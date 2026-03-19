تستمر أزمة الإصابات في خط دفاع تشيلسي، حيث أكد ليام روزينيور غياب تريفو تشالوباه لفترة طويلة
ضربة قوية لخط الدفاع
أثار المدافع البالغ من العمر 26 عامًا قلقًا بالغًا بين جماهير ستامفورد بريدج بعد أن تم إخراجه على نقالة خلال الهزيمة التي مني بها الفريق أمام باريس سان جيرمان في منتصف الأسبوع. وتزايدت المخاوف من إصابته بكسر طويل الأمد عندما نشر تشالوباه صورة لساقه المضمّدة بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وقت قصير من صافرة النهاية.
ومع ذلك، أظهرت الفحوصات اللاحقة تشخيصًا أكثر تفاؤلًا قليلاً مقارنة بالمخاوف الأولية التي كانت تشير إلى "نهاية الموسم". ورغم أن الإصابة لا تزال خطيرة بما يكفي لتعطيل بقية موسم تشيلسي، يتوقع الطاقم الطبي أن تستغرق فترة التعافي حوالي ستة أسابيع.
يقدم روزينور آخر أخبار اللياقة البدنية
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام قبل السفر إلى ميرسيسايد، اعترف روزينيور بقلقه في البداية عقب مباراة باريس سان جيرمان. ومع ذلك، قدم آخر المستجدات حول حالة تشالوباه، قائلاً إن إصابته لم تكن بالخطورة التي كان يُعتقد في البداية.
"لم أر الصورة إلا بعد المباراة. عندها تشعر بالقلق الشديد بشأن اليوم التالي"، أوضح مدرب تشيلسي وفقاً لما نقلته BBC. "من الواضح أنه ليس من الجيد أبداً أن يغيب تريفوه عن الملاعب لأي فترة من الوقت، لكن لحسن الحظ، الإصابة ليست بالخطورة التي كنا نخشاها في البداية."
مخاوف بشأن حالة قائد الفريق
كما تطرق روزينور إلى حالة القائد ريس جيمس. وقال: "إصابة في أوتار الركبة ليست بالأمر الجيد أبدًا، وبالنسبة لريس، نأمل أن نتمكن من إجراء فحص بالأشعة له، لمعرفة مدى خطورة الإصابة، وعندها سنعرف المزيد؛ لأننا ندرك مدى أهميته ودوره القيادي داخل الفريق. لقد شعر بشيء في أوتار ركبته في نهاية المباراة ضد نيوكاسل. إنها حالة محبطة للغاية ومخيبة للآمال بالنسبة لنا. لا نعرف مدى خطورة الإصابة، لكنها ستبعده عن الملاعب".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
تأتي هذه الأخبار في وقت حرج لفريق تشيلسي، الذي خسر آخر ثلاث مباريات له في جميع المسابقات. فقد جاءت الهزيمة المذلة بنتيجة 8-2 في مجموع المباراتين أمام باريس سان جيرمان في البطولة الأوروبية بين هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نيوكاسل، وهي سلسلة من النتائج السيئة أدت إلى تراجع «البلوز» عن المراكز الخمسة الأولى وعرضت للخطر آمالهم في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
مع فوز واحد فقط في آخر خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، تتزايد الضغوط على روزينيور لوقف هذا التراجع. ستخضع المرونة التكتيكية للفريق للاختبار في جوديسون بارك يوم السبت، حيث يسعى البلوز للعودة إلى طريق الانتصارات.
