشاب أولي هونيس في عام 1983 ما عُرف باسم «بايرن بوتيك» لبيع منتجات المشجعين. في عام 1989، تم توسيع المتجر، كما تم إنشاء القبة الزجاجية التي لا تزال بارزة حتى اليوم، بالإضافة إلى مبنى منفصل آخر مخصص فقط لقسم المحترفين، وذلك في إطار عملية إعادة البناء الكبرى الثانية.
منذ ذلك الحين، بدا أن اللاعبين يستمتعون بوقتهم هناك. في حين أصر سيب ماير وزملاؤه على المبيت في الفنادق بسبب أجواء نزل الشباب القديمة، أصبح باستيان شفاينشتايجر يزور المكان طواعية. في عام 2003، استمتع النجم الصاعد الذي كان يبلغ من العمر 18 عامًا آنذاك مع شابة في حوض الاستحمام الدوامي في الساعة 2 بعد منتصف الليل. وعندما أزعجت أجهزة الإنذار حراس الأمن، قدمها على أنها ابنة عمه.
في المقابل، أراد محمد شول وجيوفاني إلبر الخروج فقط في عام 2000. بعد اندلاع حريق في الساونا في الطابق السفلي، اضطر النجمان إلى إنقاذ نفسيهما باستخدام الحبال عبر نوافذ الطابق الأول. تعرض المجمع لأضرار جسيمة في ذلك الوقت، وبلغت الخسائر حوالي مليوني مارك. أعقبت عمليات الترميم الصغيرة في عام 2008 آخر عملية إعادة بناء كبيرة حتى اليوم تحت قيادة كلينسمان.
مع عملية التجديد التي جرت عام 2008، اختفى المطعم أيضًا
"بشكل عام، كان هذا بالتأكيد أكثر المشاريع جرأةً قمنا بها على الإطلاق"، يقول المهندس المعماري أرنولد اليوم. "قبل ذلك، كان مقر النادي عبارة عن مبنى من سبعينيات القرن الماضي، تم تجديده في الثمانينيات، وكان يبدو جزئيًا وكأنه ركن لعب الورق البافاري. في غضون سبعة أسابيع، تم هدم أكثر من 2000 متر مربع حتى وصلت إلى الهيكل الأساسي، ثم أعيد بناؤها بالكامل من جديد." يُقال إن تكلفة المشروع بلغت 15 مليون يورو. تم العمل على مدار الساعة في ثلاث نوبات مدة كل منها ثماني ساعات. "كان ذلك إنجازًا رائعًا، خاصةً من جانب إدارة البناء والحرفيين."
استفاد اللاعبون بطبيعة الحال من المرافق الجديدة. لكن كان هناك أيضًا من تضرروا - وهم المتفرجون المخلصون على التدريبات وكذلك صاحبة المطعم إريكا نيماير، لأن مطعمها اضطر إلى الإغلاق. "أنا مصدومة وحزينة للغاية"، اشتكت نيماير في ذلك الوقت. "إنهم ينتزعون قلبي. الجميع هنا، بما في ذلك المشجعون، يفقدون جزءًا من وطنهم." بعد سنوات، تم إنشاء "Paulaner Treff" ليحل محله. لكنه متاح فقط خلال التدريبات العامة، وبالتالي فهو أكثر حصرية من Edmoses في الماضي. في الوقت الحالي، يُسمح للمشجعين بالدخول في مواعيد قليلة فقط خلال العام.
تم تركيب ستائر عالية على الأسوار لحجب الرؤية أثناء التدريبات السرية. في عام 2024، ذكرت صحيفة "بيلد" أنه تم طرد حتى المشجعين الذين وقفوا خلف الستائر للاستماع إلى أبطالهم أثناء التدريب. منذ عام 2017، لم يعد بإمكان لاعبي الشباب التابعين للنادي مشاهدة التدريبات. ولأسباب تتعلق بالمساحة، انتقل قسم الشباب بالكامل، بما في ذلك السكن الداخلي، إلى الحرم الجامعي الجديد الذي تم بناؤه بتكلفة 70 مليون يورو في شمال المدينة بالقرب من ملعب أليانز أرينا.
التجديد القادم لمقر النادي: هل سيبدأ في عام 2026؟
وفي مقر النادي بشارع زابينر، تم خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إنشاء صالة حديثة متعددة الأغراض ومبنى إداري إضافي ومساحات خارجية جديدة تضم حفرة رملية وملعبًا لكرة القدم التنس. وقام مكتب الهندسة المعمارية Arnold / Werner ببناء مسبح مزود بنظام تيار معاكس لممارسة رياضة الجري المائي، كما أضاف طابقًا جديدًا في العلية ليضم قسمًا طبيًا. وفي عام 2013، قام المهندسون المعماريون في ميونيخ أيضًا بتصميم مكتب المدرب الجديد بيب جوارديولا.
يقول أرنولد: "بالنسبة للمكتب، عرضت عليه نموذجًا قياسيًا من تصميم نورمان فوستر وقطعة فريدة من نوعها غير متناظرة ومنحوتة من تصميمي الخاص". "أعجب بيب بمكتبي وأراد الحصول عليه بشدة. لذا طلبنا من النجار صنعه". وأوصى أرنولد بـ"كرسي إيمز ألومنيوم رمادي مع وسادة ناعمة" كمقعد مناسب. وبسبب طول مدة التسليم، حصل غوارديولا في غضون ذلك على نفس الطراز باللون الأسود. "عندما وصل الكرسي الرمادي أخيرًا، استلمت الكرسي الأسود"، يروي أرنولد. "ما زلت أستخدمه حتى اليوم. كرسي بيب لا يزال مريحًا للجلوس."
لكن عمله السابق في شارع زابينر قد يكتسب مظهرًا جديدًا قريبًا. "يجب على الفنادق إجراء تجديدات كل عشر إلى اثنتي عشرة سنة في المتوسط"، يقول أرنولد. "لذلك ليس من المستغرب أن يخطط بايرن الآن لإجراء تجديد بعد 18 عامًا." حتى الرئيس التنفيذي السابق أوليفر كان كان يتلاعب بفكرة إعادة البناء. أعلن خليفته يان-كريستيان دريسن في بيان صحفي عام 2024: "يعد مركز الأداء الجديد لبنة أساسية لكي يواصل نادي بايرن ميونيخ إقناع اللاعبين الدوليين به ويظل قادراً على المنافسة على أعلى مستوى على الإطلاق."
وقد أفاد صحيفة "مونيشر ميركور" في ديسمبر أنه تم الحصول على موافقة مبدئية لهذا الغرض. وظهرت تقارير يوم الثلاثاء تفيد بأن البناء قد يبدأ قريبًا. وربما يكون هذا بداية عملية التجديد الكبيرة. من المقرر أن يستغرق تنفيذ المشروع ثلاث سنوات ويكلف حوالي 100 مليون يورو، وقد تبدأ الأعمال في عام 2026. أولاً كانت ثكنات، ثم أجواء بيوت الشباب، وأخيراً فندق مثل الذي في دبي - وماذا الآن؟