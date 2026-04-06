Lionesses World Cup ladder GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

تسلسل تشكيلة منتخب إنجلترا لبطولة كأس العالم للسيدات 2027: من ستنجح في الانضمام إلى فريق «الأسود» بقيادة سارينا ويجمان الصيف المقبل؟

انطلقت رسمياً حملة إنجلترا للتأهل إلى كأس العالم للسيدات 2027. بدأت "اللبوات" مشوارها بفوز 6-1 على أوكرانيا يوم الثلاثاء، وستواصل سعيها لتأمين مكان في البرازيل عندما تستضيف أيسلندا يوم السبت. بصفتها وصيفة بطل عام 2023، لا يتوقع الكثيرون أن يحقق فريق سارينا ويجمان نفس الإنجاز، لكن من سيختار المدرب لتمثيل بطل أوروبا في أمريكا الجنوبية أمر أقل تأكيداً.

وبالطبع، هناك العديد من الأسماء التي يمكن للمرء أن يراهن بثقة على وجودها في التشكيلة النهائية في يونيو المقبل. ففي النهاية، تتولى ويجمان مسؤولية تدريب منتخب إنجلترا منذ أكثر من أربع سنوات الآن، لذا فإننا نعرف اللاعبات اللواتي تثق بهن، وكيف تبدو تشكيلاتها الأساسية عادةً في أجواء البطولات، ونوعية اللاعبات اللواتي تريد أن تشكلن بقية تشكيلتها، بخلاف اللاعبات المؤكدات.

ومع ذلك، هذا لا يعني أنه من السهل توقع تشكيلة "الليونيس" الكاملة لكأس العالم للسيدات 2027. فهناك الكثير من الأسماء الجديدة التي ظهرت منذ الحملة الناجحة في بطولة أمم أوروبا عام 2025، وللأسف، هناك العديد من اللاعبات اللواتي يغيبن حالياً بسبب إصابات طويلة الأمد.

لذا، مع انطلاق إنجلترا في حملة التصفيات، من تبدو مؤهلة بالتأكيد لمكان في تشكيلة ويجمان؟ ومن لديها ما تثبته خلال هذه المرحلة؟ ومن قد تكون معرضة لخطر الاستبعاد؟ دع GOAL تأخذك في جولة على حالة مجموعة لاعبات "الليونيس" قبل بطولة الصيف المقبل...

    أقفال لا شك فيها

    بفضل الاستقرار الذي يحيط بـ«اللبوات» وفترة تولي ويجمان لمنصب المدربة لفترة طويلة، بالإضافة إلى المعلومات التي حصلنا عليها من البطولات الكبرى السابقة، هناك العديد من اللاعبات اللواتي يمكننا أن نضع أسماءهن بثقة على قائمة المسافرات إلى البرازيل الصيف المقبل — شريطة ألا تصيب أي منهن إصابة.

    القائدة ليا ويليامسون هي بالتأكيد واحدة من هؤلاء، وكذلك الحارسة الأساسية هانا هامبتون. ومن بين اللاعبات الأخريات اللواتي رسخن مكانهن في تشكيلة ويجمان الأساسية خلال فترة توليها المنصب، نجد لوسي برونز وكيرا والش وجورجيا ستانوايوأليسيا روسو. وسيكون من المذهل للغاية ألا تشارك أي من هؤلاء الست في البرازيل.

    تندرج لورين هيمبولورين جيمس أيضًا ضمن هذه الفئة. تعرضت كلتاهما لإصابات هذا الموسم، لذا لا يتبادر ذكرهما إلى الذهن بسرعة مثل الأخريات، لكنهما لاعبتان ستضمهما ويجمان على الأرجح دائمًا إلى تشكيلة الفريق الأساسية، وبالتالي فهما مضمونتان في التشكيلة العامة.

    إجمالي عدد اللاعبات: 8

    القادة الآخرون في فريق ويجمان

    من السهل جدًا الدفاع عن إدراج العديد من اللاعبات في المجموعة التالية ضمن قائمة اللاعبات الأساسيات المذكورات أعلاه، لكنهن يقعن في فئة أدنى لأنهن لسن لاعبات أساسيات مؤكدات تمامًا مثل الأخريات. ومع ذلك، سيكون من المفاجئ للغاية ألا تختار ويجمان أيًا من هؤلاء اللاعبات لتمثيل «الليونيس» في البرازيل، حيث أثبتن أنفسهن كلاعبات من الطراز الرفيع وقائدات مهمات خلال الفترة التي قضتها ويجمان على رأس الفريق.

    ومن بينهن جيس كارتر وإسمي مورغانوأليكس غرينوود، اللواتي يكاد يكون من المؤكد مشاركتهن في تشكيلات إنجلترا في الوقت الحالي، على الرغم من أنه يمكن تبديلهن داخل وخارج التشكيلة اعتمادًا على الطريقة التي تنظم بها ويجمان دفاعها. تتمتع الثلاثات بقدرة كبيرة على التكيف إلى جانب جودتهن وخبرتهن، ويبدو أنهن سيصبحن أعضاء أساسيات في تشكيلة عام 2027.

    تواجه إيلا تون منافسة شديدة على مركزها في الرقم 10، لكنها ترتقي بانتظام إلى القمة لتصبح الخيار الأول لويجمان، في حين أثبتت بيث ميدوكلوي كيلي أنهما عضوتان بالغتا الأهمية في هذا الفريق، حتى لو لم تشاركا منذ البداية في كل مباراة. ساهمت الثلاث في لحظات حاسمة في نجاحات إنجلترا السابقة، ومن المتوقع أن تكونن على متن الطائرة المتجهة إلى البرازيل.

    إجمالي عدد اللاعبات: 14

    تتجه نحو التحسن

    من هذه النقطة فصاعدًا، تنخفض مستويات اليقين. ومع ذلك، فإن اللاعبين في هذه الفئة يسجلون أداءً إيجابيًا في تشكيلة منتخب إنجلترا، ومن المرجح جدًّا أن يشاركوا في بطولة الصيف المقبل نتيجة لذلك.

    أجي بيفر-جونز هي واحدة من الأعضاء القدامى في هذه المجموعة، حيث أمضت معظم الأشهر الـ 18 الماضية كبديلة لروسو في مركز المهاجم. وقد تغير ذلك قليلاً مؤخرًا بسبب ظهور ميشيل أجيمانغ، التي لعبت أمامها عدة مرات في يورو 2025. لكن بيفر-جونز لا تزال تحتل مرتبة عالية في الترتيب العام لمنتخب إنجلترا، وعادت لتكون البديلة المؤكدة لروسو أثناء غياب أجيمانج بسبب الإصابة.

    في غضون ذلك، انضمت جيس بارك ومايا لو تيسييهولوسيا كيندال إلى هذه المجموعة مؤخرًا، حيث تُرجمت أدائهن المثير للإعجاب على مستوى الأندية إلى فرص للعب مع منتخب "الليونيس".

    كانت بارك واحدة من أكثر المهاجمات تألقاً في أوروبا في موسم 2025-2026، وتبدو الآن لاعبة أساسية لا غنى عنها، بينما بدأت لو تيسييه تحصل على فرص أكثر في مركز قلب الدفاع بعد أن كانت تُعتبر في السابق لاعبة ظهير أيمن بشكل حصري تقريباً، في حين كانت كيندال واحدة من النجوم الصاعدات في مباريات إنجلترا الودية بعد يورو 2025.

    آخر من نذكر في هذه المجموعة هي آنا مورهاوس. ظهرت اللاعبة البالغة من العمر 30 عامًا لأول مرة مع منتخب إنجلترا في نوفمبر الماضي، وكانت حاضرة بشكل مستمر في مجموعة حارسات المرمى على مدار الـ18 شهرًا الماضية. على عكس حارسات المرمى الأخريات في قائمة اللاعبات اللواتي تم استدعاؤهن لدعم هامبتون، كانت مورهاوس تحصل دائمًا على وقت لعب منتظم على مستوى الأندية، مما يجعلها الأقل احتمالًا بين الخيارات خلف هامبتون للخروج من التشكيلة.

    إذا استمرت اللاعبات الخمس في هذه الفئة على هذا المنوال، فمن المفترض أن يشاركن في كأس العالم للسيدات 2027 كأعضاء مهمات في التشكيلة، سواء كبديلات موثوقات أو لاعبات بديلات مؤثرات.

    إجمالي عدد اللاعبات: 19

    المقاعد القليلة المتبقية

    تجدر الإشارة إلى أنه من غير الواضح في الوقت الحالي حجم التشكيلة التي سيُسمح لويجمان بتسميتها للمشاركة في كأس العالم. فقد تم توسيع تشكيلات الرجال إلى 26 لاعبًا في نسخة عام 2022، وظل هذا العدد ساريًا لعام 2026، كما سُمح بزيادة أعداد اللاعبين في معظم البطولات القارية منذ ذلك الحين. ولم يحدث الشيء نفسه في كرة القدم النسائية، حيث اقتصرت قائمة ويجمان على 23 لاعبة لكأس العالم للسيدات 2023 ويورو 2025. ومن المؤكد أن المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ستظهر مع اقتراب البطولة.

    سيكون هناك حارس مرمى آخر يتعين على ويجمان اختياره، وهذا أمر مؤكد. لم تحصل أي من الخيارات الأخرى في مجموعة اللاعبات على وقت لعب ثابت في الأشهر الأخيرة، ومن المرجح أن يكون هذا هو الفارق في النهاية. يبدو أن الاختيار سيكون بين خيارا كيتينغوإيلي روبوك، لكن صوفي باغالي تلقت أيضًا استدعاءات مؤخرًا عندما تعرضت بعض اللاعبات للإصابة.

    عندما يتعلق الأمر بالمدافعات، وبسبب التنوع الكبير في قدرات العديد من اللاعبات المرشحات للانضمام إلى تشكيلة كأس العالم للسيدات 2027، من الصعب دائمًا تقدير المجموعة التي ستستقر عليها ويجمان. من الناحية الواقعية، فإن جميع المراكز في خط الدفاع مغطاة بالست لاعبات المذكورات سابقًا، لذا فإن الأمر يتعلق فقط بالصفات الأخرى أو العمق الإضافي في المراكز الذي تريد أن يكون تحت تصرفها.

    يمكن لكل من نيام تشارلز وأنوك دنتون وتايلور هيندز اللعب على الجانب الأيمن أو الأيسر، مع ظهور بوبي باتينسون مؤخرًا كخيار طبيعي لدور الظهير الأيسر الذي يمثل مشكلة. من ناحية أخرى، كانت لاعبة قلب الدفاع لوت ووبين-موي جزءًا من تشكيلات كأس الأمم الأوروبية 2022 وكأس العالم للسيدات 2023 وكأس الأمم الأوروبية 2025، وقد يكون ذلك عاملاً قويًا لصالحها.

    في خط الوسط، تعاني غريس كلينتون من قلة المشاركة في المباريات منذ انتقالها في الصيف إلى مانشستر سيتي، وهو ما يضر بطموحاتها مع منتخب إنجلترا، في حين أن زميلتها في النادي لورا بليندكيلد براون تتألق مع متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، لكن ذلك لم يترجم بعد إلى المزيد من الفرص مع منتخب "الليونيس". كما دخلت إيريكا باركنسون، اللاعبة البالغة من العمر 17 عاماً التي حصلت على أول استدعاء للمنتخب الأول خلال فترة التوقف الدولية في أبريل بسبب إصابات تون وكلينتون، في المنافسة على هذا المركز.

    ثم هناك فريا جودفري، المهاجمة البالغة من العمر 20 عاماً التي شاركت في آخر معسكرين لمنتخب إنجلترا وسط إصابات المهاجمات الأخريات. المناطق الهجومية مزدحمة في هذا الفريق، لذا قد يكون انضمامها إلى التشكيلة الصيف المقبل مرهوناً بغياب لاعبات أخريات فقط، لكن الكثير يمكن أن يتغير بين الآن وحتى ذلك الحين فيما يتعلق بوقت اللعب والمستوى أيضاً.

    إجمالي عدد اللاعبات: 31

    الغرباء

    هل من الممكن أن تنضم لاعبة أخرى إلى التشكيلة؟ هذا ليس مستحيلاً. ففي النهاية، ليست ويجمان غريبة عن استدعاء لاعبات من العزلة. فقد اصطحبت لورا كومبس إلى كأس العالم للسيدات 2023، منهية غياب نجمة مانشستر سيتي عن منتخب إنجلترا الذي دام ثماني سنوات، كما أعادت نيكيتا باريس العام الماضي بعد أن قضت المهاجمة أكثر من عامين بعيداً عن الأضواء، رغم أنها لم تنجح في النهاية في الانضمام إلى تشكيلة يورو 2025.

    إذن، من يمكن أن تحذو حذوهما وتدخل تشكيلة إنجلترا هذه بشكل مفاجئ، إذا دعت الحاجة؟

    ميلي تيرنرولوسي باركر لاعبتان أساسيتان في الدوري الإنجليزي للسيدات (WSL) وظلتا على هامش تشكيلة "الليونيس" تحت قيادة ويجمان، ومن المرجح أن تكونا التاليتين في الترتيب الهرمي إذا تعرضت مجموعة قلب الدفاع للإصابات.

    في خط الوسط، تعد كل من روبي ميسومايسي سيموندز لاعبتين شابتين واعدتين تم استدعاؤهما للمنتخب الأول، وتلعبان بانتظام على مستوى النادي ومنتخب إنجلترا تحت 23 عامًا. لطالما لجأت ويجمان إلى منتخب تحت 23 عامًا لتكملة تشكيلتها عند غياب لاعبات أخريات، وكذلك عندما تستحق اللاعبات الشابات فرصة الصعود إلى المستوى الأعلى.

    مرة أخرى، في ظل الوضع الحالي، من غير المرجح أن تشارك أي من هؤلاء الأربع في عام 2027. في الواقع، لم تشارك باركر وسيموندز في أي مباراة دولية على الرغم من وجودهما في تشكيلات المنتخب الأول، بينما شاركت تيرنر ومايس في مباراة دولية واحدة فقط لكل منهما. لكن جميعهن أظهرن قدراتهن في دوري كرة القدم النسائي الإنجليزي (WSL)، وقد اعتدن على أجواء اللعب، وقد تتغير حالة مايس وسيموندز على وجه الخصوص، نظراً لأنهما لا تزالان صغيرتين جداً ويمكن أن تحققا قفزات كبيرة إلى الأمام من الآن وحتى الصيف المقبل.

    إجمالي عدد اللاعبات: 35

    النساء المنسيات

    خلال السنوات الأربع والنصف التي قضتها على رأس هذا الفريق، أشركت ويجمان 48 لاعبة مختلفة في مباريات دولية. وقد اعتزلت ست منهن اللعب منذ ذلك الحين، لكن لا يزال هناك العديد من الأسماء التي تواصل اللعب، وبعضهن في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي حالياً، واللاتي كانت مدربة «الليونيس» الحالية قد ضمتهن إلى تشكيلة منتخب إنجلترا في مرحلة أو أخرى خلال فترة توليها المنصب.

    وكثير من هؤلاء لاعبات أكبر سناً استبدلتهن مواهب أصغر سناً في التشكيلة، مثل كومبس وباريس وبيثاني إنجلتراوجوردان نوبس. وفي جانب آخر، لم تلفت كاتي زيلم ولا غابي جورج انتباه ويجمان حقاً عندما شاركتا في المعسكرات، على الرغم من لعبهما في مراكز كانت بحاجة إلى شغلها في التشكيلة.

    هناك أيضًا عدد من اللاعبات الأصغر سنًا في هذه الفئة، اللواتي لم ينجحن في تحقيق تقدم ملحوظ بعد انضمامهن إلى منتخب إنجلترا. لم يتم استدعاء إيبوني سالمون منذ فبراير 2023، بعد أن عانت من صعوبة في التسجيل بانتظام على مدار السنوات. في المقابل، بدت كاتي روبنسون المفضلة لدى ويجمان، حتى أنها حصلت على مكان في تشكيلة كأس العالم للسيدات 2023، حيث سافرت إلى أستراليا بصفتها أصغر لاعبة في "الليونيس" عن عمر 20 عاماً. ومع ذلك، لم تشارك مع المنتخب الأول منذ سبتمبر من ذلك العام، على الرغم من أنها كانت لاعبة أساسية في منتخب تحت 23 عاماً لفترة طويلة بعد ذلك.

    إجمالي عدد اللاعبات: 43

    المتغيبون لفترات طويلة

    ومما يعرقل هذه التوقعات وجود عدد قليل من اللاعبات الغائبات لفترة طويلة، واللاتي سيعودن إلى الملاعب قبل انطلاق كأس العالم 2027 بفترة طويلة، مما يجعلهن لا يزلن في صدارة المنافسة على مقعد في التشكيلة النهائية، لكن من الصعب تحديد مكانهن في الوقت الحالي بسبب ظروفهن.

    من بينهن، تعد أجيمانج الأكثر ترجيحاً للانضمام إلى التشكيلة الصيف المقبل. كانت المهاجمة مفاجأة عام 2025، حيث انطلقت بقوة وسجلت هدفاً بعد 41 ثانية فقط من ظهورها الأول مع "الليونيس" كجزء من انضمامها المتأخر إلى تشكيلة بطولة أوروبا. في سويسرا، سجلت هدفين في مرحلة خروج المغلوب وحصلت على لقب أفضل لاعبة شابة في البطولة، لكنها تعرضت لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي في أكتوبر. ومع ذلك، ستعود في وقت لاحق من هذا العام وتأمل في مواصلة مسيرتها وتعزيز خيارات ويجمان في مركز الهجوم.

    هناك ثلاث لاعبات أخريات على هامش هذا الفريق يعانين من إصابات في الرباط الصليبي الأمامي. جيسيكا ناز، مهاجمة توتنهام التي غابت منذ ديسمبر 2025، لديها ست مباريات دولية في رصيدها؛ المراهقة كاتي ريد لم تخض بعد أول مباراة دولية لها مع المنتخب الأول، لكنها كانت واحدة من أفضل لاعبات قلب الدفاع في البلاد عندما حصلت على أول استدعاء للمنتخب الوطني في نوفمبر، قبل أيام من خبر إصابتها؛ أما إيلا موريس، فقد تم استدعاؤها كحل محتمل لنقص العمق في مركز الظهير الأيمن قبل بطولة يورو 2025 مباشرة، لكنها تعرضت لإصابة في الركبة خلال ذلك المعسكر بالذات. عادت موريس إلى الملاعب في أوائل أبريل، ولديها الآن متسع من الوقت للعودة إلى المنافسة.

    ميسي بو كيرنز هي غائبة أخرى. في البداية، كان ذلك لأسباب أكثر سعادة. أعلنت لاعبة خط وسط أستون فيلا في مارس 2026 أنها حامل بطفلها الأول، المقرر ولادته في سبتمبر. ومع ذلك، في نهاية مارس، كشفت أنها فقدت الجنين بشكل مأساوي. كانت كيرنز على أهبة الاستعداد لبطولة يورو 2025 ولعبت في اثنتين من مباريات إنجلترا الودية في نهاية العام، وحصلت على فرص أمام لاعبات مثل بليندكيلد براون وكلينتون.

    المجموع: 48

