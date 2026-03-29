جوهرة برشلونة وقاهر باريس: ترينكاو وسواريز .. خصوم الغد بـ"140 مليون" وكابوس جيوكيريس يطارد سبورتنج!

كما ذكرنا سلفًا عبر موقع "جول"، الأمر تحول إلى تحذير إلى سبورتنج لشبونة، بخسارة قوته الهجومية الضاربة، من جديد، في الميركاتو الصيفي، وسط أنظار الأندية السعودية، التي باتت تضع ثنائي الفريق ضمن أولوياتها.
هذا التحذير وجهته صحيفة "أبولا" البرتغالية"، إلى سبورتنج لشبونة، بعنوان "انتبه! سواريز وترينكاو في طريقهما إلى المملكة العربية السعودية"، حيث نال لويس "خافيير" سواريز وفرانشيسكو ترينكاو، اهتمامًا كبيرًا من قِبل أندية دوري روشن، التي تستعد لتقديم عروض مغرية في الصيف المُقبل، الأمر الذي يعيد ذكريات مؤلمة إلى بطل البرتغال، ليس ببعيدة على الإطلاق.
في الواقع، تعد أكاديمية سبورتنج لشبونة، إحدى أشهر الأكاديميات التي أنجبت لاعبين غزوا ملاعب أوروبا، وفازوا بالكرة الذهبية، على غرار لويس فيجو وكريستيانو رونالدو، الأمر الذي يجعل العناصر المتألقة مع العملاق البرتغالي، بمثابة مطمعًا كبيرًا لمختلف أندية العالم.