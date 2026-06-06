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علي رفعت

تسديدة لكل مباراة والأسوأ من الأداء هو النقل التلفزيوني.. غضب جماهيري بعد تعادل قطر والسلفادور

فقرات ومقالات
قطر ضد السلفادور
قطر
السلفادور
المباريات الودية
كأس العالم

أداء جديد محبط، رياضيًا وتقنيًا!

خيم التعادل السلبي على المواجهة الودية التي جمعت المنتخب القطري بنظيره منتخب السلفادور في المباراة التي أقيمت على ملعب بي إم أو بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وتأتي هذه المباراة في إطار المحطة التحضيرية الأخيرة للعنابي قبل خوض غمار منافسات نهائيات كأس العالم 2026 غير أن النتيجة والأداء الفني المخيب أثارا عاصفة من الانتقادات الجماهيرية الغاضبة التي تجاوزت حدود المستطيل الأخضر لتطال جودة التنظيم والإنتاج التلفزيوني للمباراة.


  • عجز هجومي غير مسبوق وأرقام تثير الفزع

    أفرزت مواجهة السلفادور واقعًا فنيّا مريرًا يعيشه المنتخب القطري في شقه الهجومي، حيث واصل الفريق تقديم عروض باهتة عجز خلالها اللاعبون عن فك الشفرات الدفاعية للمنافس أو بناء هجمات منظمة تنتهي بتهديد حقيقي.

    والمثير للصدمة أن العنابي خاض مباراتين وديتين كاملتين أمام أيرلندا ثم السلفادور ولم يتمكن طوال مئة وثمانين دقيقة سوى من تصويب تسديدتين فقط على المرمى بمعدل تسديدة واحدة يتيمة في كل مباراة.

    هذا الفقر الهجومي الحاد يضع الجهاز الفني أمام علامات استفهام ضخمة حول مدى جاهزية الخط الأمامي وقدرة عناصر الوسط على الابتكار وصناعة الفرص، خاصة وأن المنتخب يفتقد تمامًا للنجاعة والحلول الفردية أو الجماعية التي تمكنه من الوصول إلى مناطق جزاء الخصوم، مما ينذر بمشاركة مونديالية معقدة إذا لم يتم تدارك هذه الأزمة سريعًا.


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  • غضب جماهيري عارم وهجوم حاد على لوبيتيجي

    صبت الجماهير القطرية والمحللون غضبهم على الأداء الفني العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، محملين المدرب الإسباني خوليان لوبيتيجي المسؤولية كاملة بسبب أسلوبه التكتيكي.

    وأوضح أحد المشجعين عبر حسابه في منصة إكس أن تجربة لوبيتيجي أثبتت أنه مدرب لا يملك أي حلول هجومية ليقدمها للمنتخب، مشيرًا إلى أن الفريق بات يعجز حتى عن التنظيم الدفاعي الأساسي ويلعب المباريات بطريقة عشوائية تفتقر للهوية وكأنه ينتظر فقط تلقي الأهداف في مرماه.

    كما شن مشجع آخر هجومًا لاذعًا على المردود العام، واصفًا مستوى المنتخب بالسيئ للغاية مع ارتكاب أخطاء دفاعية كادت أن تمنح السلفادور الفوز في الدقائق الخمس عشرة الأخيرة لولا غياب التوفيق عن مهاجميهم.

    وأضاف أن هذا المستوى الباهت يصعب من مهمة العنابي تمامًا في دور المجموعات بالمونديال، منوهًا إلى أن هذه النتائج السلبية تسببت عمليًا في تراجع المنتخب في تصنيف الفيفا العالمي ليصبح في المركز السابع والخمسين عالميًا متأخرًا عن منتخب العراق.


  • استياء واسع من كارثة النقل الإخراجي الأمريكي

    ولم تتوقف حالة الإحباط عند حدود الأداء الفني البائس، بل امتدت لتشمل جودة البث والنقل التلفزيوني القادم من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي وصفتها الجماهير بالكارثية ولا تليق بمباراة دولية لمنتخب يستعد للمونديال.

    وأعرب الإعلامي محمود أبو الركب عن استيائه الشديد من مستوى الإنتاج قائلاً إن تصوير الأمريكان لكرة القدم محزن للغاية، مستحضرًا الفارق الشاسع والنوعي مقارنة بالتنظيم التاريخي المبهر الذي قدمته دولة قطر في مونديال 2022.

    وفي السياق ذاته، هاجم مغرد جودة البث بعبارات حادة، مؤكدًا أن من لم يشاهد مباراة قطر والسلفادور فقد فاته رؤية أسوأ تصوير تلفزيوني لمباراة كرة قدم في التاريخ الحديث.

    كما شاركه الرأي مغرد آخر شدد على أن الوضع العام في أمريكا كارثي بامتياز، سواء من حيث سوء التنظيم أو رداءة أرضية الملاعب فضلاً عن مشاكل الطقس وطريقة الإخراج البدائية، معتبرًا أن المقارنة مع المعايير التي وضعتها قطر في التنظيم تبرهن على أن الملف القطري أغلق باب التميز التنظيمي لسنوات طويلة قادمة.


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