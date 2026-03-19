تسبب ريال مدريد في قلق بشأن إصابة تيبو كورتوا قبل المباراة الحاسمة في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ

يتوقع ريال مدريد أن يغيب كورتوا عن الملاعب لمدة ستة أسابيع، وفقًا لصحيفة «دياريو آس». وإذا ثبتت صحة هذا التقرير، فهذا يعني أن كورتوا سيغيب عن بعض المباريات الحاسمة للـ«بلانكوس»، بدءًا من ديربي السبت ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني. ومن المرجح أيضًا أن يغيب كورتوا عن مباراتي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ، بالإضافة إلى مباريات الدوري الإسباني ضد ريال مايوركا وجيرونا وألافيس وريال بيتيس.

سيحل لونين محل كورتوا أثناء غيابه، وهو خيار ذو خبرة. ومع ذلك، فإن خسارة كورتوا ستكون ضربة قوية لفريق أربيلوا، حيث يُعتبر الحارس أحد أفضل الحراس في العالم.