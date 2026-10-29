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زهيرة عادل

ماذا فعلت يا تريزيجيه في الرياض؟! .. و"جمائل" مانشستر سيتي على القادسية تتجاوز تيجاني رايندرز

فقرات ومقالات
الرياض ضد القادسية
الرياض
القادسية
دوري روشن السعودي
محمود حسن تريزيجيه
M. Sangare
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أبرز ملامح مواجهة الرياض والقادسية..

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رغم الإجهاد وضغط المباريات إلا القادسية لم يرحم مضيفه "الرياض"، وأمطر شباكه بسداسية نظيفة، في عقر داره، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي 2026-27.

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بنو قادس وسط غياب بعض العناصر الأساسية كماتيو ريتيجي يعتلي حاليًا صدارة جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، متفوقين بفارق الأهداف عن النصر "الوصيف"، وإن كان للعالمي مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد الرياض عند 12 نقطة في المركز الـ11 بدوري روشن.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة الليلة بين الرياض والقادسية، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..

  • تريزيجيه .. ننتقده أم نشيد به؟

    رغم السداسية التي بدأ القادسية في تسجيلها في مرمى الرياض منذ الدقيقة 18 إلا أن الأفضلية في أول ربع ساعة من اللقاء كانت لأصحاب الأرض، بفضل الثنائي محمود حسن "تريزيجيه" وبرنارد مينساه.

    تريزيجيه تحديدًا كان الأكثر تألقًا في الدقائق الأولى، رغم أنه عائد قبل ساعات من مصر، بعدما توج بجائزة أفضل لاعب في بلده وأفضل جناح أيسر في الموسم الماضي، في حفل جوائز "ذا بيست" النسخة المصرية، والذي أقيم في 26 من أكتوبر الجاري تحت سفح الأهرامات.

    المصري كان مفتاح خطورة الرياض، حيث خلق أربع لزملائه، مع تكفله بإهدار اثنتين – على الأقل – كانت أبرزها في الدقائق الأخيرة من المباراة، حيث سدد بجوار القائم رغم أنها تحتسب فرصة محققة.

    لكن رغم النشاط الهجومي لتريزيجيه إلا أن حديثنا – في العنوان أعلاه – عن الحيرة بين انتقاده والإشادة به، يعود إلى فشله في استغلال الفرص التي أتيحت له في الدقائق الأولى ما بين تسديدة في متناول الحارس كوين كاستيلس، ورأسية تمر بجوار القائم، وتسديدة ثالثة بجوار القائم .. في المجمل، أربع تسديدات، لم تكن سوى واحدة فقط منها بين القائمين والعارضة.

    كثرة الإهدار من عادات النجم المصري التي تظهر في أدائه في الكثير من الأحيان، لكن لسوء حظه، لم تستمر محاولاته لأكثر من 16 دقيقة في ظل السوء الكبير الذي عانى منه خطي الوسط والدفاع في الرياض، ما منح القادسية زمام الأمور بسهولة.

    ورغم كل ذلك إلا أنه لا يمكنك توجيه سهام النقد له، وسط "الشوارع" التي فتحها خطي الوسط والدفاع من خلفه، بخلاف كونه "النشيط" الوحيد في خط الهجوم باجتهادات شخصية دون معاونة حقيقية من زملائه باستثناء ظهور على فترات من مينساه.

  • سانجاري .. موهبة تستحق فرصة

    بالانتقال للحديث عن القادسية، فكتيبته لم تجد مباراة أسهل من هذه لزيادة غلتها التهديفية للتفوق في صدارة جدول الترتيب على النصر.

    هذا لا يعني أن الفريق قدم مباراة رائعة فنيًا بقدر ضعف الرياض إلا أن لاعب الوسط الهولندي تيجاني رايندرز كان الأبرز فنيًا وتهديفيًا، حيث سجل أول ثلاثية "هاتريك" بقميص القادسية منذ انضمامه له قادمًا من مانشستر سيتي في الصيف الماضي، بخلاف صناعته لهدف رابع.

    الهولندي سجل ثلاثيته في الدقائق 18، 56 و89، ليحتل حاليًا وصافة جدول ترتيب الهدافين برصيد ثمانية أهداف، خلف الإنجليزي إيفان توني؛ نجم الأهلي، صاحب الـ19 هدفًا.

    لكن هذا المعتاد من رايندرز في الأساس منذ بداية الموسم، أما الجديد الليلة فهي الهدية الأخرى التي قدمها مانشستر سيتي للقادسية في الصيف الماضي أيضًا ألا وهو المهاجم الفرنسي محمدو سانجاري..

    صاحب الـ19 عامًا سجل ظهوره الأول مع بني قادس الليلة، حيث شارك بديلًا في الدقيقة 64، وبعدها بثلاث دقائق فقط، استغل تمريرة بينية، لينفرد بالحارس ميلان بوريان، ويسجل الهدف الرابع في المباراة، فيما سجل عبدالله آل سالم (37) وخوليان كينيونيس (87) الهدفين الآخرين.

    اللافت أن المهاجم الفرنسي رغم قلة دقائق مشاركته إلا أنه لم يستغرق الكثير ليقدم لمحات تؤكد أنه موهبة تستحق فرصة حقيقية، على عكس تهميش بريندان رودجرز له، صحيح أن المنافسة صعبة في ظل تواجد الثنائي ماتيو ريتيجي وخوليان كينيونيس في هجوم القادسية، لكنها ليست مستحيلة، في ظل منافسة الفريق على أكثر من جبهة.

  • تحدي خاص عن فشل القادسية

    بينما يتنبأ الكثيرون بقدرة القادسية على تحقيق بطولة الموسم الجاري إلا أن هناك من أطلق تحدٍ يخالف هذا الرأي، بل ويؤكد أنه فريق غير قادر على تحقيق الألقاب بعد رغم قوة لاعبيه..

    الكاتب الرياضي حمزة السيد أطلق بالتزامن مع سداسية القادسية في شباك الرياض، توقعه بفشل موسم بني قادس، فلن يحققوا حتى موسم استثنائي، في رأيه!

    حمزة السيد كتب تحديدًا عبر حسابه على منصة "إكس": "القادسية .. انتصارات مؤقتة لا تصنع بطولات!، في تقديري ما يحققه القادسية من انتصارات لن يكون كافيًا لصناعة موسم استثنائي أو تحقيق بطولات وإنجازات كبرى، والسبب يعود إلى عدم اكتمال جودة العناصر في مختلف الخطوط والخانات، بما يضمن الاستمرارية والمنافسة الحقيقية على المدى الطويل".

    وأضاف: "الفرق بين الفوز بالمباريات وصناعة الأمجاد شاسع، والبطولات لا تُحسم بالأسماء وحدها، بل بتكامل المنظومة وجودة التفاصيل".

    في ختام حديثه، طالب السيد، الجماهير بحفظ توقعه، للرجوع له في نهاية الموسم .. سنرى!

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