تسللا للملعب لحظة رفع الكأس.. القبض على مشجعين لآرسنال بتهمة انتحال الشخصية و17 آخرين للشغب!
اعتقال مشجعين بحجة أمنية
تم اعتقال مشجعين من نادي آرسنال بعد ظهر يوم الأحد بتهمة انتحال صفة أفراد الأمن خلال فوز «المدفعجية» في ملعب سيلهورست بارك. وفي محاولة يائسة لمشاهدة حفل تسليم الكأس التاريخي بعد المباراة، ارتدى الرجلان، البالغان من العمر 35 و37 عامًا، سترات عالية الوضوح للتسلل إلى الملعب. وقد اعترضهما موظفو النادي الحقيقيون عند بوابات الدخول، وقامت الشرطة باحتجازهما على الفور، وذلك في أعقاب تحذيرات صارمة من النادي بشأن محاولات مشجعي الفرق الزائرة الحصول على تذاكر الملعب.
شرطة العاصمة تصدر تحذيرًا بشأن عمليات الاحتيال
أكدت شرطة العاصمة أن هذين الشخصين واجهوا عواقب قانونية سريعة بعد إحباط محاولتهما الخادعة لدخول الملعب عند البوابات. وجاء في بيان صادر عن شرطة العاصمة: «تم القبض على رجلين، يبلغان من العمر 35 و37 عامًا، للاشتباه في ارتكابهما جريمة الاحتيال عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة. وجاء ذلك بعد أن أوقف حراس الأمن في ملعب سيلهورست بارك الرجلين وهما يحاولان دخول الملعب يوم الأحد 24 مايو. وقد تم احتجازهما من قبل الضباط وتلقيا تحذيرًا منذ ذلك الحين».
الاعتقالات تلقي بظلالها على احتفالات التتويج
وفي حين تم التعامل مع الحادث الذي وقع في الملعب بسرعة، تفاقمت في الوقت نفسه تحديات أكبر بكثير تتعلق بالنظام العام في شمال لندن، حيث تجمع آلاف المشجعين. وقال متحدث باسم شرطة العاصمة، عبر موقع «ماي لندن»: «تم نشر أفراد الشرطة حول ملعب الإمارات والمنطقة المحيطة به يوم الأحد، 24 مايو، مع تجمع حشود كبيرة للاحتفال بفوز آرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
"قبل حلول المساء، عملنا عن كثب مع نادي آرسنال وشركائنا في خدمات الطوارئ لضمان وجود خطة جاهزة للتعامل مع الحشود المتوقعة. في حوالي الساعة 6 مساءً، وضعنا حواجز لمنع المزيد من الأشخاص من دخول محيط الملعب. كان ذلك بهدف منع الازدحام والحفاظ على سلامة الأشخاص في المنطقة.
"ورغم أن الأمسية مرت دون وقوع حوادث تذكر، فقد قمنا باعتقال 17 شخصاً في محيط الاستاد بتهم مختلفة، منها الشجار، والسكر والإخلال بالنظام العام، والاعتداء على أحد العاملين في خدمات الطوارئ."
تلوح العقوبات في الأفق وسط عمليات مراجعة الإجراءات الأمنية
ومن المتوقع أن يفرض نادي بالاس عقوبات داخلية صارمة، بعد أن كان قد حذر سابقًا قائلاً: "سيُمنع أي مشجع يُكتشف أنه يتشارك تذكرة من شراء تذكرة موسمية أو عضوية في الموسم المقبل."
بالنسبة لشرطة العاصمة وعمليات الأمن بالنادي، ستدفع هذه الحوادث إلى إجراء مراجعات شاملة للسلامة فيما يتعلق ببروتوكول الظهور البارز قبل المباريات القادمة.