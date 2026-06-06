تسديدة لكل مباراة والأسوأ من الأداء هو النقل التلفزيوني.. غضب جماهيري بعد تعادل قطر والسلفادور

ولم تتوقف حالة الإحباط عند حدود الأداء الفني البائس، بل امتدت لتشمل جودة البث والنقل التلفزيوني القادم من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي وصفتها الجماهير بالكارثية ولا تليق بمباراة دولية لمنتخب يستعد للمونديال.
وأعرب الإعلامي محمود أبو الركب عن استيائه الشديد من مستوى الإنتاج قائلاً إن تصوير الأمريكان لكرة القدم محزن للغاية، مستحضرًا الفارق الشاسع والنوعي مقارنة بالتنظيم التاريخي المبهر الذي قدمته دولة قطر في مونديال 2022.
وفي السياق ذاته، هاجم مغرد جودة البث بعبارات حادة، مؤكدًا أن من لم يشاهد مباراة قطر والسلفادور فقد فاته رؤية أسوأ تصوير تلفزيوني لمباراة كرة قدم في التاريخ الحديث.
كما شاركه الرأي مغرد آخر شدد على أن الوضع العام في أمريكا كارثي بامتياز، سواء من حيث سوء التنظيم أو رداءة أرضية الملاعب فضلاً عن مشاكل الطقس وطريقة الإخراج البدائية، معتبرًا أن المقارنة مع المعايير التي وضعتها قطر في التنظيم تبرهن على أن الملف القطري أغلق باب التميز التنظيمي لسنوات طويلة قادمة.