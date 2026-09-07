رغم تسجيل 17 هدفاً في 4 مباريات.. فليك غير راضٍ ويطالب برشلونة بمهاجم صريح!

ورغم رؤيته لفريقه يسجل 17 هدفًا في أول أربع مباريات بالدوري، أصر المدير الفني على أن الفريق لا يزال بحاجة ماسة إلى مهاجم صريح. وعند سؤاله عقب الفوز الكاسح على فالنسيا عما إذا كان هذا السجل التهديفي الغزير قد غير من أولوياته، أجاب فليك عبر شبكة "بارسا بلوجرانا": "هذا لا يغير أفكارنا. نحن بحاجة بطبيعة الحال إلى مهاجم رقم 9 حقيقي، هذا أمر واضح. لكننا نمتلك جودة هائلة في خط الهجوم، وكذلك في خط الوسط، حيث يمكن للجميع تسجيل الأهداف".